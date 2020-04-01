Закрыться от вируса

01.04.20 14:03

© РИА Новости. Абзал Калиев

Interfax-Russia.ru – Сибирские регионы вслед за Москвой и Санкт-Петербургом ввели режим самоизоляции.

Власти нескольких регионов Сибири вслед за Москвой 31 марта приняли указы о введении режима самоизоляции для населения, запретив людям без острой необходимости покидать свои дома.

В частности, губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим полной самоизоляции с 22:00 31 марта до 22:00 14 апреля.

"Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания", — заявил глава региона.

По его словам, пока не разработана вакцина от нового вируса, единственная возможность противостоять инфекции — максимально сократить контакты между людьми.

"Это миф, что коронавирус поражает одних стариков — уже начали умирать молодые. Эпидемия не прощает беспечности, и мы не можем рисковать самым дорогим, что у нас есть — жизнью и здоровьем людей (…) Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч (людей – ИФ), нам нужно принять самые жесткие меры", — подчеркнул Жвачкин.

Губернатор пояснил, что во время режима полной самоизоляции жителям региона разрешается покидать свои квартиры только для выноса мусора, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку. При этом запрет не распространяется на сотрудников ряда служб и учреждений, которые не могут приостановить свою работу.

"Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас миновала как можно быстрее", — пояснил Жвачкин.

По словам губернатора, для жителей региона будут работать горячие линии по самым разным вопросам — социальной защиты, образования, ЖКХ, поддержки бизнеса, трудоустройства, транспорта, торговли и другим.

"Я дал команду чиновникам всех уровней постоянно отвечать на вопросы населения. Телефоны размещены на сайте администрации Томской области. Буду лично контролировать, как они отвечают на вопросы людей", — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Вместе с тем, режим самоизоляции с 31 марта действует и в соседней Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что многие жители региона честно соблюдают все меры предосторожности и рекомендации врачей, однако есть и те, кто до сих пор не считает новый коронавирус серьезной угрозой.

"Знаю, что на выходных многие гуляли, общались с друзьями, ездили на природу и даже в другие регионы. Это безответственное, неразумное поведение. Поэтому по совету специалистов и по примеру других регионов России сегодня мы вводим в Кузбассе временный режим самоизоляции для всех граждан", — заявил Цивилев в своем видео обращении в Инстаграме.

Он отметил, что в настоящее время местные власти также прорабатывают вопрос о временном ограничении въезда на территорию Кемеровской области для граждан, которые не являются постоянными жителями региона.

"Жителям Кузбасса, с другой стороны, не стоит покидать региона, в том числе в целях туризма и отдыха (…) Всем людям, приезжающим в Кузбасс из других регионов страны, рекомендуется сообщить о своем прибытии по номеру горящей линии и провести 14 дней в режиме изоляции у себя дома", — добавил Цивилев.

Он также напомнил, что в настоящее время в регионе закрыты все рестораны и кафе, остановлена работа туристических объектов. Как и в других регионах, гражданам рекомендовано ходить за покупками только в ближайшие магазины и аптеки, а домашних животных выгуливать на расстоянии не более 100 метров от дома.

Указ о введении режима самоизоляции 30 марта подписал и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Согласно документу, режим самоизоляции вводится до особого распоряжения. Людям необходимо не покидать места проживания и соблюдать дистанцию в 1,5 метров друг от друга.

"На сегодняшний день в Туве подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Но еще раз предупреждаю, земляки, это не повод успокаиваться. Надо строго соблюдать режим самоизоляции, действующий у нас с 30 марта. Лучшая защита — быть дома", — написал 1 апреля на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Шолбан Кара-оол.

Он подчеркнул, что за перемещениями людей, приехавших из-за границы, будут следить особенно внимательно.

"Всех, кто приезжает в республику из-за границы, мы отслеживаем с помощью силовых структур. Такие граждане не смогут уйти от изоляции и наблюдения, даже если, они не сообщат о своем прибытии на территорию нашей республики", — добавил он.

Аналогичные меры приняло и руководство Хакасии.

"Режим самоизоляции для всех без исключения жителей Хакасии по решению республиканских властей вводится в регионе на период с 1 по 5 апреля. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции", — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Также со 2 апреля в Хакасии ограничат продажу алкогольной продукции.

"Со 2 апреля продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00 (..) К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству", — сообщил у себя в Инстаграм глава Хакасии Валентин Коновалов.

Указ о режиме самоизоляции подписал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"В соответствии с указом главы региона жителям Алтайского края предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной, медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, с целью выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от места проживания, выноса отходов", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

До каких пор будут действовать ограничения не уточняется.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим самоизоляции, внеся изменения в подписанный 18 марта указ о повышенной готовности в связи с коронавирусом.

"Введение режима самоизоляции на территории Иркутской области — мера вынужденная, она будет вводиться поэтапно. Основная наша задача — минимизация распространения вируса", — заявил глава региона.

Он также отметил, что с 31 марта власти ужесточили наказание для юрлиц за распространение недостоверной информации о COVID-19.

"Считаю это правильным и призываю журналистов, СМИ, а также блогеров и авторов телеграм-каналов ответственно относиться к публикуемой информации", — добавил Кобзев.

С 31 марта режим самоизоляции ввели и на территории Республики Алтай. Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского правительства, он будет действовать для всех жителей региона до 5 апреля, а для людей старше 65 лет —до 14 апреля (включительно). При этом указанные ограничения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, а также всех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.

Кроме того, указ о самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса 31 марта подписал и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Согласно документу, граждане обязаны находиться дома, и могут выходить лишь для поездки на работу, в аптеку, в случае обращения за медпомощью, в ближайший магазин в радиусе 100 метров от дома, на таком же расстоянии выгуливать домашних животных. Жителей региона, нарушивших указ губернатора, будут привлекать к административной ответственности.

"В ближайшее время в случае невыполнения указанных мероприятий граждане могут быть подвергнуты административной ответственности, предусмотренной статьей 9.1 закона Красноярского края "Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий", — сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по краю.

Санкция данной статьи краевого закона предусматривает административный штраф для граждан в размере до 1 тыс. рублей, должностных лиц — в размере до 4 тыс. рублей, юридических лиц — до 30 тыс. рублей. В настоящее время также рассматривается вопрос об увеличении штрафных санкций в несколько раз, подчеркивают в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что профилактические меры к нарушителям полицейские будут принимать в течение двух ближайших дней, а затем начнут направлять собранные материалы в административные комиссии муниципальных образований для принятия решения.

Также в краевом главке МВД отмечают, что в настоящее время количество полицейских на улицах в краевом центре увеличено в 1,5 раза, в том числе на постах, в патрулях, на других участках обслуживания.

Как следует из указа Виктора Усса, режим самоизоляции в Красноярском крае будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Вместе с тем, всеобщий режим самоизоляции ввела и Омская область.

"С 1 апреля устанавливается особый режим самоизоляции на территории Омской области. Это означает запрет покидать свой дом, свою квартиру. Выходить можно только в случае особой жизненной необходимости – для посещения аптеки или продуктового магазина, но в шаговой доступности, или при обращении за экстренной медицинской помощью", — заявил руководитель Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что перемещаться по городу могут только работники предприятий с непрерывным производством и системы жизнеобеспечения. Список таких сотрудников утвержден.

"Уважаемые омичи, прошу всех выполнять правила особого режима самоизоляции. Мы должны сберечь себя, сберечь близких, тех, кто рядом с вами работает, рядом с вами живет. Поэтому еще раз прошу вас неукоснительно соблюдать все правила. С сегодняшнего дня нарушение таких правил является уже наказуемым деянием", — подчеркнул Бурков.

Обозреватель Наталья Пономарева

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