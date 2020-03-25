Карантин для кино

25.03.20 17:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Российские сети кинотеатров ждут решения о закрытии от региональных властей. Восстановление бизнеса киносетей после снятия карантина может занять около двух лет.

Приказ о временном закрытии из-за коронавируса всех подведомственных Минкультуры учреждений, включая кинотеатры, вышел еще в середине марта. Ограничения ввели в музеях, театрах, филармониях, цирках и иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

"В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий. Аналогичные рекомендации были направлены в региональные органы управления культурой", — говорилось в сообщении министерства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила необходимость введения подобных мер заботой о здоровье граждан, призвав руководителей учреждений культуры уделить повышенное внимание рабочему графику пожилых сотрудников.

"Мы знаем, сколько музеев, театральных трупп, легендарных оркестров, библиотек, сколько вузов, музыкальных и художественных школ удерживают высочайшую планку благодаря ежедневному труду наших великих мэтров. Хотела бы попросить руководителей федеральных и региональных учреждений культуры с особым вниманием отнестись к здоровью сотрудников, достигших пенсионного возраста, и найти временную форму их дистанционного участия в повседневной деятельности", — отметила Любимова.

Также рекомендовалось исключить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях – вузах, детских школах искусств и колледжах; запретить участие учащихся в творческих мероприятиях на территории других городов, регионов, государств; ввести каникулы, либо организовать перевод учащихся на дистанционную форму обучения или индивидуальные учебные планы до нормализации эпидемиологической ситуации; усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания в зданиях общежитий.

Со своей стороны Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации Олег Березин, в письме киносети просили разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа, чтобы не допустить массового закрытия кинотеатров в России. В частности, ассоциация просила уменьшить в два раза (на срок до 6 месяцев) социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитование для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить коммунальные платежи.

Березин уточнил, что ассоциация просит правительство признать ситуацию с пандемией коронавируса форс-мажорной для киноотрасли, чтобы кинотеатры смогли принимать решения о дальнейшей работе.

"Мы понимаем, что для нас последствия растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история", — отметил Березин.

В ряде регионов по распоряжению местных властей кинотеатры были закрыты. В частности так поступила Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Объединенная сеть к 24 марта также приостановила работу кинотеатров в Калининграде, Воронеже, Набережных Челнах, в Тюмени, Уфе и Челябинске – всего 30 кинотеатров из 78.

При этом в Москве и других городах, в которых представлены кинотеатры Объединенной сети, действуют ограничения по количеству билетов в один кинозал.

О закрытии кинотеатров в городе на Неве с 20 марта сообщили и сети "Каро", "Синема 5" и "Киномакс".

Из-за коронавируса по распоряжению местных властей были закрыты кинотеатры и другие учреждения культуры в Алтайском крае и Кургане.

Со своей стороны в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции Минкультуры РФ рекомендовало закрыть с 23 марта все кинотеатры. Соответствующий приказ, сообщили в министерстве, был "доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры".

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России накануне также рекомендовал региональным властям временно закрыть ночные клубы и детские игровые центры.

"Мы поддерживаем это решение и считаем его резонным в сложившейся ситуации. Мы будем готовы к реализации этого решения после получения соответствующего указа от органов исполнительной власти", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сети кинотеатров "Каро".

В сети отметили, что "важно учесть, что кинотеатральному бизнесу необходима поддержка со стороны правительства РФ, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина".

"Длительного простоя кинотеатры просто не выдержат", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь в Объединенной сети кинотеатров также отметили, что реализовывают свою деятельность в соответствии со всеми официальными решениями региональных властей в городах присутствия.

"В сложившейся ситуации, кинотеатры Объединенной сети ждут от региональных органов исполнительной власти соответствующих постановлений, подготовленных на основании поручения правительства", — ответили в пресс-службе на соответствующий запрос агентства.

Вместе с тем ранее в Объединенной сети кинотеатров "Интерфаксу" сообщили, что примут решение о закрытии кинозалов после соответствующего распоряжения федеральных органов власти.

Представитель сети отметил, что при принятии соответствующего решения на федеральном уровне "это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных, как с арендодателями, так и с выплатами персоналу".

Оценивать возможные убытки как с точки зрения посещаемости кинотеатров, так и с точки зрения прибыли сеть будет позже.

"Ситуация непредсказуема и меняется очень оперативно. Важно понимать, что потери будут сильно зависеть от и сроков продолжительности турбулентной ситуации для индустрии, без поддержки которой, возобновить кинопоказ на уровне конца 2019 года будет очень непросто", — сказал собеседник агентства.

По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, российские кинотеатры из-за ситуации с распространением коронавирусом, если "вся история" продлится до конца апреля, по итогам года могут потерять 10-12 млрд рублей.

Как отметил в беседе с "Интерфаксом" председатель ассоциации Олег Березин, по оптимистичным прогнозам, падение доходов произойдет примерно на 20% от доходов прошлого года.

Говоря о посещаемости кинотеатров, Березин отметил, что "прошлый уикенд, прошедшие выходные, был худшим за последние 10 лет" — примерно на 70% меньше зрителей, чем было бы обычно.

По его словам, после снятия карантина кинотеатрам придется пересмотреть бизнес-модель для дальнейшей работы.

"Одни процессы будут быстро проходить, другие медленнее. Понятно, что все зависит от качества и количества фильмов, которые начнут выходить, как российских, так и зарубежных. Какое-то время еще уйдет на то, чтобы кинотеатры переосмыслили свою бизнес-модель, где-то это более эффективно, где-то менее", — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для "бизнеса, у которого на сегодня нормативный срок окупаемости 8-10 лет, такие удары очень чувствительные, поэтому что-то нужно будет менять" — схемы взаимоотношений с арендодателями, с продюсерами, искать новые источники доходов.

"Эти длинные процессы будут год-два, не говоря о глобальных тектонических сдвигах на рынке", — считает Березин.

Тем временем театры, музеи, концертные площадки и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин, подготовили для своих посетителей онлайн-программы. На сайтах учреждений культуры будут доступны лекции, выставки, экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы и многое другое. Онлайн-проекты подготовили как федеральные, так и региональные учреждения культуры. Кроме того, об акциях для пользователей, оказавшихся на карантине, объявили многие онлайн-кинотеатры.

Так, виртуальные туры и рассказы о коллекциях подготовили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей и Музеи Московского Кремля. Доступ к коллекциям всех филиалов предоставил Русский музей. Таким же образом поступили Этнографический музей, Музей политической истории, Кунсткамера, Музей связи имени Попова, Музей истории религии.

Также виртуально можно посетить Музей-панораму "Бородинская битва", музей-заповедник "Коломенское", Государственный Дарвиновский музей, Музей Михаила Булгакова, Государственный музей А.С. Пушкина и многим другим.

Для любителей театра доступны как записи спектаклей и выступлений, так и прямые трансляции из Большого театра, Мариинского, Александринки и Малого театра, Театра на Таганке, "Сатирикона" и многих других московских театров.

Филармония имени Шостаковича будет показывать свои лучшие концерты на YouTube раз в неделю. Московская филармония предоставляет бесплатный доступ более чем к 2 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Кроме того, в Концертном зале имени П.И.Чайковского проходят "концерты без зрителей", трансляции которых также будут доступны.

Ряд онлайн-кинотеатров решили предоставить бесплатный доступ к фильмам и сериалам для тех, кто пребывает на карантине из-за коронавируса. Также онлайн-сервисы и стриминговые платформы стали предлагать пользователям льготные подписки.

Обозреватель Анастасия Николаева

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