Вне политического контекста

31.03.20 14:58

Фото сайта Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru — Специалисты Минобороны РФ дезинфицировали 11 лечебных учреждений в Италии.

Переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии "Пратик-ди-Маре" в 30 км юго-западнее Рима для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией завершилась 25 марта. В этот день пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

Незадолго до этого было решено направить российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, на выполнение задач в итальянский Бергамо.

Всего в Италию самолеты Минобороны России перебросили восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ.

Уже 25 марта колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России приступила к совершению почти шестисоткилометрового марша. В составе российской колонны – мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

22 единицы российской специальной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной на всем пути следования сопровождали автомобили карабинеров Италии.

На аэродром "Орио-аль-Серио" в Бергамо военные специалисты Минобороны России прибыли через сутки, останавливаясь по пути во Флоренции для дозаправки и осмотра техники.

После уточнения задач российские специалисты приступили к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо были развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Прежде всего российские врачебно-сестринские бригады были выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах. Местными властями они приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Каждую из 8 врачебно-сестринских бригад закрепили за 7-9 близлежащими пансионатами.

Кроме того, представители местных властей попросили о проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта.

Для начала российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели рекогносцировку в четырех комплексах учреждения здравоохранения, где были определены первоочередные противоэпидемические мероприятия по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди постояльцев пансионатов для престарелых. Также был определен объем работ по дезинфекции территории прилегающей к пансионатам и внутренних помещений. Согласована рецептура, предназначенная для дезинфекции.

Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях российские специалисты 27 марта приступили к выполнению задач в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо.

Как рассказал заместитель начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий оперативную группу Минобороны России в Италии, в составе каждой из восьми прибывших в Италию бригад есть врач-терапевт, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-эпидемиолог, медицинская сестра-анестезиолог, а также подразделение для дезинфекции.

За четыре дня бригады врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 11 лечебных учреждений, продезинфицировав более 39 тыс. кв. м внутренних посещений.

Вице-президент Ломбардии Фабрицио Сала поблагодарил российских военных за помощь.

"Вирус начал распространяться, и в данный момент коронавирус приобрел огромный масштаб. Ваша помощь нам очень нужна, в первую очередь мы нуждаемся в медицинских работниках: врачах, медсестрах и всем, что касается этой части. Эту проблему мы должны решать вместе. Ваше присутствие здесь доказывает, что это проблема всего мира, и достигнутый ею масштаб говорит о том, что нам нужно объединять наши усилия", — сказал Сала на брифинге, обращаясь к российским военным вирусологам.

Он также поблагодарил правительство России, российских представителей, находящихся в Италии. По его словам, "сегодня государственные институты должны показать, что они могут работать позитивно, решать проблемы и бок о бок бороться за здоровье граждан".

В свою очередь генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде, обращаясь к прибывшим в Италию российским военным вирусологам, заявил, что Италия сможет одолеть коронавирусную инфекцию с помощью русских друзей, отметив, что взаимовыручка характерна для взаимоотношений двух стран.

"Так было всегда в истории — когда беда приходила в один дом, в Италии или в России, — друзья всегда приходили на помощь. Это было в далеком 1908 году в Мессине, когда русские военные моряки первые пришли на помощь, помогать жителям Мессины после страшного землетрясения. Это было в декабре 1988 года, в Спитаке, когда итальянцы пришли на помощь, восстанавливать здания, восстанавливать жилье после страшного землетрясения в Армении. Бок о бок работали системы гражданской защиты в 2009 году, в Аквиле, после землетрясения в апреле 2009, поэтому в том, что с сегодняшнего дня начнут работать бригады, которые приехали из России, я вижу только то, что, работая здесь вы, фактически, защищаете и Россию", — сказал генконсул.

В МИД РФ отметили, что Россия оказывает помощь Италии в борьбе с коронавирусом вне политического контекста, вне политической конъюнктуры.

"Настоящая такая махровая зависть к тому, что страна, не объединенная с Италией никакими блоками, союзами развивает с ней, несмотря ни на что, дружеские отношения и готова протянуть ей руку помощи в один из самых драматичных моментов новейшей итальянской истории, вне политического контекста, вне политической конъюнктуры, вне собственных каких-то воззрений на то, как развиваются международные отношения на европейском континенте", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия оказала помощь стране, "видя страдания итальянских людей, видя то горе, которое сейчас охватывает всю Италию, и, в том числе, понимая, что, к сожалению, глобально вряд ли кто-то готов был протянуть руку помощи на тот момент, в который Италия так нуждалась".

Италия по-прежнему занимает второе место после Китая по числу случаев коронавируса — 101 тыс. 739 человек. С начала пандемии в этой стране умерли 11 тыс. 591 человек, заразившихся коронавирусом.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о решении в рамках борьбы с коронавирусом приостановить работу всех предприятий, не имеющих стратегического для жизни страны значения. Прежде в стране закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек, прекратили развлекательные мероприятия. Срок действия части этих мер истекал в начале апреля. Накануне было принято решение продлить режим полной изоляции в Италии по меньшей мере до 12 апреля.

При этом режим ЧП был объявлен до 31 июля.

"Но это не значит, что и ограничительные меры будут продлены до 31 июля", — заявлял Конте, подчеркивая, что власти Италии надеются снять ограничения значительно раньше.

Как пишет газета Il Sole 24 Ore, власти Италии обсуждают способы возвращения страны к нормальной работе после режима всеобщей изоляции.

В научно-техническом комитете, который консультирует правительство, предлагают несколько вариантов. Специалисты считают, что возвращаться к нормальной жизни нужно постепенно, начиная со сферы производства.

Ранее премьер Италии отмечал, что приостановка производства — очень серьезная мера, и она не может продолжаться долго. Поэтому возобновлять работу производства начнут как можно раньше — возможно, уже в середине апреля, отмечает издание. Школы и университеты откроются позже — специалисты считают, что возобновлять работу нужно только там, где можно гарантировать соблюдение социальной дистанции.

Закрытие баров, ресторанов, концертных площадок и перенос различных мероприятий эксперты предлагают продлить. Затем, даже после открытия, в них придется соблюдать правила социальной дистанции, пишет газета.

Еще один вариант, который рассматривают в научно-техническом комитете — поэтапное возвращение к обычной жизни разных возрастных групп. Так, выйдут из карантина сначала самые молодые и сильные, а затем уже люди, для которых вирус представляет более значительную угрозу.

Обозреватель Анастасия Николаева

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