Урал на самоизоляции

27.03.20 23:20

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Торговые центры, рестораны и кое-где даже церкви закроются на нерабочую неделю в регионах УрФО.

Новый коронавирус в последние пару месяцев ставший главным героем новостей, меняет привычную реальность. С каждым днем в Уральском федеральном округе растет число зараженных COVID-19, путешественники и чиновники вынуждены самоизолироваться, чтобы не проверять в действии теорию пяти рукопожатий. На ближайшую неделю закрываются торговые центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны, а регионы готовят экстренные меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которым нужно как-то пережить этот карантин.

Завезенная инфекция

Первый случай коронавируса на Урале, а именно в Тюменской области, был подтвержден еще в конце января. Заразившейся оказалась китайская студентка. Ее изолировали, и она быстро вылечилась. Также в Тюменской области в санаторий "Градостроитель" на 14 дней поместили более ста россиян и иностранцев, эвакуированных из китайской Ухани. За этим карантином наблюдала вся Россия, не подозревая, что через несколько недель также окажется в условиях ограничения передвижения.

Коронавирус вернулся в УрФО 15 марта, и снова в Тюмень. Подцепил инфекцию мужчина, который до этого посещал Швейцарию и острова Карибского бассейна. Затем с диагнозом "коронавирусная инфекция" госпитализировали еще одного тюменца. Он заразился на проходившей в Тюмени конференции от иностранца.

В Свердловской области, по данным на вечер 27 марта, коронавирусом заражены 20 человек, большинство случаев – завозные. Состояние 17 человек удовлетворительное, а трое находятся в средне-тяжелом состоянии, в том числе 75-летнюю женщину поместили в реанимацию, но искусственная вентиляция легких ей не требуется.

В Челябинской области заразившихся восемь, еще у 12 человек коронавирус подтвержден пока предварительно. Один из заразившихся вернулся из Италии, вовремя не самоизолировался и, предположительно, заразил жену, дочь и сотрудницу своего предприятия. Супруга мужчины также ходила на работу - в прокуратуру. Когда об этом стало известно, что в здании прокуратуры организовали противоэпидемические мероприятия, весь коллектив изолировали. Мужчине же грозит штраф в 80 тыс. рублей или даже уголовная ответственность.

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано четверо заразившихся COVID-19, в Курганской области – один, это девочка, вернувшаяся из Испании.

Ямало-Ненецкий автономный округ пока остается единственным регионом УрФО, где нет подтвержденных случаев коронавируса. Для того, чтобы так оставалось и дальше, в регионе предприняли ряд мер.

"Одна из ключевых (мер – ИФ) - решение вопроса вахтового режима. Это главный источник ротации населения в регионе. Знаю, что в ряде предприятий есть решения о продлении вахты на срок до трех месяцев", - заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса.

В частности, решение о продлении вахты приняли все четыре крупные добывающие "дочки" "Газпрома". Такая мера оказалась совсем не лишней. На Бованенковское месторождение "Газпрома" прибыли 20 вахтовиков, летевших ранее в одном самолете с зараженным коронавирусом человека. Вахтовых работников изолировали на месторождении и планировали в тот же день, как стало известно о подозрительных контактах, вывезти в Надымскую районную больницу, но нелетная погода не позволила это сделать. Вахтовиков временно изолировали в общежитиях. У троих из них проявились симптомы ОРВИ. Тогда руководство "Газпром добычи Надым" (компания разрабатывает Бованенковское месторождение) ввело на месторождении карантин. С 27 марта минимум до 31 марта полностью прекращается смена вахтового персонала и приостанавливается аэропорта Бованенково и железнодорожной станции Карская. 20 вахтовиков же на вертолете, как только позволила погода, вывезли в Надым, там они в ожидании результатов анализов будут находиться в больнице.

Изоляция и нарушения

В условиях стремительно обостряющейся ситуации изоляция тех или иных людей стала привычной. Если в начале февраля помещенный после приезда в Екатеринбург новый генеральный консул Китая Цуй Шаочунь был одним из единичных примеров, то сейчас то и дело появляются новости, что самоизолировался очередной чиновник.

Так, на две недели ушел на карантин руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, вернувшийся из отпуска в Ирландии. "На момент возвращения страна не входила в список не рекомендованных к посещению, но ситуация изменилась, поэтому было принято решение о карантине", - заявляли агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горадминистрации.

Из карантина Марков даже принял участие в одной из пресс-конференций, организованной екатеринбургским пресс-центром агентства "Интерфакс-Урал" и проходящей в дистанционном формате.

Кроме того, самоизолировался после возвращения с отдыха министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Он был в отпуске в Юго-Восточной Азии. "Выехал в этом направлении до введения ограничительных мер. Вернулся 22 марта. Действовал в соответствии со всеми регламентами: зарегистрировался как прибывший из-за рубежа, находится на самоизоляции две недели", - сообщали агентству "Интерфакс-Урал" в оперативном штабе региона.

На карантин ушел и мэр свердловского города Верхняя Салда Михаил Савченко после того, как стало известно, что у местного жителя, с которым он, возможно, контактировал, подозревают коронавирус. Этот житель (по данным источника агентства "Интерфакс-Урал" - это сотрудник корпорации "ВСМПО-Ависма") был госпитализирован с симптомами ОРВИ после поездки в Европу. Мэр принял решение "обеспечить социальную дистанцию" и чувствует себя нормально.

Вместе с тем, чиновник в ХМАО - директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин - напротив, лишится работы после поездки за границу. "Вылетел он в Таиланд из города Нижневартовска 18 марта в 2 часа 18 минут ночи. В связи (...) с тем что, он нарушил (...) рекомендации (в соответствии с введенными ограничениями на фоне пандемии коронавируса - ИФ) мной было принято решение об увольнении его с должности, которое будет произведено после выхода его с больничного", - сообщил на заседании оперштаба мэр Нижневартовска Василий Тихонов.

Работать нельзя отдыхать

Ближайшая неделя в России объявлена нерабочей, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Дополнительно регионы УрФО вводят ряд ограничительных мер. Так, в Свердловской области с 28 марта по 5 апреля закроются рестораны, кинотеатры, ночные клубы торговые центры и фитнес-клубы.

Также будет приостановлена работа магазинов розничной торговли за исключением аптек, продуктовых и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости. Не будут работать садики и школы. Приостановят деятельность организации бытового обслуживания за исключением ритуальных служб.

В Ханты-Мансийском автономном округе пошли еще дальше и приняли решение временно закрыть для посещения храмы и мечети. В Свердловской области об этом речи пока не идет, но Екатеринбургская же епархия РПЦ запустит аудио- и видеотрансляции служб на телевидении и в соцсетях для тех, кто не сможет прийти на богослужение в храм. Также верующих призвали к усиленной молитве "во время губительного поветрия и смертоносной заразы".

Бизнес и люди стараются приспособиться к ситуации. Так, в одном из спортивных магазинов Interfax-Russia.ru рассказали, что в пятницу резко вырос спрос на домашний спортинвентарь. "Один за другим покупают гантели, гимнастические ленты, чтобы заниматься спортом дома", - отметил сотрудник магазина.

Ряд кафе и ресторанов временно начинают работать на вынос, принимая заказы на доставку продуктов.

Но в целом малые и средние предприниматели оказались в сложной ситуации. Как, например, заявил генеральный директор ресторанного холдинга "Ассорти Групп" (около 30 заведений в Тюменской области) Александр Соболев журналистам, ресторанный бизнес в последнюю неделю ощутил резкое падение числа посетителей. "В зависимости от концепции заведения, падение составило от 20% до 80%", - сказал он.

Наиболее серьезно пострадали заведения в торговых центрах, где резко снизилось число покупателей, и в бизнес-центрах, где большая часть сотрудников перешла на удаленную работу.

Действительно, по его словам, предприниматели будут пытаться переориентироваться на сферу доставки еды, но не для всех сегментов ресторанного бизнеса это рентабельно. "Если ты всегда работал на пицце и суши-роллах, конечно, будет подъем. Если авторский ресторан перейдет на доставку - будет небольшое повышение, но оно не покроет всех затрат", - считает Соболев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло сообщила журналистам, что многие предприниматели уже сейчас начинают оптимизировать бизнес-процессы. "Столкнулись и рестораторы, и отельеры. Отменяются конференции, банкеты. Очень сложная ситуация. Предприниматели оптимизируют свои внутренние ресурсы", - отметила она.

Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев заявлял агентству "Интерфакс-Урал", что из-за сложившейся ситуации туристические фирмы и туроператоры на Урале переводят сотрудников на неполный рабочий день и отправляют в неоплачиваемые отпуска, ведь в силу введенных ограничений из-за пандемии коронавируса туриндустрия работает, не получая дохода.

Справиться без государственной поддержки участникам туристического рынка будет крайне сложно, считает Мальцев, так как финансовые потери могут оказаться "катастрофическими". В настоящее время Уральский союз туриндустрии ожидает ответа от федеральных властей, могут ли туроператоры или турагенты получить доступ к льготным кредитам.

По словам эксперта, у туриндустрии с правительством РФ уже сейчас есть "принципиальные договоренности о компенсациях". В частности, речь идет об освобождении или более поздней уплате налогов, а также компенсации туроператорам за вывозные рейсы.

Точечные меры поддержки применяют и регионы. Так, депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании (из-за ситуации с коронавирусом оно проходило в режиме видеоконференцсвязи) приняли поправки в законодательство о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Обновленная редакция закона о поддержке малых и средних предпринимателей предполагает снижение налоговой ставки для них с 5% до 1% с 1 января по 31 декабря 2020 года. В первую очередь помощь получат организации, оказывающие услуги в сфере образования, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, предприятия, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, а также гостиницы.

"В данных экономических условиях необходимо поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса. Снижение налоговой ставки для них направлено на сохранение текущей выручки, которую они получили в течение первого квартала, что позволит остаться на плаву", - полагает председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам регионального Заксобрания Виктор Казарин, слова которого привела пресс-служба ямальского парламента.

В Свердловской области, как сообщил на пресс-конференции, организованной пресс-центром агентства "Интерфакс-Урал" замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, фонд предложит новый инструмент заемного финансирования для предпринимателей, скорее всего, беззалоговый, без ограничений целей займа. Его параметры станут известны в ближайшее время.

Вместе с тем, региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх на пресс-конференции сказала, что всего от предпринимателей поступило более 80 предложений по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса.

По ее словам, бизнес говорит о мерах по минимизации издержек, исходя из снижения объема заказов по многим видам деятельности, объема клиентов, выручки и оборота. Также предприниматели просят помочь максимально сохранить рабочие коллективы, для того, чтобы после пандемии коронавируса законсервированный бизнес мог выйти в нормальный рабочий режим.

Правда, как долго может продлиться эта консервация, предсказать никто не берется.

Обозреватель Александра Качалова

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