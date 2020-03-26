Природное противовирусное

26.03.20 14:31

Interfax-Russia.ru – Томские ученые нашли растение, которое может защитить от нового коронавируса. В России вирус подхватили уже почти 900 человек.

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) предложили использовать для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных новым коронавирусом CODIV-19, растение из семейства крестоцветных — вайду красильную.

"Вайда красильная была очень популярна в Западной Европе. В средние века из ее травы получали натуральные красители. В России в последние десятилетия это растение культивируют в небольших объемах, в основном, как хороший медонос и перспективное кормовое растение", — рассказала доцент кафедры сельскохозяйственной биологии Биологического института (БИ) ТГУ, научный сотрудник томского филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений (ВНИИКР) Светлана Михайлова.

Она отметила, что в юго-восточных странах — в первую очередь, в Китае — вайду давно применяют в традиционной медицине. Более того, водные экстракты этого растения (а также жимолости японской) использовались для лечения больных при вспышке коронавируса SARS (более известного как птичий грипп) в Китае в 2003 году.

"Это растение (вайда – ИФ) входит в составы сложных эликсиров, нередко оно является основным компонентом для препаратов, применяемых для лечения гриппа и других инфекционных заболеваний", — подчеркнула биолог.

Высокую противовирусную и антимикробную активность растения подтвердили и специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск). Они исследовали действие вайды, пиона красного и жимолости японской на чувствительных культурах клеток с использованием вирусов гриппа, кори, паротита и на модели мыши с использованием вируса птичьего гриппа субтипа H5N1 (in vivo). Серия экспериментов подтвердила высокую биологическую активность корня вайды. После ее применения выжило более половины грызунов, зараженных вирусом птичьего гриппа.

"Вайда красильная выращивается в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета на протяжении 10 лет. Это двулетнее растение уже в первый год после посева дает хорошую биомассу (траву и корень), которую можно использовать в качестве лекарственного сырья. На второй год жизни вайда рано цветет, поэтому в середине июля можно собирать семена, которые в наших условиях имеют высокие посевные качества", — пояснила заведующая лабораторией сельскохозяйственных растений Ботанического сада, доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Светлана Сучкова.

При этом вайда совсем неприхотлива, так что выращивать ее в сибирских условиях довольно легко. В этом году биологи планируют расширить свои исследовательские плантации растения, а также пополнить генофонд вайды.

В университете также отметили, что при необходимости готовы выращивать это растение в больших объемах, достаточных для промышленного производства фитосборов с противовирусной, антибактериальной и иммуностимулирующей активностью.

"Фитопрепараты, в отличие от продуктов синтетической химии, отличаются низкой токсичностью и хорошей переносимостью, что особенно важно для людей с пониженным иммунитетом, имеющих немало заболеваний, которые служат противопоказанием для приема тех или иных лекарств", — пояснили в пресс-службе ТГУ.

Между тем, в университете рассказали, что наработки томских биологов уже использовались для лечения и спасения людей. Так, к примеру, результаты исследований биолога Бориса Токина, посвященных лечебным свойствам фитонцидов, нашли широкое применение в годы Великой Отечественной войны. Он обнаружил антибактериальные свойства у целого ряда растений. В условиях острой нехватки медицинских препаратов для дезинфекции ран и лечения кишечных заболеваний Токин рекомендовал использовать водные растворы тканевых соков лука и чеснока, водную настойку их чешуй либо кашицу из мякоти этих растений. Эта методика широко использовалась в госпиталях, оказалась очень эффективной и спасла жизни многих солдат.

Вместе с тем, сотрудники Томского госуниверситета совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (РАН), Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга создали инновационный химпрепарат для лечения гриппа, который в перспективе также может быть полезен в борьбе с COVID-19. В частности, исследователи разработали новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и лекарство с удвоенным противовирусным эффектом. Проект был реализован в рамках федеральной целевой программы "Фарма 2020". Промышленным партнером выступил Научно-производственный центр (НПЦ) "Химические технологии" (Томск).

"Результаты доклинических исследований показали, что новое лекарственное средство обладает улучшенными характеристиками. К примеру, его противовирусная активность оказалась почти в два раза выше, чем у известного швейцарского препарата "Тамифлю", который широко используется для лечения гриппа", — сообщила сотрудница НПЦ "Химические технологии" и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Жанна Спицко.

Исследования, проведенные сибирскими фармакологами, показали, что препарат отличается низкой общей и хронической токсичностью, а также не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действием.

"Учитывая то, что схема синтеза фармакологической субстанции осельтамивира этоксисукцината упрощена и основана на использовании более доступных исходных соединений, ожидается, что производство лекарственного средства на его основе и конечная стоимость для потребителя будут существенно ниже стоимости зарубежного аналога", — отметили в пресс-службе ТГУ.

По словам разработчиков, новый препарат может появиться на рынке уже к 2025 году.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 26 марта, в России было зафиксировано случаев 840 заражения новым коронавирусом COVID-19, двое пожилых больных (в Москве) скончались. Вылечилось 38 человек. В настоящее время правительство предпринимает ряд мер по сдерживанию распространения инфекции.

Между тем, как полагает член-корреспондент РАН доктор Симон Мацкеплишвили, окончательная победа над коронавирусом будет одержана не раньше чем через год.

"Через год мы сможем говорить о нынешней пандемии как о чем-то, что уже не возвратится никогда", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам ученого, COVID-19 не остается в организме человека навсегда, как некоторые другие его "собратья". Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас необходимо "введение жестких ограничительных мер, вплоть до полного карантина".

"Отсутствие карантина может привести к расширению заболевания и увеличению смертности. Это, к сожалению, и произошло в Италии. И сроки карантина должны продолжаться до периода, когда перестанут фиксироваться случаи новых заболеваний", —добавил Мацкеплишвили.

Он отметил, что "нынешний вирус охватил почти все континенты и страны мира", поэтому необходимо действовать быстро и решительно.

"Были ли раньше события пострашнее? Были. Но этот крохотный невидимый глазу вирус объединил весь мир", — сказал ученый.

По его словам, прежде все крупные катастрофы касались только тех регионов, в которых они происходили.

"Остальные смотрели со стороны, переживали и сочувствовали, но со стороны. А сейчас нужны глобальные и синхронно принимаемые меры защиты. Нам всегда казалось, что мы, люди, — это венец творения, но оказалось, что с биологической точки зрения мы - не более, чем обычные млекопитающие", — сказал эксперт.

И это должны, подчеркнул ученый, понимать все — вне зависимости от национальности, цвета кожи и места проживания.

"Мы являемся всего лишь маленькой частью природы. Сегодня мы можем быстро перемещаться из одной части планеты в другую. Но в то же время с такой же скоростью перемещаются наши враги — вирусы. Бояться этого не надо, надо иметь это в виду", — подчеркнул он.

Обозреватель Наталья Пономарева

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