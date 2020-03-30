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30.03.20 14:28

По московскому сценарию

© РИА Новости. Владимир Астапкович
Interfax-Russia.ru – Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы расширить режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья.

Режим самоизоляции для 1 млн 900 тыс. людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями был объявлен в Москве с 26 марта по 14 апреля. С 28 по 5 апреля в столице прекращена работа магазинов, предприятий общепита (кроме условий заказа на вынос и доставки), парков, салонов красоты и других учреждений. Однако работать продолжили аптеки, продуктовые магазины и магазины, в которых продают товары первой необходимости.

А, начиная с 30 марта, в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области ввели режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Теперь, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — заявил Собянин.

При этом, по его словам, режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

"Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", — пояснил мэр Москвы.

В столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом уточнили, что вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков для передвижения по городу будет определен отдельным актом правительства Москвы.

"До его публикации спецпропуска для передвижения по Москве не требуются", — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом также не предусмотрено.

"Вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", — отметил Собянин.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне сообщил, что власти Московской области приняли решение о закрытии всех парков, детских площадок в регионе с 20:00 29 марта.

"Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу", — сказал Воробьев в обращении к жителям.

По мнению замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, предпринятые властями Москвы и Подмосковья меры по массовой самоизоляции граждан должны помочь сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, но выводы пока делать рано.

"В настоящий момент мер абсолютно достаточно, но изменение эпидемиологической ситуации как в одну, так и в другую сторону будет способствовать тому, что либо карантинные мероприятия будут ужесточаться, либо, наоборот, будет послабление. Но эта неделя — критическая для всех, она позволит разорвать цепочку", — сказал Горелов в телефонном интервью телеканалу "Россия-24".

Он также отметил, что пока сложно сказать, хватит ли одной недели для сдерживания инфекции, и оценить, когда карантинные мероприятия могут закончиться.

"Невозможно предсказать, как поведет себя вирус. Но в целом китайский опыт показывает, что карантинные мероприятия, предпринятые вовремя, приводят к тому, что инфекция заканчивает свой подъем на протяжении двух-полутора месяцев", — отметил Горелов.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал карантин, введенный в Москве и Подмосковье, логичным продолжением политики президента РФ, который своим указом объявил нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля.

На совещании с вице-премьерами Мишустин поручил руководителям субъектов РФ обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах.

"Речь идет, прежде всего, о новых мерах, которые касаются необходимости оставаться дома. Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов. За исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами, доехать до работы, если она не приостановлена этими указами, и по другим действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких", — отметил премьер.

В ряде российских регионов уже вводят режим полной самоизоляции. Так, подобные меры по примеру Москвы и Подмосковья объявлены с 31 марта в Калининградской области. В Мурманской области для профилактики распространения коронавируса режим "сидим дома" распространяется на всех граждан с 12:00 30 марта.

Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением новой инфекции: уже с 28 марта закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, региональным властям даны рекомендации запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.

В соответствии с поручениями премьера, регионам необходимо приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. В эту категорию входят бары, рестораны, кафе и другие подобные заведения. Исключение сделано только для тех из них, кто исполняет заказы дистанционно с доставкой.

С 28 марта вплоть до 1 июня прекращают прием и размещение санатории, пансионаты, гостиницы на территории курортов и оздоровительные детские лагеря. Разместиться в таких объектах смогут только люди, находящиеся в служебных командировках и служебных поездках. Детские смены будут отменены, в частности, в главных российских детских лагерях "Артеке" и "Орленке", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвщения.

Всем отдыхающим, которых ситуация с коронавирусом застала в санаториях, пансионатах и детских лагерях, придется самоизолироваться в номерах до конца срока проживания без возможности продления. Администрации объектов должны организовать питание в зданиях, где будут находиться самоизолированные, и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В целом региональным властям поручается рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, правительство РФ рекомендовало региональным властям временно отказаться от проведения мероприятий с "очным присутствием граждан". В частности, нельзя проводить такие мероприятия в парках культуры и отдыха и в торгово-развлекательных центрах.

Рекомендовано закрыть ночные клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты. Наконец, налагается запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Кроме того, правительство РФ также уточнило перечень товаров первой необходимости. Обновленный список, как и предыдущий, состоит из 23 пунктов, однако некоторые из них конкретизированы, а другие полностью заменены.

В новом распоряжении также отмечается, что органы госвласти субъектов РФ вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.

Общее число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 302 человека. По состоянию на 30 марта в стране зарегистрировано 1 тыс. 836 заболевших в 71 регионе. Большинство диагнозов поставлены в Москве и Подмосковье. Общее число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, по данным оперативного штаба, выросло в целом по России до девяти. Выздоровело 66 человек.

Обозреватель Анастасия Николаева

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