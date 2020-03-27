Решающие полгода

27.03.20 13:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Клинические испытания вакцины от нового коронавируса в России могут начаться через полгода.

Минздрав России назвал предварительные сроки начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Эксперименты начнутся не раньше, чем через 5-6 месяцев.

"Ориентировочно клинические испытания начнутся через 5-6 месяцев. Это те сроки, которые называют разработчики", — заявил 26 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашков в эфире программы "Время" на Первом канале.

По его словам, разработкой вакцины сейчас занимается несколько госучреждений, в том числе подразделения Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а также частные фармацевтические организации. Некоторые из них уже приступили к первичным испытаниям своих препаратов.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщал, что вакцина от нового коронавируса COVID-19 может появиться ближе к концу года.

"Когда она будет? Думаю, к концу этого года или началу следующего", — сказал он на пресс-конференции 23 марта.

По словам специалиста, создание вакцины — процесс достаточно длительный. Он включает разработку самого препарата, исследование его на лабораторных животных, затем на людях, клинические исследования на большой группе и лицензирование.

С Николаем Брико согласна и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", — сказала она "Интерфаксу".

Тем временем, на днях правительство РФ направило на борьбу с коронавирусом 23 млрд рублей. При этом, как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, почти 1,5 млрд рублей из них пойдут на разработку вакцины от COVID-19 и создание тест-систем по выявлению этой инфекции.

"Средства пойдут в первую очередь на расширение работ по созданию вакцины, а также тестированию и выбора эффективных из числа тех, которые разрабатываются и уже существующих. Этим займется Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий (ГНЦВБ) "Вектор", — пояснил Мишустин на совещании с вице-премьерами 25 марта.

По его словам, деньги на разработку тест-систем для диагностики COVID-19 получит Научно-исследовательский институт "Микроб".

"И, конечно, мы направим часть этой суммы в сеть лабораторных учреждений Роспотребнадзора на более обширное проведение диагностики новой коронавирусной инфекции у заболевших", — добавил Мишустин.

Также средства направят на закупку необходимого оборудования: тепловизоров, бесконтактных термометров и установок для обеззараживания воздуха.

"Речь идет о медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Мы также поддержим предприятия, чтоб они могли увеличить производство и выпуск такой продукции", — сказал премьер.

ГНЦВБ "Вектор" (находится в подчинении Роспотребнадзора) 20 марта сообщил о начале испытаний вакцин против нового коронавируса COVID-19.

"В настоящий момент у нас разработаны на базе шести технологичных платформ вакцины на основе как известных рекомбинантных вирусов — вирус гриппа (...), так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных", — сообщила заместитель гендиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова в эфире телеканала "Россия 24".

В процессе исследования специалисты определят наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование клеточного иммунного ответа и выработку антител к вирусу, а также состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

"Сразу после получения живого вируса мы провели исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, которыми являются хорьки и низшие приматы, и, получив прототипы вакцин, начали исследования на лабораторных животных", — уточнила Гаврилова.

Также над созданием вакцины от COVID-19 трудятся ученые и в других странах мира. Президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите G20 26 марта призвал страны "большой двадцатки" объединить усилия в этом направлении.

"Совместные исследования наших стран могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств", — заметил Путин.

Кроме того, глава российского государства призвал членов G20 регулярно обмениваться достоверной информацией о развитии пандемии в их странах и сообщать о мерах по борьбе с инфекцией.

"Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование", — добавил Путин.

По результатам спецопроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, 58% работающих россиян согласны поставить прививку от нового коронавируса, когда будет разработана соответствующая вакцина. В начале февраля такую готовность выражали 50% наших трудоустроенных сограждан.

Исследование показало, что в наибольшей мере готова привиться молодежь — 73% респондентов в возрасте до 24 лет. При этом, согласно опросу, 42% трудоустроенных россиян не видят необходимости в такой прививке.

Отмечается, что опрос был проведен 12-16 марта среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, в 263 населенных пунктах, во всех федеральных округах. Результаты исследования поступили в "Интерфакс" 16 марта.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в РФ на 27 марта, количество заразившихся COVID-19 в России достигло 1 тыс. 36 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 196 в 16 регионах. В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев. Еще 12 новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму, восемь случаев — в Подмосковье, три — в Волгоградской области, по два — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, и по одному случаю сразу в 8 регионах: Ивановская, Орловская, Тульская, Ярославская, Ростовская, Кировская области, Дагестан и Татарстан", — говорится в сообщении штаба, распространенного 27 марта.

Количество жертв вируса в России увеличилось до 3 человек.

Вместе с тем, за последние сутки из больниц с выздоровлением выписали семь пациентов, проходивших лечение от COVID-19 (3 – в Москве, 2 – в Кировской области, 1 – в Татарстане, 1 – в Московской области). Всего с начала пандемии в России вылечились 45 человек, добавили в штабе. Под медицинским наблюдением в России находится больше 145 тыс. человек.

Обозреватель Наталья Пономарева

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