Тот, который кусался

25.12.17 13:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Охотоведы ищут тигра, который повадился нападать на собак у сел в Хабаровском крае.

Впервые тигр появился на окраине сел Благодатное и Князе-Волконское (примерно 30-40 км от Хабаровска) на прошлой неделе. По всей видимости, выйти к людям хищника вынудил голод.

"Из каждого из поселений он утащил по две собаки. Его спугнули с места, где позднее нашли недоеденную собаку. Тигр услышал приближение "буранов", и видно было по следам, как он убегал", - сообщил агентству начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

Он добавил, что группа охотоведов весь день преследовала тигра, отпугивая его от сел выстрелами в воздух. По итогу хищника загнали в Хехцирский заказник, однако через несколько дней он снова вернулся к населенным пунктам.

"Жители сел присылают материалы, где запечатлены следы тигра. Когда они были сняты точно неизвестно, но мы предполагаем, что тигр вновь вернулся в села", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" замглавы администрации Князе-Волконского сельского поселения Татьяна Клименко.

Она добавила, что администрации обоих поселков уже известили местных жителей о возможной опасности: людям посоветовали привязать собак, а также не выходить на улицу в темное время суток и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. В тоже время, как отметила Клименко, ранее тигры никогда не заходили внутрь самого поселка.

Как в свою очередь сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, 22 декабря охотоведы получили официальное разрешение на отлов тигра. Сейчас ведутся поиски хищника.

"Любая конфликтная ситуация с тигром, в том числе появление хищника в пределах населенного пункта, нападения на домашних животных, предполагает отлов. Но прежде, чем специалисты отправятся на поиски тигра, они должны получить разрешение у Росприроднадзора. В дальнейшем охотоведы уже могут действовать по обстоятельствам – в одних случаях животное получается просто отпугнуть, и изымать его из природы не приходится, в других - отлов - единственное возможное решение", - пояснил Interfax-Russia.ru директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В данной ситуации, как отметил зоолог, все пока указывает на то, что отпугнуть хищника не удастся.

"Предположительно, мы имеем дело с молодой особью, которая по каким-то причинам не может охотиться на копытных животных. В целом, могу сказать, что зверь себя ведет адекватно – он боится людей, при их появлении оставляет собак, убегает, прячется, но при этом очевидно, что животное очень голодное, и даже с таким страхом перед людьми тигр все-таки идет к поселку на поиски еды", - добавил эксперт.

Чтобы определить причины такого поведения и понять, как можно помочь зверю, его нужно отловить.

"И тут может быть два сценария. Первый – тигра отлавливают, видят, что у него какие-то проблемы и перемещают его в реабилитационный центр. Сейчас возможности центра "Утес" исчерпаны, мест там больше нет, поэтому в случае отлова тигр, скорее всего, будет доставлен в Алексеевку в Приморский край", - сказал Арамилев.

По словам зоолога, отлов, как правило, производиться с помощью специальной ловушки, оснащенной автоматической сигнализацией.

"Как только тигр в нее попадется, инспекторы получат соответствующий сигнал, прибудут на место и временно усыпят зверя при помощи транквилизатора. Затем специалисты его осмотрят, переместят в транспортную клетку (все это в течение 45 минут, пока тигр спит - ИФ) и отправят в центр", - пояснил эксперт.

Если же выясниться, что тигр здоров, а на собак он начал нападать потому, что, к примеру, браконьеры истребили всех копытных в этом районе, хищника просто переместят на новое место, где у него будет достаточная кормовая база.

"Но, скорее всего, во избежание лишних рисков этот зверь будет отловлен и перемещен в реабилитационный центр в Алексеевке", - добавил зоолог.

Напомним, в конце ноября охотоведы уже отловили в Хабаровском крае двух тигров. Так, 29 ноября у поселка Бойцово, где в конце октября было найдено тело растерзанного 43-летнего мужчины (сборщика шишек), специалисты поймали тигрицу. Хищницу доставили в реабилитационный центр "Утес".

"Скорее всего, тигр причастен к пропаже собак в поселке Светлогорье. А вот причастен ли он к нападению на человека, будет известно только после проведения сравнительной экспертизы волос и других биологических продуктов, обнаруженных на месте происшествия и взятых у отловленного тигра. Тигр будет находиться в центре реабилитации. В случае если хищник окажется причастен к гибели человека, то он уже никогда не будет выпущен в дикую природу. Факт нападения на собак - тоже не стандартная ситуация, в этом случае с тигром будут проведены реабилитационные мероприятия, и после специалисты определят его пригодность на возвращение в дикую природу", - сказал Сергей Арамилев.

Второго тигра (на этот раз крупного половозрелого самца) охотоведы отловили у села Светлогорье на границе Хабаровского и Приморского краев 30 ноября. Этот зверь, как уточнили в "Центре "Амурский тигр", вел себя неадекватно, специалисты подозревают, что он нападал на собак в указанном поселке. Хищника также доставили в центр реабилитации диких животных "Утес" для проверки на причастность к убийству человека.

"Данная проверка будет проведена, так сказать, на всякий случай, так как по косвенным признакам, изъятый тигр вряд ли причастен к нападению. Тем не менее, место отлова близко располагается к месту трагедии с человеком, но стоит понимать, что тигры ходят одними и теми же тропами и в той местности обитают еще и другие тигры", - сказал Арамилев.

По его словам, у этого тигра также были взяты все необходимые анализы, в том числе ДНК. И если эксперты подтвердят, что тигр нападал на собак из-за отсутствия пищи в месте его обитания, его вернут в дикую природу.

Как сообщил в пресс-службе Центра "Тигр", отловленный самец амурского тигра находится в хорошей физиологической форме. В центре реабилитации хищник ведет себя адекватно, как дикий зверь, оказавшийся в неволе.

Между тем, как отметил руководитель отдела сохранения редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Павел Фоменко, специалистам также важно сейчас определить причины столь конфликтного поведения тигров в указанном районе Хабаровского края.

"Важным побудительным мотивом нападения хищников на домашних животных может являться недостаток или не доступность кормов, т.е. диких копытных животных. Необходимо определить совокупную численность копытных на этой территории, чтобы понимать хватает кормов или нет", - сказал специалист.

Обозреватель Наталья Пономарева

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