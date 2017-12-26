ДТП в переходе

26.12.17 13:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

ДТП около станции метро "Славянский бульвар" в Москве произошло днем 25 декабря. Рейсовый автобус, совершая объездной маневр, въехал в подземный переход.

Трагедия попала в объективы камер уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автобус на скорости въезжает в подземный переход, сбивая оказавшихся на лестнице людей. Остановился автобус, врезавшись в бетонные перекрытия перехода.

Сотрудники правоохранительных органов практически сразу задержали водителя автобуса. "Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, водитель, управлявший автобусом, не был мигрантом.

Водитель работает в компании с 2000 года и является гражданином России, сообщили в свою очередь "Интерфаксу" в компании-перевозчике "Мострансавто". "Водитель, 1959 года, не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет", - сказал представитель компании.

"Транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все водители также проходят обязательный медицинский осмотр, в ходе которого проверяют их основные показатели: давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. В результате предрейсового осмотра данного водителя отклонений от нормы выявлено не было.

"Автобус был 2017 года. Будет проведена экспертиза, проверка на технические неисправности", - рассказал журналистам директор Одинцовского филиала "Мострансавто" Николай Катырин, отметив, что не готов выдвигать никаких версий случившегося до завершения следственных действий.

Предварительная экспертиза показала, что водитель в момент аварии был трезв. Основной версией ДТП является техническая неисправность транспортного средства. "В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением, неисправность транспортного средства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

В частности, как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в качестве ключевой версии ДТП с автобусом в Москве рассматривается неисправность педали акселератора этого транспортного средства.

Сам водитель автобуса, съехавшего в подземный переход, утверждает, что транспортное средство начало самостоятельно двигаться, при этом тормоза не сработали. "Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

После дорожного происшествия следователи возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст.238 УК РФ), и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ).

В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей.

К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия.

В результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в понедельник погибли четверо и пострадали 11 человек. В московские больницы были госпитализированы девять пострадавших на Славянском бульваре, двоим медпомощь оказали на месте. Список погибших и пострадавших опубликован на официальном портале столичной мэрии.

К утру 26 декабря в московских больницах по-прежнему оставались девять пострадавших. "Состояние 47-летней женщины, находящейся в Боткинской больнице, врачи оценивают как крайне тяжелое. У нее закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, ушибы и гематомы", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, в тяжелом состоянии находятся еще четверо госпитализированных: 16-летний подросток и трое женщин. Кроме того, по словам собеседника агентства, трое мужчин, пострадавших в результате ДТП, находятся в состоянии средней тяжести, еще один госпитализированный мужчина - в удовлетворительном состоянии.

После аварии мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение провести проверку всего автобусного парка столицы. "Сейчас выясняем причины происшествия. Дал поручение проверить все автобусные парки, контрольные службы по выпуску подвижного состава. Сочувствую погибшим и пострадавшим. Вся необходимая помощь им будет немедленно оказана. Дальше проведем расследование, и, конечно, виновные должны быть наказаны", - заявил Собянин на месте аварии.

За ночь в столице проверили более 8 тыс. автобусов - внеплановая проверка коснулась автопарков перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве. Это "Мосгортранс" и частные перевозчики, работающие по государственным контрактам.

Специалисты продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, в частности, двигатели, трансмиссии, тормоза. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава.

Родственники погибших и пострадавшие в аварии с автобусом на Славянском бульваре получат страховку. Страховщиком ответственности "Мострансавто" за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров является "СОГАЗ".

Как следует из информации на сайте автоперевозчика, при гибели страховая выплата составляет 2 млн 25 тыс. рублей, а при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей.

Размер страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства России. Пострадавшему пассажиру выплачивают фиксированную сумму за конкретную травму без необходимости подтверждать фактические расходы на лечение.

Например, за переломы конечностей выплаты составляют от 60 до 300 тыс. рублей исходя из степени тяжести травмы и места перелома, при этом минимальная травма (ушиб или ссадина) оценивается в 1 тыс. рублей. При сочетании нескольких повреждений размер выплат суммируется в пределах 2 млн рублей.

Помимо этого пешеходы, пострадавшие в результате съезда автобуса в переход на "Славянском бульваре", получат до 500 тыс. рублей в зависимости от нанесенного им ущерба.

"Пострадавшим пешеходам компенсации выплатит страховая компания по ОСАГО: за вред жизни и здоровью в пределах 500 тыс. рублей на каждого потерпевшего, за повреждение имущества каждому потерпевшему предусмотрена выплата в пределах 400 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе "Мострансавто".

Со своей стороны губернатор Московской области Андрей Воробьев также дал поручение региональному министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, чтобы денежная компенсация для раненых и семей погибших в результате наезда автобуса в переходе на Славянском бульваре была соразмерна московским выплатам.

"Я знаю, что следствие работает, проводятся необходимые мероприятия. Я уверен, что причина (съезда автобуса в переход - ИФ) будет найдена. Но пострадали и погибли люди, я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто ранен, и для тех, кого уже не вернуть, соразмерную той, которая будет выдана Москвой", - сказал Воробьев.

Предложения по данным выплатам будут подготовлены в ближайшее время и внесены на рассмотрение губернатора.

Обозреватель Анастасия Николаева

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