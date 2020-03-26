Мораторий на полеты

26.03.20 15:03

В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами

Interfax-Russia.ru – Россия приостанавливает все международные полеты кроме вывозных чартеров и спецрейсов. У всех вернувшихся в РФ будут брать анализ на коронавирус прямо в аэропорту.

С начала этого года РФ уже неоднократно ограничивала пассажирские рейсы за границу из-за COVID-19, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США. Помимо этого, сами авиакомпании отменяли рейсы по ряду направлений из-за ограничений зарубежных стран, а также из-за падения спроса пассажиров.

По состоянию на 26 марта, почти все оставшиеся международные рейсы выполнял "Аэрофлот", в их числе рейсы из Москвы в Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция), Нью-Йорк (США). До ограничений "Аэрофлот" летал прямыми рейсами по 95 международным направлениям.

А с 27 марта правительство РФ поручило Росавиации приостановить международное авиасообщение. Исключение будет сделано только для рейсов, организуемых для вывоза россиян на территорию РФ, а также для полетов "по отдельным решениям правительства".

Поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 25 марта.

Для организации эвакуации россиян МИД до 27 марта должно направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки граждан, планирующих вернуться на родину.

Кроме того, Минтранс и МИД при участии Минобороны и Управления делами президента до 30 марта должны сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, "Аэрофлота", а также специального летного отряда "Россия" (российское государственное предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц РФ, а также руководителей ФСБ, подчиненное управделами президента) и других авиакомпаний.

Помимо этого Минтрансу и Росавиации вместе с субъектами Федерации и Роспотребнадзором поручили проводить в аэропортах досмотр всех граждан, пребывающих из стран, где зафиксированы вспышки заболевания: измерять температуру, забирать материалы на анализы, а также выдавать постановления о двухнедельной домашней самоизоляции. Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, будут направляться в медицинские организации, к которым они прикреплены, для динамического наблюдения за ними.

Как пояснил на заседании правительства РФ премьер-министр РФ Михаил Мишустин, "ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции" будет вводиться в России в качестве мер для снижения риска развития ситуации по неблагоприятному сценарию.

Он поручил МИД помочь гражданам, которые находятся сейчас за рубежом, с оформлением документов и проживанием за границей.

"А министерству финансов — обеспечить немедленное финансирование", — сказал Мишустин.

Глава правительства обратился и к гражданам, которые не могут вылететь в Россию.

"Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные", — сказал он.

Эпидемия коронавируса осложнила возвращение россиян из-за рубежа. Просьбы о помощи с возвращением на родину поступают в посольства РФ во многих странах.

Так, накануне российские туроператоры вывезли своих клиентов из Индии, где введен трехнедельный карантин по коронавирусу, но там остаются около 10 тыс. самостоятельных путешественников.

"В связи с введением масштабного карантина многие из них не могут приехать в Нью-Дели или в Гоа для того, чтобы отправиться домой. Впрочем, испытывают трудности и туристы, находящиеся сейчас в Дели и Гоа", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР сообщили, что "Аэрофлот" вывез 25 марта часть россиян из Дели, также был организован рейс "России" из Гоа. Однако, отметили в ассоциации, билеты на рейс из Гоа стоили 53 тыс. рублей, не все могли их себе позволить.

"Те, кто находятся в других штатах, вообще в отчаянии и готовятся проводить в Индии месяц, пока не снимут ограничения. Но и здесь трудности. Туристов выгоняют из отелей, из съемных квартир. Но даже на пляже нельзя ночевать, потому что ходит патруль", — сообщает ассоциация.

Из-за остановки полетов авиакомпании FlyDubai власти Объединенных Арабских Эмиратов полностью запретили на две недели пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны с 25 марта — более 2 тыс. российских туристов не могут вернуться на родину.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, им предложено лететь ближайшими рейсами, которые начнут осуществляться только после 7 апреля.

"При этом рейсы "Победы" в Дубай отменены, а вывозные рейсы "Аэрофлота" заполнены на неделю вперед", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ, добавив, что большинство отелей в Дубае закрываются на карантин. Сейчас, по ее словам, туристы начинают атаковать МИД РФ по дежурным линиям.

Режим ЧС с 26 марта в связи с пандемией коронавируса введен в Таиланде. Предполагается, что экстренные меры продлятся месяц. Туроператоры обещают вывезти всех своих клиентов из этой страны до конца месяца. Самостоятельным туристам для возвращения домой посоветовал обращаться в посольство РФ в королевстве.

Кроме того, Росавиация совместно с МИД РФ прорабатывает вопрос возвращения почти 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте после закрытия аэропортов. Египет с 19 до 31 марта приостановил все авиасообщение и закрыл аэропорты страны из-за пандемии коронавируса. Также во время карантина закрыты туристические объекты и гостиницы.

Порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили в Росавиации, что около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.

"Это граждане, которые обратились в посольство РФ", — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, в посольстве РФ в Египте порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что в настоящее время дипмиссия занимается сбором данных туристов "в целях планирования и проведения мероприятий по вывозу".

Большинство застрявших в Египте туристов прилетели туда самостоятельно на стыковочных рейсах, так как чартерные рейсы на курорты страны до сих пор запрещены.

Как сообщил накануне начальник отдела ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) Николай Александров, на "горячую линию" ДСКЦ поступило более 25 тыс. заявок от российских туристов, нуждающихся в возвращении из-за рубежа из-за пандемии коронавируса.

"Особенно много звонков поступает в последние дни. За 24 марта мы только за ночь приняли около 5,5 тыс. срочных обращений на вывоз россиян из-за рубежа. География очень широкая: в Египте количество российских туристов исчисляется тысячами, в Европе — единицами. Мы обрабатываем все вызовы, людей заносим в списки на вывоз", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Александрова, все российские дипмиссии в течение последней недели работают в круглосуточном режиме. Они, в частности, решают вопросы, связанные с отказом туристам в посадке на авиарейсы при ранее выданных разрешительных документах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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