Успеть до марта

25.12.17 17:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru - Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Документы подали 27 кандидатов, семеро уже выдвинуты.

После официального старта избирательной кампании политические партии могут проводить съезды, а группы избирателей - собрания для поддержки самовыдвиженца. На выдвижение у кандидатов от партий есть 25 дней, у самовыдвиженцев - 20 дней.

Пока о намерении участвовать в предвыборной гонке заявил действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (от КПРФ), экс вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, телеведущая Ксения Собчак, блогер Алексей Навальный, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, журналист Олег Лурье, председателя партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, машинист башенного крана Наталья Лисицына, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова и другие.

По информации Центизбиркома, на сегодняшний день выдвинуты семеро кандидатов: это Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Наталья Лисицына, Елена Семерикова, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В то же время, ЦИК РФ отказал в регистрации групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения Навального, Полонского и Лурье.

Подготовка к голосованию уже началась в регионах. Например, в Туле вывесили гигантский баннер с информацией о президентских выборах.

"В Туле на верхнем фасаде здания городского концертного зала вывесили баннер с логотипом избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и датой их проведения. Это самый большой баннер в регионе. Площадь поверхности 245 кв. метров, размеры 24,5х 10 метров", - говорится в сообщении пресс-службы облизбиркома.

Баннер отпечатан на специальном оборудовании в одной из тульских типографий. Его особенность в том, что печать выполнена на бесшовном полотне. Для монтажа баннера привлекались пятеро альпинистов.

В планах избирательной комиссии в ближайшие дни установить еще один крупный информационный плакат площадью 150 кв. метров на 16-этажном жилом доме в центральной части Тулы на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской.

А общественная палата Свердловской области планирует сформировать представительство независимых наблюдателей на выборах президента РФ. Соответствующее соглашение было подписано между общественной палатой региона и облизбиркомом.

"Помимо участия в наблюдении в день выборов, мы проявим активность и до дня голосования - будем проводить разъяснительную работу, в том числе и с молодежью, чтобы выборы были всенародные", - цитирует департамент информационной политики губернатора региона слова председателя общественной палаты Свердловской области Станислав Найбоченко.

Отмечается, что к работе на избирательных участках будут подключены муниципальные общественные палаты.

Кроме этого, общественники за несколько дней до выборов проверят готовность участков к проведению голосования.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прогнозирует, что число иностранных наблюдателей на выборах президента в марте 2018 года будет выше 700 - больше, чем на предыдущих выборах главы государства.

"На прошлых президентских выборах были иностранные наблюдатели, их было около 700 человек, 685, если я не ошибаюсь из 58 стран. Это очень хорошо. На этих президентских выборах, я подозреваю, что еще будет больше активности и больше присутствия иностранных наблюдателей. Это тоже очень хорошо", - сказала она.

По ее словам, РФ заинтересована в объективной оценке прохождения выборов, избирательной системы, "чтобы не было заранее политически ангажированных выводов".

Валентина Матвиенко считает, что на выборах всех уровней, особенно на президентских, крайне важно наличие наблюдателей, в том числе международных.

Совет Федерации направит приглашения наблюдать за выборами президента в адрес Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентского союза, а также национальным парламентам, с которыми Совет Федерации тесно сотрудничает.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало отчет по итогам поездки экспертов в Москву, в котором сообщило о намерении направить на президентские выборы в России несколько сотен наблюдателей.

"В дополнение к основной группе экспертов БДИПЧ ОБСЕ запросит государства (участников БДИПЧ) командировать 80 долгосрочных наблюдателей для отслеживания избирательного процесса по всей стране, а также 420 краткосрочных наблюдателей для отслеживания соблюдения процедур в день выборов", - отмечалось в отчете.

С 6 по 9 декабря группа экспертов организации провела в Москве оценку подготовки к выборам президента РФ, а также обстановки перед проведением выборов. По итогам поездки организация рекомендовала отправить наблюдателей на участки. В отчете отмечается, что многие из собеседников группы экспертов БДИПЧ ОБСЕ "подчеркнули необходимость долгосрочного регионального присутствия для освещения всех аспектов процесса".

В то же время, организация не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году; по политическим соображениям на полуостров не приедет и мониторинговая миссия Евросоюза, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в обеих структурах.

"Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств - участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе", - приводит издание слова пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ Томаса Римера.

Такую же позицию занимает и Евросоюз, говорится в публикации.

"Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной", - пояснил газете евродепутат Томаш Здэховски.

Три источника в дипломатических кругах РФ сообщили изданию, что российское внешнеполитическое ведомство сейчас ведет работу по определению проблемных вопросов с зарубежными коллегами. Один из них - присутствие специалистов мониторинговых миссий в Крыму.

Несмотря на официальную позицию Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, за волеизъявлением крымчан 18 марта 2018 года будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС, сообщил "Известиям" еще один российский дипломатический источник. По его словам, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.

В этой связи председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий сказал изданию, что "в составе экспертной группы будут депутаты, которые выступают за признание легитимности воссоединения Крыма с Россией, прошедшее в соответствии с уставом ООН. Их присутствия на полуострове будет вполне достаточно, а их голос будет услышан в мировом сообществе".

Зарубежные эксперты будут допущены на избирательные участки, а также в региональные и территориальные избиркомы. Они встретятся с представителями политических партий и общественных организаций.

Обозреватель Александра Лоскутова

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