Для особых пациентов

31.03.20 13:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Быстровозводимые инфекционные больницы, центры и боксы построят в России для зараженных новым коронавирусом.

Первой к строительству инфекционного центра для зараженных коронавирусом COVID-19 приступила Москва. Больница возводится в поселении Вороновское деревни Голохвастово за так называемым "бетонным" кольцом (ближайшие жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны).

Медицинский комплекс общей площадью около 70 тыс. кв.м займет территорию в 43 гектара. Больница будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения строятся с применением самых разных материалов — бетонных блоков, модульных конструкций, а также многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро "склеить" между собой. Инфекционный центр рассчитан на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации.

"Такого состава коечного фонда, с таким объемом реанимации в Москве нет ни в одной больнице, это самая современная и эффективная больница", — заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, рабочие приступили к возведению больницы 12 марта, а к 24 марта строительные работы были выполнены на 40%.

"Стройка развернута полным ходом, идет монтаж корпусов, инженерных коммуникаций, дорог, поставка медицинского лечебного оборудовании (…) Надеюсь, что в ближайшие недели стройка будет завершена", — отметил мэр столицы.

Также к строительству инфекционной больницы для лечения заразившихся коронавирусом приступили в Башкирии. Клинику возводят в индустриальном парке "Зубово" в Уфимском районе республики.

"Решение о возведении новой больницы мы приняли. Оно уже началось. И мы удивим вас сроками строительства", — заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что одноэтажный медицинский комплекс построят с применением быстровозводимых модульных конструкций. Он будет включать 80 изолированных инфекционных боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных.

"Инфекционные отделения оснастят мельцеровскими боксами с выходом на улицу или в коридор с двумя шлюзами и санитарными узлами, а все помещения – автономной вентиляцией с системой очистки воздуха и централизованной системой подачи воздуха", — добавили в пресс-службе правительства региона.

Также на территории медкомплекса, в отдельных зданиях, разместятся общежитие для сотрудников, площадка для обработки санитарного транспорта, очистные сооружения и резервные источники питания, а также котельная и кислородная станции.

"Выбранное проектное решение позволит в случае необходимости практически без финансовых потерь перенести объект на другое место. Кроме того, использование модульных конструкций даст возможность в случае форс-мажорной ситуации расширить инфекционный центр", — подчеркнули в администрации республики.

Кроме того, быстровозводимый госпиталь для зараженных новым коронавирусом планируется построить и в Хабаровском крае.

"На уровне федерального центра принято решение о строительстве быстровозводимого инфекционного госпиталя до 500 коек на территории Хабаровского края, который впоследствии будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу", — сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на аппаратном совещании в правительстве края 16 марта.

Как уточнил министр здравоохранения региона Александр Витько, местные власти уже подобрали земельные участки, на которых может разместиться новое медучреждение.

"Когда начнется строительство, пока неизвестно. Вопрос в стадии согласования и обсуждения с федеральными органами власти. Возможно, это будет Дальневосточный центр", — уточнили журналистам в пресс-службе краевого правительства, отметив, что на строительство госпиталя может уйти до 3 месяцев.

Вместе с тем, модульные инфекционные центры в ряде регионов России построит и Минобороны. Больницы будут использоваться для лечения военнослужащих, зараженных COVID-19.

"Строительство планируется выполнить в два этапа. До 30 апреля ввести 8 центров (в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Улан-Удэ, Уссурийске). И до 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском, Уссурийске, Хабаровске", — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании правительства 26 марта.

На строительство 16 модульных инфекционных центров для военнослужащих правительство РФ направило 8,8 млрд рублей. Средства были выделены из резервного фонда.

"В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16 специализированных медицинских центров общей емкостью 1,6 тыс. койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы", — отметил 27 марта на селекторном совещании заместитель министра обороны России Тимур Иванов

По его словам, медицинские центры строятся в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России.

"С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск", — добавил Иванов.

Также правительство РФ пообещало направить регионам почти 33,5 млрд рублей для организации дополнительных койко-мест для больных инфекцией в уже работающих больницах.

"Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам. Эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение, соответственно, их медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным перечнем", — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Еще более 5 млрд рублей, по его словам, будут выделены на закупку автомобилей "Скорой помощи".

"Я также дал соответствующее поручение предоставить 5,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку автомобилей скорой помощи. Эти средства уже в ближайшее время нам позволят поставить в регионы около 1200 автомобилей", — сказал премьер.

Как сообщалось, дополнительные инфекционные боксы и места для зараженных COVID-19 уже создаются в больницах в Петербурге, в Алтайском крае, на Сахалине, в Кузбассе и ряде других регионов РФ.

В тоже время, как подчеркнула вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, создание в медучреждениях России новых мест для больных коронавирусной инфекцией не должно идти в ущерб плановому лечению пациентов.

"Деятельность медицинских организаций, которые функционируют в плановом режиме, не должна сразу останавливаться. Мы должны параллельно осуществлять работу по вовлечению новых коек для возможности оказания помощи больным, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией", — сказала она на заседании президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в РФ 25 марта.

Она отметила, что регионы должны определить здания, где будут расположены койки, и докупить необходимое оборудование и средства защиты.

Обозреватель Наталья Пономарева

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