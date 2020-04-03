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Отставки на фоне коронавируса: в четырех российских регионах за сутки сменились главы
 
 
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Точка зрения
03.04.20 15:05

По собственному желанию

© РИА Новости. Владимир Вяткин
Interfax-Russia.ru — Сразу в четырех российских регионах за сутки сменились главы.

Первым накануне днем об уходе в отставку заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, возглавлявший регион с 2012 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Орлова, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

"Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион, к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке. Все решения сегодня для меня уже приняты", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Орлова.

После Орлова с заявлением об отставке в своем видеообращении выступил глава республики Коми Сергей Гапликов.

Он отметил, что направил соответствующее обращение президенту РФ: "Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным".

"Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона", — сказал Гапликов.

Он также поблагодарил жителей республики за поддержку, совместную работу, прямоту и требовательность. Гапликов возглавлял республику Коми с 2015 года.

Вслед за ним президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Цыбульского, назначив его врио губернатора Архангельской области.

Впрочем, о вероятной смене главы Архангельской области говорили давно. Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов еще в начале года в беседе с "Коммерсантом" называл Орлова "главным кандидатом на отставку 2020 года". Эксперт предполагал, что выборы в этом регионе могут стать непростыми из-за протестов вокруг строительства мусорного полигона рядом со станцией Шиес, несмотря на приостановку проекта.

А источники издания в администрации президента еще в прошлом году заявляли, что Архангельская область оказалась среди лидеров по недоверию главе региона и обсуждается лишь время объявления об отставке, чтобы преемник Орлова получил назначение максимально близко к выборам и не успел накопить собственный антирейтинг.

Сходной источники "Ъ" называют и ситуацию в Республике Коми, которая также входила в число регионов с худшими показателями доверия к губернатору. Частично это также было связано с событиями вокруг Шиеса, который расположен в нескольких десятках километров от границы республики.

Полномочия Гапликова истекали в 2021 году. В 2015 году он на этом посту сменил уволенного по утрате доверия и отправленного под арест по обвинениям в мошенничестве и создании преступного сообщества Вячеслава Гайзера, но, так же как и губернатор Архангельской области, не смог сохранить свой первоначально низкий антирейтинг.

Предстоящей осенью в Коми должны пройти выборы в региональный парламент, и источники "Коммерсанта", близкие к Кремлю, отмечали, что единороссам было бы сложно рассчитывать на высокий результат с непопулярным губернатором.

Кроме того, собеседник "Ъ", близкий к администрации президента, утверждает, что как Гапликов, так и Орлов "оказались неспособны к борьбе с эпидемией".

Кстати, накануне отставок замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко раскритиковал работу по сдерживанию распространения коронавируса и роста цен на товары первой необходимости в ряде регионов.

"В Республике Коми сегодня сложилась вопиющая ситуация — подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. В регионе дорожают продукты первой необходимости — гречка, сахар и другие. Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции", — написал Ревенко.

Также, по его словам, рост обращений в волонтерские центры зафиксирован в Архангельской области и Камчатском крае, где речь идет о недостаточном количестве дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае обострения ситуация.

"Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только Коми, Архангельской области и Камчатского края, но и Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы — работа организована не должным образом. Эти недостатки должны быть быстро устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей", — отметил Ревенко.

Гапликова на посту руководителя Коми сменил Владимир Уйба, ранее занимавший пост замминистра здравоохранения РФ. До этого Уйба возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

В свою очередь Цыбульского на посту главы НАО сменил его заместитель Юрий Бездудный.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан уже представил его членам администрации Ненецкого автономного округа и руководству Собрания депутатов.

Мероприятие прошло в Нарьян-Маре в ситуационном центре главы региона в режиме видеоконференцсвязи. На представлении присутствовал и врио губернатора Архангельской области.

"Глава государства принял решение направить меня на новый, сложный, скажу вам честно, участок работы. Я не привык задавать лишних вопросов, задача поставлена, буду ее выполнять", — сказал Цыбульский.

Впрочем, череда отставок на этом не закончилась. 3 апреля о своем намерении покинуть пост губернатора Камчатского края заявил Владимир Илюхин.

При этом, спикер Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко убежден, что решение Илюхина уйти в отставку не связано с возможной недостаточностью мер противостояния коронавирусу в регионе.

"Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка одна из самых спокойных в стране", — сказал Раенко агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его мнению, у решения Илюхина об отставке, очевидно, иные мотивы. По последним данным министерства здравоохранения Камчатского края, зараженных коронавирусом на территории региона не выявлено.

"Ожидаем, что в ближайшее время президент подпишет указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Камчатского края. Рассчитываем, что этот человек — вне зависимости от того, местный он будет или приезжий, оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения", — сказал Раенко.

Президент РФ уже принял отставку Илюхина по собственному желанию. Тем же указом Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. 37-летний Солодов с октября 2018 года возглавлял правительство Республики Саха (Якутия).

Обозреватель Анастасия Николаева

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