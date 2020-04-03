03.04.20 14:41

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

Interfax-Russia.ru – Путин продлил "нерабочий период" в России до 30 апреля. Так власти надеются замедлить распространение вируса COVID-19 на территории РФ.

Из недели в месяц

Президент РФ Владимир Путин продлил "нерабочий период" в России с 4 по 30 апреля. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

"Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы", — сказал глава государства в своем теле-обращении к россиянам 2 апреля.

Он отметил, что угроза распространения в России коронавируса сохраняется.

"Как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", — сказал президент.

В то же время, по словам Путина, помимо борьбы с эпидемией, очень важно не допустить сокращения доходов россиян.

"Важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективно, стабильно работающая экономика лежит в основе наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения", — сказал глава государства.

В связи с этим, отметил он, правительство будет действовать по ситуации: если эпидемиологическая ситуация улучшится, то власти, возможно, сократят нерабочий период.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. И если обстановка позволит, скорректируем период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", — уточнил Путин.

По его словам, прошедшая нерабочая неделя и режим самоизоляции, объявленные в РФ в связи с распространением нового вируса, позволили властям выиграть время для упреждающих действий в борьбе с инфекцией.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения", — сказал он.

Он отметил, что власти продолжат реализовывать комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Координацией такой работы в регионах президент поручил заниматься своим полпредам.

"Вся информация (из регионов – ИФ) должна поступать в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И, конечно же, действия федеральных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный, критерий - защищенность, здоровье и безопасность граждан РФ", — заявил Путин.

Кроме того, дополнительные полномочия для борьбы с распространением новой инфекции получат и губернаторы регионов.

"До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", — сказал Путин.

По его словам, регионы "сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим вводить в субъекте или его отдельных муниципалитетах, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие смогут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан".

"Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, регионы обязаны будут согласовывать такое решение с федеральным правительством", — подчеркнул президент.

Минус 20 к ВВП

В связи со сложной экономической ситуацией правительство РФ ввело ряд послаблений для бизнеса, который терпит убытки в связи с эпидемией коронавируса и связанными с ней ограничениям. Так, власти дали малым и средним предприятиям, арендующим государственное имущество, трехмесячную отсрочку по уплате страховых взносов.

Также в правительстве распорядились приостановить проверки малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Кроме того, были расширены программы льготного кредитования и разработаны предложения по реструктуризации долгов по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов.

Тем не менее, вирус и связанные с ним ограничения сильно ударили по карманам бизнесменов. Как полагают специалисты, "нерабочий апрель" еще больше усугубит ситуацию, сократив ВВП РФ на 20%.

"Думаю, в апреле упадем в пределах 20% (ВВП год к году – ИФ)", - сказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, это приведет к дополнительному уменьшению динамики ВВП в целом за 2020 год в районе 1,5 п.п.

Сходные оценки озвучил и замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

"ЦМАКП проводил расчет влияния введения особого режима (самоизоляции) на динамику экономики – падение почти 20%", — сказал он.

При этом, по его словам, в динамике промышленности, которая в апреле снизится меньше, чем экономика в целом (основное падение будет, естественно, в сфере услуг), нужно будет учитывать с одной стороны компенсирующие меры правительства, с другой стороны — сужение российского экспорта на фоне снижения мирового спроса. Таким образом, апрельский провал, по его мнению, может дать минус к динамике за весь 2020 год более 1 п.п.

В свою очередь главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров считает, что апрельское падение экономики будет меньше 20%, допустив падение ВВП в пределах 10%. По его словам, это может дать примерно 1 п.п. в минус к динамике на весь 2020 год.

"Я ожидал в 2020 году снижение ВВП на 2,7%, сейчас можно ожидать около 4%", - сказал он.

В целом, аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в конце марта, в 2020 году ожидают значительную рецессию в российской экономике - в среднем снижение ВВП РФ в настоящий момент ожидается на 1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей, составленного агентством на основе ежемесячного опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров (опрос проводился 30-31 марта). Решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля, естественно, приведет к пересмотру в сторону ухудшения прогнозов по динамике ВВП.

Так, глава Счетной Палаты Алексей Кудрин еще в среду заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.

"За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП (России — ИФ) может составить в этом году существенную величину - от 3% до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%", - сказал он.

На грани выживания

Отметим, что к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о помощи уже обратились представители сразу нескольких секторов экономики. В частности, рестораторы попросили распространить на них меры поддержки. Они сообщили, что из-за падения оборота на 50-80% и кассового разрыва у них нет денег на начисление зарплат, налогов, возвращение кредитов и поддержание дальнейшей работы заведений.

"Формально не являясь субъектами МСП (малые и средние предприятия — ИФ), мы оказываемся вне тех мер, которые уже объявлены и которые рассматриваются в настоящее время в правительстве. Просим вас поддержать меры, которые представлены для вашего рассмотрения Минпромторгом России и расширить рамки предприятий за пределы МСП, включив в них и крупные предприятия ресторанной отрасли", — говорится в открытом письме Мишустину, копию документа предоставила "Интерфаксу" пресс-служба сети "Теремок".

В числе тех, кто должен подписать письмо, указаны президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, основатель группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов, основатель гастрономической академии и сети ресторанов "Грабли" Роман Рожниковский, основатель компании "Росинтер Ресторанс Холдинг" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель "Теремка" Михаил Гончаров, основатель компании Zамания Павел Ковшаров и основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

"Наши компании созданы 10-20-30 лет назад и давно прошли путь от малого бизнеса до флагманов отрасли, выйдя за рамки среднего бизнеса. Работая в системе ОСНО, мы ушли от форматов ИП, УСНО, консолидировали бизнес и теперь оказались в самом трудном положении в нашей отрасли", — говорится в обращении.

Рестораторы отмечают, что полностью декларируют свою выручку, и являются крупнейшими налогоплательщиками в отрасли. По их данным, на их предприятиях трудится более 30 тыс. сотрудников. Боле того, каждая из компаний имеет еще до 500 поставщиков, на которых работают еще десятки тысяч человек.

"И вот теперь мы поставлены на грань разорения. Ввиду падения оборотов на 50-80% и последующей приостановки деятельности мы уже получили кассовые разрывы невероятных размеров и физически не имеем средств для начисления зарплат, налогов, возвращения кредитов и ведения дальнейшей деятельности", — пожаловались рестораторы.

Из-за ограничений, введенных властями для борьбы с распространением нового коронавируса, рестораны могут работать только в режиме обслуживания заказов навынос и доставки.

Также о помощи премьер-министра в связи с тяжелой экономической ситуацией из-за коронавируса попросили Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телевещателей (НАТ).

"Падение рекламного рынка уже сейчас поставили многие СМИ на грань выживания. Как и другие социально-ориентированные отрасли бизнеса, медиа сегодня нуждается в помощи", — говорится в обращении за подписью председателя СЖР Владимира Соловьева и президента НАТ Эдуарда Сагалаева, текст которого опубликован на сайте Союза.

Авторы письма просят премьер-министра "оказать содействие во включении СМИ в список отраслей экономики, получающих приоритетную поддержку правительства РФ".

"Выплата зарплат стала трудноразрешимой задачей для огромного числа наших коллег. В ситуации вынужденной экономии десятки тысяч профессионалов могут остаться без работы, а жители - без надлежащего, взвешенного и объективного информирования о ситуации в регионах, стране, мире", — также говорится в обращении.

Обозреватель Наталья Пономарева

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