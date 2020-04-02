Три месяца на подготовку

02.04.20 16:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Голикова анонсировала дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тесты проведут на 60 добровольцах.

Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 начнутся в России 29 июня.

"Доклинические исследования специфической активности вакцины (от COVID-19) будут проведены до 22 июня, и после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном континенте людей — это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования начнутся 29 июня текущего года", — сказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что разработкой вакцин от нового коронавируса COVID-19 в числе прочих занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий (ГНЦВБ) "Вектор" (входит в структуру Роспотребнадзора, г. Новосибирск). К настоящему времени специалисты учреждения создали шесть прототипов вакцин "как на основе применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и с применением технологий синтетических вакцин (мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины)". Испытания препаратов начались 20 марта.

"Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы и поддержать наших ученых, и как можно быстрее, насколько это позволяют процессы, сделать соответствующие вакцины", — добавила она.

Помимо "Вектора" разработкой вакцины от COVID-19 занимается и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА). По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, специалисты разработали 7 прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом.

"Наша задача — из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, а затем уже переходит на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения", — сказала она 27 марта в эфире "Первого канала" .

По словам Скворцовой, сейчас агентство проводит доклинические исследования, в дальнейшем разработкой вакцины займется Институт вакцин и сывороток ФМБА в Санкт-Петербурге.

"Планируем к июлю завершить все испытания и перейти в фазу регламентированных доклинических исследований. Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года - первом квартале следующего", — уточнила Вероника Скворцова, отметив, что готова вакцина будет готова не раньше чем через 11 месяцев.

Вместе с тем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские ученые разработали тест-систему для выявления антител к новой коронавирусной инфекции в сыворотке крови человека. Она будет зарегистрирована к середине апреля.

"В государственном научном центре "Вектор" Роспотребнадзора разработана тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровел после перенесенного нового коронавируса, а также для изучения популяционного иммунитета и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ориентировочно срок регистрации такой тест-системы — 10-15 апреля текущего года", — сказала Голикова.

Благодаря этой системе, как пояснила руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, специалисты смогут определить людей (как среди населения, так и среди медицинского персонала), которые уже имеют иммунитет к новому коронавирусу.

Кроме того, в конце марта "Вектор" представил высокочувствительную экспресс-систему для диагностики COVID-19 на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР, для исследования берется мазок из носоглотки пациента). Такой тест позволяет определить наличие инфекции всего за 90 минут (раньше на это требовалось до 4 часов). Система прошла необходимую регистрацию и уже применяется в лабораториях Роспотребнадзора.

"В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В свою очередь Минздрав России запустил информационную систему, которая собирает данные о людях, заразившихся COVID-19, пациентах, госпитализированных с пневмонией, вызванной коронавирусом, а также контактировавших с ними лицах.

"Запущена информационная система учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Она содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах, с ними контактировавших", — сообщили в пресс-службе министерства.

Там же уточнил, что информация будет поступать в систему от медицинских организаций, территориальных органов ФМБА России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Минтранса России.

"Новая информационная система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению ее распространения", — отметили в пресс-службе Минздрава.

По данным Роспотребнадзора на 2 апреля, в России выявлено 3 тыс. 548 случаев заражением новой коронавирусной инфекцией (+ 771 заболевших за минувшие сутки). Вирус обнаружен в 76 регионах страны. От пневмонии, вызванной COVID-19, скончалось 30 человек. Выздороветь смогли 235 заболевших. Как полагают в ФМБА России пик заболеваемости коронавирусом в России может выпасть на следующую неделю.

"Что касается повышения выявленных случаев - начало применяться тестирование, "Роспотребнадзор" раздал тесты не только государственным, но и частным учреждениям... Здесь мы будем видеть, естественно, рост подтверждения случаев. Но пик еще не достигнут, однако по прогнозам на сегодняшний день, пик из тех данных, которыми мы располагаем, должен приходиться на следующую неделю", — заявил замдиректора по медицинской части научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Буркин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал пока не делать подобных прогнозов, отметив, что все они носят лишь приблизительный характер.

"Пока любые прогнозы могут носить примерный характер. Существуют разные прогнозы, но не думаю, что я могу их сейчас озвучивать. В целом, все будет зависеть от эффективности принимаемых мер — и, конечно же, от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", — сказал он журналистам.

Обозреватель Наталья Пономарева

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