Международное взаимодействие

02.04.20 17:30

© РИА Новости. Пресс-служба постпреда РФ при ООН

Interfax-Russia.ru — США получили из России крупную партию средств индивидуальной защиты. В Москве уверены, что Вашингтон в ответ также поможет в борьбе с коронавирусом.

Возможность поставок медоборудования для борьбы с коронавирусом из России в США в конце марта обсудили президенты двух стран.

"Тема действительно затрагивалась. Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне. С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заметил, что в процессе согласования деталей "сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов".

"Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (России Владимир Путин) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью", — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что так же складывается взаимодействие между Москвой и Пекином.

По словам Пескова, в нынешней ситуации "альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет".

В свою очередь Трамп на пресс-конференции по вопросу противодействия COVID-19 сообщил, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

"Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово. У нас замечательные отношения со многими странами", — сказал президент США, заметив, что "Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".

Российский военный самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США с подмосковного аэродрома "Чкаловский". Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, тяжелый военно-транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан", направляющийся с грузом медицинской помощи в США, сначала совершил промежуточную посадку в международном аэропорту Шэннон (Ирландия), затем в канадском аэропорту Гус-Бэй (провинция Лабрадор) и около полуночи 1 апреля совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Российский борт встречали дипломаты постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, встречавший самолет, сообщил, что Россия, в основном, доставила в США средства индивидуальной защиты.

"В Нью-Йорке сейчас очень тяжелая ситуация. Мне кажется, что здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету. Это хороший жест солидарности с нью-йоркцами, думаю, они это оценят. И я думаю, что мы сделали сейчас хороший вклад в то, чтобы Нью-Йорк с этой неприятностью справился как можно быстрее", — отметил дипломат.

Полянский также не исключил, что Россия может направить в США новые партии медицинской помощи при необходимости.

Кстати, рядовые жители Нью-Йорка — диспетчеры нью-йоркского аэропорта, куда прибыл самолет российских ВКС с грузом медицинского оборудования и средств защиты — поблагодарили Россию прямо в аэропорту.

"Ромео Фокстрот Фокстрот 8460 (международный код принятый в авиации — ИФ)! Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы нам доставили! Хорошего дня!", — процитировал телеканал CNN обращение диспетчеров аэропорта к экипажу российского самолета в эфире.

Со ссылкой на представителя Госдепартамента телеканал сообщил, что российский груз "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства". Все средства, одобренные FDA, будут незамедлительно введены в эксплуатацию, отметил другой источник CNN.

В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус уточнила, что медицинское оборудование, доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка из России, было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям.

"Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас", — подчеркнула представитель госдепартамента.

В Москве уверены, что США при необходимости также окажут содействие России в борьбе с коронавирусом.

"Без всякой политизации", — заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что сейчас весь мир столкнулся с новой смертельной угрозой, и уже очевидно, что справиться с ней возможно, только объединив усилия.

"Масштаб проблемы таков, что уже все осознали невозможность спастись поодиночке. Всегда были и будут те, кто перед лицом даже такой опасности продолжит подвергать сомнению необходимость сотрудничества. Такой безответственный подход неизбежно увеличивает количество жертв пандемии. Любая задержка с оказанием помощи может стать роковой для тех, кого можно спасти", — заявил посол.

По его словам, в РФ есть ресурсы, которые можно "направить на поддержку в другие страны, оказавшиеся под более сильным ударом коронавируса".

"Никто не может исключать, что нам тоже может понадобиться помощь из-за границы. У нас есть друзья, готовые помочь нам", — отметил Антонов.

О том, что странам следует помогать друг другу в условиях пандемии COVID-19 заявила и постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Я думаю, что сейчас — время гуманитарного кризиса. Мы должны оказывать друг другу любую помощь, которую можем", — сказала она на брифинге.

По ее словам, пришло такое время, что "если мы можем помочь, то мы должны это сделать, и сделаем".

Похожую точку зрения высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что каждая страна самостоятельно должна решить, какая помощь ей нужна в условиях международного кризиса, отметив, что странам нужно помогать друг другу.

Как считает руководитель Центра североамериканских исследований НИ ИМЭМО им. Примакова РАН Виктория Журавлева, согласие Вашингтона принять российскую помощь в виде медицинского оборудования, как минимум, означает готовность администрации президента США к взаимодействию с Москвой в борьбе против распространения COVID-19.

"В Вашингтоне при всей конфликтности отношений с Москвой, четко понимают, что эффективно противостоять такому глобальному вызову, как пандемия коронавируса, возможно только совместными усилиями. Это, без всякого преувеличения, вопрос глобального выживания", — сказала Журавлева "Интерфаксу".

По ее оценке, хронология и содержание последних контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, как в многостороннем, так и в двустороннем формате, дают основание ожидать довольно тесного взаимодействия между Россией и США против распространения коронавируса.

Вместе с тем, отмечает эксперт, дальнейшие перспективы отношений во многом зависят от того, какие выводы из нынешнего взаимодействия сделают в американском истеблишменте после окончания пандемии.

"Многое прояснится после того, как завершится пандемия. Не все в США, и, в частности, в Конгрессе были за то, чтобы принять гуманитарную помощь Москвы. Эти конгрессмены никуда не исчезли, и они останутся на политическом поле США и после того, как пандемия пройдет", — сказала Журавлева.

Директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), член-корреспондент РАН Федор Войтоловский также считает, что взаимодействие в борьбе с коронавирусом поможет диалогу России и США.

"Если для США и КНР коронавирусная инфекция стала предметом взаимных претензий, то для российско-американских отношений эта тема наряду с ситуацией на мировом рынке нефти может стать предметом нового российско-американского диалога", — заявил Войтоловский "Интерфаксу".

По мнению эксперта, "оба президента понимают всю серьезность положения и острую необходимость использовать кризисную ситуацию для диалога о той угрозе, которая затрагивает обе страны". "Для противодействия этой угрозе обе державы обладают соответствующим научным, медицинским и мобилизационным потенциалом", — сказал он.

Войтоловский считает, что "есть все основания полагать, что этот самолет Минобороны России, направленный в США, будет далеко не последним".

Он считает, что в общих интересах было бы также "начать систематический диалог между Россией и США по мерам борьбы с глобальной эпидемией". Здесь целесообразно, отметил он, взаимодействие между военно-медицинскими службами двух стран, между гражданскими медиками и между учеными-эпидемиологами и вирусологами.

В Кремле также отмечают необходимость международного взаимодействия в эффективной борьбе с коронавирусом.

"Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом - это очень важное измерение в деятельности любой страны и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обозреватель Анастасия Николаева

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