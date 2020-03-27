За нарушения режима

27.03.20 15:11

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Нарушителей карантина будут наказывать строже: для них могут ввести уголовную ответственность и штрафы до 1 млн рублей.

Ужесточить наказание за нарушение карантина планируют в России. Сейчас нарушителей могут привлечь к административной ответственности, однако главный санитарный врач РФ Анна Попова предложила сделать наказание серьезнее. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин: по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава российского правительства поручил разработать предложения, направленные на ужесточение ответственности за нарушение карантина в целях противодействия распространению вируса.

Тогда же министерство юстиции направило в правительство РФ проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих санкции за нарушение карантина по короновирусу.

Со своей стороны председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после консультаций с экспертами правового управления Госдумы инициировали ряд поправок в Уголовный кодекс РФ.

Документ предлагает изменения в ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ст.151 Уголовно-процессуального кодекса РФ (подследственность).

Наказание предлагается установить в виде штрафа на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет. Что касается смертельных последствий, которые возникли по неосторожности, — они будут рассматриваться исходя из положений законопроекта.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

При этом, как пояснил журналистам Крашенинников, преднамеренное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее к смерти, будет наказываться уже действующими статьями УК РФ за терроризм, хулиганство или диверсию (ст.205, 213, 281 УК РФ).

Правительство РФ и Верховный суд поддержали этот законопроект, Госдума может принять его уже на следующей неделе.

Вместе с тем правительство РФ внесло в Госдуму поправки в КоАП, усиливающие ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, они конкретизируют наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Такие действия повлекут административный штраф для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же упомянутые действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше: штраф на граждан в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей; на должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Подобные нарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если же такие нарушения повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, то может налагаться штраф на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф составит от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лиц органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения.

По данным МВД РФ на 26 марта, сотрудники правоохранительных органов уже привлекли к ответственности за нарушения карантина более 500 лиц.

В первую очередь сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора проверяют соблюдение карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в проведении проверок задействуется порядка 10 тыс. сотрудников полиции.

Кроме того, полиция следит за ситуацией на транспортных магистралях и в аэропортах и помогает консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через московский авиаузел.

Как пояснил в свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, данные о гражданах, которые пересекли границу, поступают из погранслужбы. Далее их сверяют с базами МВД — в какой регион направились приехавшие. Затем каждый регион самостоятельно работает с такими гражданами

"Что касается москвичей, начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии для того, чтобы смотреть по системе распознавания лиц насколько они соблюдают режим. И вплоть до их машин. Иногда приходится присылать (сообщения) особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине на работу каждый день и обратно", — рассказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

По словам мэра, система слежения в городе "одна из самых продвинутых в мире".

"К сожалению, есть люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие, и это — в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья", — заявил накануне на заседании правительства премьер-министр РФ.

Именно поэтому, по словам Мишустина, вносятся поправки в КоАП и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила: "Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и, соответственно, юридических лиц".

Обозреватель Анастасия Николаева

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