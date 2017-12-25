На языке перемен

25.12.17 13:34

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Уходящий год для Поволжья был неспокойным и богатым на перемены. В регионе сменились мэры и губернаторы, изменения также коснулись изучения национальных языков в школах.

Новые и старые имена

Одним из значимых событий уходящего года стало обновление руководящего состава в ряде поволжских регионов. Причем, в некоторых из них замена сопровождалась громкими уголовными делами.

Так, в апреле стало известно о задержании и последующем аресте главы Удмуртии Александра Соловьева. Его обвинили в получении крупной взятки. Соловьеву инкриминируется злоупотребление полномочиями при строительстве дорог.

В августе экс-главу Удмуртии перевели по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест. Фигурант признал свою вину и дает показания по делу.

На посту главы Удмуртии Соловьева сменил Александр Бречалов сначала в качестве врио, а затем, получив во время сентябрьских выборов большинство голосов избирателей, на постоянной основе.

Практически сразу за Соловьевым свой пост покинул глава Марий Эл Леонид Маркелов. Уйдя с поста руководителя республики добровольно и планируя в будущем занять место сенатора, Маркелов неожиданно также стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Бывшего главу республики обвинили в получении откатов от агрохолдингов за оказание услуг и покровительство.

Марий Эл вместо Маркелова возглавил Александр Евстифеев. Он избавился от приставки врио также после сентябрьских выборов, набрав более 88% голосов избирателей.

Еще одним из поволжских регионов, где смена руководства произошла после возбужденного в отношении предыдущего руководителя уголовного дела, стала Кировская область. После обвинений в получении взятки и снятия с должности в 2016 году губернатора Кировской области Никита Белых врио главы региона был назначен Игорь Васильев, также получивший одобрение избирателей на выборах в этом году.

Кроме того, в уходящем году состоялись выборы глав регионов в Мордовии, Саратовской области и в Пермском крае. Мордовию и Саратовскую область вновь возглавили Владимир Волков и Валерий Радаев соответственно. А губернатором Пермского края стал Максим Решетников, сменивший на этом посту Виктора Басаргина, который досрочно сложил свои полномочия в феврале.

Кроме того, в 2017 году произошла смена руководителей еще двух поволжских регионов. Уже после выборов в досрочную отставку ушли губернаторы Самарской и Нижегородской областей – Николай Меркушкин и Валерий Шанцев. Врио главой Самарской области был назначен сенатор Дмитрий Азаров, который пришел в политику из структур самарской финансово-промышленной группы "Волгопромгаз", а в 2010-2014 годах был мэром Самары. Новым врио губернатора Нижегородской области стал замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

Отставки и обвинения

Вслед за сменой глав регионов своих постов лишились и мэры нескольких региональных столиц. Так, после выборов губернатора Саратовской области в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании ушел в отставку глава Саратова Валерий Сараев.

В свою очередь в Нижнем Новгороде покинул свой пост глава города Иван Карнилин. Заменившая его на этом посту Елизавета Солонченко также уже сложила с себя полномочия, а до нее пост главы администрации Нижнего Новгорода покинул Сергей Белов.

Кроме того, в уходящем году свои посты покинули руководитель нижегородского регионального отделения "Справедливой России" Александр Бочкарев и руководитель реготеделения "Единой России" Вадим Булавинов. Помимо этого за взятки был арестован вице-спикер нижегородского парламента Олег Сорокин.

В Башкирии начало уходящего года ознаменовалось серией уголовных дел, связанных с высокопоставленными сотрудниками мэрии Уфы. Так, в феврале следователи возбудили уголовное дело по факту необоснованного выделения почти 1 млрд рублей при реализации программы переселения людей из ветхого жилья.

Одним из фигурантов дела является глава управления капстроительства администрации Уфы Марат Гареев, которому также вменяется незаконное использование прослушивающего устройства (ст.138.1 УК РФ). В настоящее время следствие по делу продолжается.

В марте следователи завели уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Ильдара Хасанова. В августе Октябрьский районный суд Уфы признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Впоследствии Верховный суд республики ужесточил наказание, увеличив сумму штрафа в два раза.

Почти тогда же следователи предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.198 УК РФ) Александру Филиппову, занимавшему пост первого вице-мэра Уфы. В апреле Филиппов был уволен со своего поста в связи с утратой доверия. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, обвиняемый – под подпиской о невыезде.

Беспокойное хозяйство

К сожалению, 2017 год в Поволжье вновь оказался богат на чрезвычайные события и происшествия. В их числе авария в ходе гидравлических испытаний на ТЭЦ в Пензе, в результате которой погиб сотрудник станции и обрушилась кровля здания.

В мае в Белорецком районе Башкирии потерпел крушение принадлежащий авиакомпании "Лайн Эйр" вертолет Robinson, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки по договору с республиканским центром предупреждения и тушения лесных пожаров. При крушении вертолета погибли три человека. Немногим позже на аэродроме "Балашов" в Саратовской области упал самолет Ан-26, погиб человек.

Два крупных ДТП – в Татарстане и Башкирии – унесли жизни около 30 человек. Так, 14 человек погибли в Татарстане в результате столкновения грузовика и автобуса; 15 – в Марий Эл в результате аварии с участием пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом.

Пожар в Башкирии в частном доме унес жизни 9 человек, в том числе пяти детей. Жертвами пожара стали члены нескольких семей.

В Ижевске (Удмуртия) в ноябре произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. В результате взрыва обрушился целый подъезд с 1-го по 9-й этаж, погибли 7 человек. Как выяснили следователи, взрыв бытового газа, ставший причиной трагедии, мог быть намеренным преступлением.

Кроме того, в уходящем году получили свое логическое продолжение несколько громких событий прошлых лет. Так, суд повторно отказал в условно-досрочном освобождении экс-владельцу пермского клуба "Хромая лошадь", пожар в котором стал причиной гибели 156 человек.

В феврале Ленинский суд Кирова вновь вынес обвинительный приговор по "делу Кировлеса" оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову. В конце ноября Навальный сообщил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его жалобу на новый приговор.

Тем временем самарский суд приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и членов его семьи.

В свою очередь в Казани стартовал процесс по делу о пожаре в ТЦ "Адмирал", где погибли 19 человек.

Кроме того, в Москве в сентябре начался суд на экс-губернатором Кировской области Никитой Белых. Бывший губернатор по-прежнему отвергает обвинения в своей адрес и заявляет, что занимался благотворительностью.

О языках и договоре

Большой общественный резонанс в уходящем году получила дискуссия по поводу изучения национальных языков в школах республик Поволжья. Этот вопрос встал на повестке дня после заявления президента РФ Владимира Путина о недопустимости снижения объемов изучения русского языка в школах и попытках в ряде регионов "заставлять человека учить язык, который для него родным не является".

К вопросу сохранения национальных языков в регионах подошли по-разному. Так, в Башкирии приняли решение о создании Фонда по сохранению и развитию национального языка; в Чувашии – предложили тем, кто считает нецелесообразным изучение государственного языка республики, изучать краеведение на русском или иностранном языках.

В Удмуртии собираются заняться популяризацией национального языка и языков других народов. В системе дополнительного образования республики на базе национально-культурных объединений организованы курсы удмуртского, татарского, армянского, марийского, азербайджанского, немецкого языков и иврита. Также работают онлайн-курсы удмуртского языка.

Острее всего проблема изучения национального языка встала в Татарстане, где татарский язык до недавнего времени являлся обязательным для изучения. Ситуация с обязательным преподаванием татарского языка и изучением русского языка в школах республики разрешилась лишь после вмешательства надзорных органов. На этом фоне в Татарстане даже произошла отставка министра образования и науки республики.

После продолжительной дискуссии министерство образования РФ с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю.

Кроме того, в 2017 году впервые за историю современного Татарстана не был пролонгирован договор о разграничении полномочий с федеральным центром. В администрации президента посчитали договор выполненным.

"Прошло много времени, сильно поменялось законодательство. (...) Как антикризисная мера 90-х годов, договоры имели серьезное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль. Но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу", - так изложил точку зрения Кремля первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

От банкротства до инвестиций

С Татарстаном в уходящем году связано и одно из значимых экономических событий. Отзыв лицензии и банкротство у входившего в топ-50 Татфондбанка и его партнера Интехбанка привели к ухудшению состояния нескольких региональных банков и предприятий, а также отставке главы Национального банка Татарстана Мидхата Шагиахметова и премьер-министра республики Ильдара Халикова.

Отзыв лицензий у Татфондбанка и еще у нескольких татарстанских банков стал неожиданным и очень неприятным сюрпризом не только для вкладчиков кредитных учреждений, но и для республиканских властей. Пострадавшие клиенты организовали собственный фонд помощи. Специальный фонд для вкладчиков создали и региональные власти.

После нескольких месяцев, в течение которых власти республики пытались решить проблему, спецфонд Татарстана начал выплаты пострадавшим клиентам.

В 2017 году неожиданное продолжение получила история приватизации "Башнефти". Летом 2017 года Арбитражный суд Башкирии рассмотрел иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" более 170 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. 23 августа суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с "Системы" 136 млрд 300 млн рублей. Апелляционная инстанция подтвердила решение суда.

Между тем в декабре "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" еще один иск, увеличив суммарные требования до 300 млрд рублей. Арест активов "Системы" для обеспечения по этому иску обернулся беспрецедентным событием для российских эмитентов на международном рынке акционерного капитала, вынудив продающих акционеров отменять уже практически состоявшуюся сделку по продаже части пакетов "Детского мира".

Впрочем, ситуацию удалось разрешить относительно бескровно – "Система" подписала мировое соглашение с "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией. К апрелю следующего года АФК возместит "Башнефти убытки в 100 млрд рублей.

К счастью, уходящий год "отметился" не только негативными событиями в экономике. В частности в Башкирии "СИБУР Холдинг" приступил к модернизации производства на заводе "Полиэф", которая позволит увеличить выпуск продукции на 30%.

Татарстан в 2017 году подписал соглашение о новых проектах в переработке и газохимии с "Газпромом", "Газпром нефтью", НОВАТЭК, СИБУР и ТАИФ. В частности, "Газпром" рассматривает возможность строительства нового газоперерабатывающего завода в республике.

В 2017 году наконец-то выбрали генерального проектировщика строительства Нижегородской низконапорной плотины на Волге для решения проблемы судоходства. Предложенный Нижегородской областью проект является альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки 68 м, который правительство РФ сочло нецелесообразным.

Также в уходящем году в Нижнем Новгороде завершилось строительство нового моста-дублера через Волгу. Ввод нового моста позволил разгрузить участок трассы Нижний Новгород-Киров. На строительство современного моста, развязок и прилегающих дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через систему "Платон". Это самый большой трансферт по программе на сегодняшний день.

ГАЗ" и ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) заключили ряд соглашений о расширении сотрудничества на промплощадке в Нижнем Новгороде.

Также в 2017 году Горьковский автозавод начал производство двух новых моделей коммерческих автомобилей - среднетоннажного грузового "ГАЗон Next" полной массой 10 тонн и легкого коммерческого "ГАЗель Next" полной массой 4,6 тонны

В свою очередь, "АвтоВАЗ" запустил на заводе в Ижевске производство автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. В конце октября новые автомобили поступили в продажу.

Кстати, впервые с 2012 года в январе-сентябре 2017 года операционная прибыль группы "АвтоВАЗ" вышла "в плюс" и составила 1 млрд 900 млн рублей против убытка в 31 млрд 100 млн рублей годом ранее.

В числе значимых для Пермского края событий стоит отметить введение в эксплуатацию нового энергоблока на Пермской ГРЭС, который позволит региону увеличить экспорт электроэнергии в соседние - Свердловскую и Кировскую области, Удмуртию и Башкирию.

Кроме того, СИБУР приступил к строительству производства пластификатора на площадке в Перми, а Метафракс подписал контракты на строительство химкомплекс аммиака-карбамида-меламина за 950 млн евро.

Уверенность в настоящем и будущем

По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, "одним из ключевых событий года" стало открытие в отреставрированном здании речного вокзала Пермь-I исторического комплекса "Россия - Моя история". Он навал выставку уникальной, так как она содержит в себе "самый большой краеведческий компонент".

Еще одним итогом года, по мнению главы региона, является открытие нового аэровокзала "Большое Савино".

"Есть еще чем позаниматься в следующем году: в феврале мы должны перенести туда международные рейсы (до этого времени международные направления обслуживаются в старом терминале - ИФ). За следующий год мы должны сделать перрон и вынести туда телетрапы (...) Подтверждение со стороны инвестора есть, подтверждение есть со стороны гражданских аэропорптов (...) Мы сделали мощный фундамент для того, чтобы сформировать хорошие "ворота" в край", - заявил Решетников в ходе пресс-конференции в декабре.

Также одним из значимых событий он назвал прошедший "Большой летний фестиваль".

"Фестивальное движение будем дальше продолжать. Уже запущено зимнее фестивальное движение. По следующему году тоже верстаем большие планы с тем, чтобы это фестивальное, молодежное, спортивное, культурное движение в крае дальше развивалось", - отметил губернатор.

Кроме того, по его мнению, прошедший в Чайковском летний ЧМ по биатлону показал, что край "способен принимать большие спортивные мероприятия".

"Много средств и сил мы вложили в инфраструктуру, и в дороги, и во внешний вид - Чайковский стал по-другому выглядеть. Главное, что открытие и сам чемпионат прошли в очень теплой атмосфере. Спортсмены об этом говорили, много было добрых отзывов. Теперь действительно Пермский край рассматривают как площадку для проведения соревнований самого высокого уровня", - сказал Решетников.

В свою очередь глава Башкирии Рустэм Хамитов считает главным результатом 2017 года сохранение общей устойчивости региональной экономики, сбалансированности бюджета, выполнение всех принятых на себя социальных обязательств.

"В целом принимаемые правительством республики "антикризисные" меры позволили добиться показателей, опережающих средние по стране", - отметил Хамитов.

Спокойным назвал 2017 год губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В Ульяновской области сохранилась положительная тенденция последних лет в индексе промышленного производства, собран рекордный урожай зерна, мы продолжаем удерживать лидирующие позиции в строительной отрасли, уровень безработицы один из самих низких в ПФО", - изложил свой взгляд на события в беседе с Interfax-Russia.ru Морозов.

В этом году, по его словам, в регионе началось производство тяжелых грузовиков Isuzu и автомобилей "УАЗ-Профи", организована работа по организации в регионе центра кастомизации по окраске российских пассажирских самолетов.

"Мы приступили к реализации совместного проекта с китайскими партнерами по созданию в особой портовой экономической зоне медицинского кластера. Мы сделали ставку на "умные технологии". Достраиваем вторую очередь Нанотехнологического центра, утвердили концепцию уникального проекта "Технологическая долина", реализацию которого продолжим в следующем году", - рассказал Морозов.

Кроме того, он отметил работу по развитию ветроэнергетики в Ульяновской области: договорились с датчанами о размещении первого производства компонентов для ветростанций на территории области, на крыше районной больницы установили солнечные батареи, совсем скоро будет запущен ветропарк.

Также, напомнил губернатор, на заключительной стадии строительства находятся Перинатальный центр и центр медицинской радиологии, которые уже в начале следующего года смогут принять первых пациентов.

"Это лишь малая часть той работы, которую мы проводим. В новому году темпы сбавлять не собираемся", - заверил Морозов.

Насыщенным значительными событиями считает уходящий год губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Это был яркий, интересный период в жизни региона, со своими сложностями и достижениями. Многие проблемы мы смогли преодолеть, по другим - на пути решения", - заявил он Interfax-Russia.ru.

Говоря об итогах 2017 года, он отметил ввод в эксплуатацию перинатального центра в Пензе и поддержанный федеральным центром проект завершения строительства пензенского цирка.

"В 2017 мы продолжили масштабный ремонт и реконструкцию автодорог и активно вступили в программу создания комфортной городской среды. В Пензенской области сохранена положительная динамика основных показателей экономического развития. Стабильный рост показывает промышленность, где новой "точкой роста" становится производство медицинских изделий и станкостроение", - рассказал Белозерцев.

Успех, по его словам, демонстрирует и сельское хозяйство - рост производства в аграрной сфере составил почти 109%, вновь перекрыв предыдущий региональный рекорд по урожаю.

"По темпам роста сельскохозяйственного производства в последние годы наш регион занимает первое место в ПФО. Отмечается значительный рост показателей внешней торговли, причем как экспорта, так и импорта – более, чем на 40%", - отметил губернатор.

По словам Белозерцева, в планах следующего года – не снижать темпов: "Я своей команде ставлю задачу не останавливаться, а то потом можно не успеть. А мы обязаны двигаться вперед ради развития региона, ради того, чтобы у наших жителей была работа с достойной заработной платой, комфортные условия проживания, чтобы создавались семьи и рождались дети, чтобы была уверенность в настоящем и будущем".

Обозреватель Анастасия Николаева

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