01.04.20 14:36

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru — Регионы Поволжья вводят пропускную систему на период режима полной самоизоляции.

В ряде поволжских регионов в период полной самоизоляции будет действовать система пропусков, и покидать свои дома граждане смогут лишь оформив специальные документы.

Так, в Ульяновской области ходить на работу по справкам нужно уже с 1 апреля. Как проинформировал председатель регионального правительства Александр Смекалин, каждая организация должна представить в контакт-центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать. После этого организация получает право выдачи справок-пропусков.

"Это сделано для того, чтобы службы, контролирующие перемещения по городу, могли сопоставить данные, проверить, действительно ли человек вызван на работу, подала ли организация сведения", — сообщил Смекалин на своей странице в соцсетях.

По его словам, форма справки будет единой. Проверки наличия таких справок начнутся уже с 1 апреля.

Накануне в Ульяновской области был введен режим повышенной самоизоляции: по 5 апреля гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Ограничения не распространяются на работу медицинских специалистов и сотрудников экстренных служб.

Пропускной режим утвердили и в Самарской области.

"Передвижение по территории региона будет осуществляться при наличии документа: справки работодателя по форме, установленной правительством Самарской области", — сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

По его словам, на предприятиях и в организациях будут созданы условия, чтобы сотрудники находились друг от друга на расстоянии не менее, чем 1,5 м.

Пропускной режим в период полной самоизоляции граждан также будет действовать в Башкирии. Как сообщил накануне глава республики Радий Хабиров, порядок его обеспечения должны разработать и утвердить главы муниципалитетов.

"Каждый муниципалитет, каждый глава сам лично определяет порядок обеспечения пропускного режима и выдачи удостоверений, это зона ответственности муниципальных штабов", — сказал Хабиров.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин представил образцы спецпропусков для граждан, которые в силу объективных причин вынуждены продолжать работу. Выдавать их начнут 1 апреля. Хабиров рекомендовал главам муниципалитетов изучить опыт Уфы и тиражировать на своих территориях.

В Пермском крае также предусмотрено введение системы специальных пропусков, разрешающих передвижение в рабочих целях, сообщил журналистам врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

Первое время такие пропуски будут выдавать работодатели, а в дальнейшем будут применяться бланки строгой отчетности.

Режим самоизоляции в Прикамье вводится со 2 апреля. Выйти из дома можно только за продуктами, чтобы выгулять домашних животных и при острой необходимости в больницы.

"Ограничения касаются всех граждан, за исключением работников организаций жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции, и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены", — заявилМахонин.

Пропускная система со 2 апреля вводится и на территории Саратовской области. Об этом накануне сообщил председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Стрелюхин уточнил, что дата 2 апреля выбрана не случайно.

"Чтобы у предприятий было время на изготовление пропусков", — сказал он.

По словам председателя правительства области, уже составлен перечень организаций и категорий граждан, которые получат спецпропуск, утверждена его форма.

В свою очередь в Татарстане, где режим самоизоляции введен с 30 марта, республиканское правительство утвердило для передвижения правила получения спецпропусков посредством СМС.

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, для получения пропуска татарстанцам необходимо зарегистрироваться на специальном интернет-сервисе и направить СМС-сообщение.

"Гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом — Регистрация#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. В ответ он получает СМС-сообщение с уникальным кодом регистрации. Затем следует отправить повторное СМС-сообщение с текстом "Цель" и указать цели передвижения", — рассказала Галимова.

Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС-сообщение с уникальный кодом разрешения и указанным периодом его действия.

Посредством такого пропуска во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк, больницу, на почту или доставить лекарства больным родственникам.

Для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин за продуктами, выгула домашних животных и выноса мусора получение разрешения не требуется.

Также, по словам Галимовой, постановлением правительства утверждена форма справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для следования к месту работы. Справка не распространяется на передвижение по территории республики, которое не связано с выполнением служебных обязанностей.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции вводят и в других регионах России. Так, в Якутии решили, что наиболее действенным методом проверки соблюдения гражданами режима будут видеозвонки от работодателей и соцслужб.

Глава Якутии Айсен Николаев пояснил "Интерфаксу", что из-за небольшого количества жителей в регионе запускать системы слежения, как в Москве, будет не актуально.

"У нас не так много населения. В том же Якутске, например, 350 тыс. человек. Считаем, что на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции", — объяснил он.

Николаев заявил, что рассматриваются более простые способы контроля, хотя также изучается возможность использования для отслеживания геотрекинга и других систем.

Кроме того, в Якутии соблюдение ограничительных мер контролируют сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют работу учреждений на предмет незаконной торговли и незаконного предпринимательства.

О необходимости пропуска для передвижения по Москве мэр столицы Сергей Собянин сообщил еще в минувшие выходные, пообещав развернуть "умную систему контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан".

Как рассказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радио "Эхо Москвы", при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции платформа на портале мэра готова выдавать QR-коды. Для этого человеку нужно зарегистрироваться на портале, заполнить простую форму и ему генерируется соответствующий код, который можно оставить либо на экране телефона, оправить на почту или распечатать.

Специальное мобильное приложение будут использовать для контроля режима изоляции и пациенты в Москве, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому. В случае отсутствия телефона, на которое можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.

Кстати, в рамках очередных мер борьбы с коронавирусом, которые вступают в силу в России с 1 апреля, в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине. Номера мобильных телефонов указанных лиц в Минкомсвязи должны предоставлять сотовые операторы.

Также Минкомсвязи поручено обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг. Эти сведения будут использованы для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде.

Кроме того, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом, граждане, прибывшие в РФ и находящиеся на карантине, должны будут вести журнал на портале госуслуг.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число диагнозов в стране выросло до 2 тыс. 777.

По информации штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано семь летальных случаев, ассоциированных с COVID-19, Вместе с тем за прошедшие сутки из больниц после лечения от новой коронавирусной инфекции выписали 69 человек.

Обозреватель Анастасия Николаева

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