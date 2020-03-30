Повременить с путешествиями

30.03.20 15:50

© РИА Новости. Михаил Михальчевский

Interfax-Russia.ru – Власти Республики Алтай призвали туристов временно не посещать регион, чтобы не завезти туда COVID-19.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился к губернаторам других российских регионов с просьбой не пускать туристов на Алтай во время эпидемии нового коронавируса.

"Направил всем руководителям регионов письма с просьбой временно ограничить посещение объектов туристической индустрии Республики Алтай жителями страны", — сообщил Хорохордин, чьи слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Пока в регионе не обнаружено ни одного случая заражения. По словам губернатора, местные жители опасаются, что приезжие могут завести на Алтай новый коронавирус.

Вместе с тем, временно отказаться от любых путешествий (как по стране, так и за ее пределы) глава Алтая призвал и жителей республики.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям нашей республики. По возможности воздержитесь не только от заграничных поездок, но и от выездов в соседние регионы", — написал он на своей странице в Инстаграм.

Также с 28 марта по 1 июня, согласно распоряжению правительства РФ, на территории республики приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан во всех пансионатах, домах отдыха, санаториях и профилакториях, гостиницах на местных курортах.

"Гостям, уже проживающим в домах отдыха, гостиницах и на турбазах необходимо самоизолироваться, владельцам баз — организовать их питание непосредственно в местах проживания", — уточнили в администрации республики.

Также в связи с угрозой распространения коронавируса до 1 июня закрывается и курорт Белокуриха, расположенный в соседнем Алтайском крае.

"В период с 28 марта по 1 июня приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в Белокурихе. Также по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах, расположенных в Белокурихе", — сообщили в правительстве Алтайского края.

Ранее глава Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "о приостановлении проведения на территории края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, а также оказания таких услуг в торгово-развлекательных центрах и на аттракционах". Он также попросил жителей края на время отказаться от туристических поездок.

Вместе с тем, на месяц раньше срока свою работу завершает и горнолыжный курорт Шерегеш (Кемеровская область).

"Приостановлено бронирование на дальнейшие даты, а гостиницы оповещают тех, кто забронировал, что дальнейшее размещение после 30 марта будет невозможно. Туристы доживают (в гостиницах курорта — ИФ) до воскресенья и выезжают", — сообщил "Интерфаксу" директор Агентства по туризму Кузбасса Андрей Ромашевский.

По его словам, гостиницы, как и другие объекты туркомплекса будут закрыты "предположительно до конца этого сезона, потом нет смысла открываться по погодным условиям". По данным главы Агентства, в настоящее время в Шерегеше порядка 6 тыс. туристов, средняя загрузка отелей — порядка 80%.

Кроме того, как отметил Ромашевский, в этом году не состоится традиционный фестиваль GrelkaFest, во время которого на одной из гор курорта происходит массовый спуск горнолыжников и сноубордистов.

"Даже завершая сезон на месяц раньше, мы вышли на турпоток (на курорте Шерегеш — ИФ) не менее уровня прошлого сезона", — добавил он.

Как сообщалось, 26 марта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении на территории региона режима "Повышенная готовность" для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно тексту распоряжения, на срок до 30 апреля должна быть приостановлена, в том числе, работа горнолыжных комплексов.

Горнолыжный курорт Шерегеш включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра. Турпоток Шерегеша в прошлом сезоне увеличился примерно на 30% и составил порядка 1,3 млн человек.

Кроме того, из-за коронавируса для туристов временно закрылся и Прибайкальский национальный парк в Иркутской области.

"В связи со складывающейся в мире и России ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" приостанавливает выдачу разрешений на посещение Прибайкальского национального парка с целью туризма и отдыха. Выдача разрешений на посещение парка в период с 4 апреля 2020 года будет отсрочена", — сообщается на сайте учреждения.

Госинспекторы учреждения патрулируют парк и сообщают гражданам о введенных ограничениях.

"Потенциальным посетителям в целях защиты их здоровья и сохранения эпидемиологического благополучия в целом, предлагается отложить поездки в нацпарк, так как нахождение на маршрутах парка в местах концентрации туристов и экскурсантов небезопасно", — также говорится в сообщении "Заповедного Прибайкалья".

Кроме того, из-за распространения коронавируса для туристов временно закрылся и нацпарк "Красноярские столбы".

"Сообщаем о временном прекращении работы всех объектов инфраструктуры на территории нацпарка с 28 марта по 5 апреля, в том числе торговых павильонов, туристических и сервисных центров, гостевого городка научно-познавательного комплекса "Нарым". В эти даты не будет работать канатно-кресельная дорога фанпарка "Бобровый лог", — говорится в сообщении пресс-службы парка.

Также на указанный период приостановлено проведение всех мероприятий и ранее запланированных экскурсий.

В то же время сотрудники отдела охраны и оперативного реагирования продолжат работать в дежурном режиме.

В связи с распространением нового коронавируса COVID-19 правительство РФ поручило региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня бронирование мест, прием и размещение жителей страны в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территории курортов федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

Ростуризм уточнил, что выселение уже заехавших граждан не требуется. Кроме того, "допускается прием и размещение гостей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки" (например, приказа о направлении в командировку). При этом деятельность всех объектов размещения должна быть организована с соблюдением ограничений, установленных в соответствующем регионе.

Как сообщает оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в РФ, на утро 30 марта в России было зафиксировано 1 тыс. 836 случаев заражения COVID-19. Вирус охватил 71 регион страны, однако большинство случаев выявлено в Москве (1226 случаев заболевания). От пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, умерло девять человек. Вылечиться удалось 66 заразившимся.

Обозреватель Наталья Пономарева

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