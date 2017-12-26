Циклон атаковал

26.12.17 15:03

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru - Сразу несколько регионов Дальнего Востока оказались во власти циклона.

Как и обещали синоптики, на Дальний Восток пришел очередной снежный циклон. На этот раз погода испортилась сразу в трех регионах округа – на Камчатке, на Сахалине и в Хабаровском крае.

Первым циклон встретил Камчатский край. В настоящее время на юге региона – в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах - идет мокрый снег, который сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/c (местами до 40-50 м/c). Из-за такой погоды на дорогах края уже сформировались снежные заносы, гололедица. Ситуацию контролирует ГУ МЧС России по региону.

"Спасатели осуществляют патрулирование автодорог. В случае необходимости они будут оказывать помощь водителям транспортных средств. Кроме того, на автодорогах федерального и местного значения развернуты пункты обогрева, в которых водители и пассажиры смогут погреться и выпить горячего чая", - сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями утром 26 декабря закрывался и главный камчатский аэропорт. Воздушные суда, летевшие в тот промежуток времени на полуостров, были отправлены на запасные аэродромы. К настоящему времени аэропорт возобновил работу, однако экипажи лайнеров не рискнули в циклон лететь на Камчатку и попросили перенести вылет на 27 декабря.

"Ожидается, что первыми прилетят самолеты из Хабаровска: прямой рейс из этого города и лайнер из московского "Шереметьево", севшего в Хабаровске как в запасном аэропорту. Их прибытие ожидается в среду в 7:00 по местному времени (22:00 вторника мск)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" авиадиспетчер в диспетчерской аэропорта.

Он добавил, что в течение среды должны прилететь и другие отложенные рейсы: прямой из Владивостока, а также из Новосибирска и столичного "Внуково", пережидающие камчатскую непогоду в Магадане.

Кроме того, как отметили в региональном управлении МЧС России, бдительность во время прохождения циклона стоит проявлять и морякам. Из-за непогоды у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.

"Опасное волнение высотой 8-9 метров ожидается в районе 11250 (Елизовский район), в подрайоне 11313 (Алеутский район) с распространением ночью 27 декабря в район 11260 (Усть-Камчатский район) и подрайон 11311 (Алеутский район). Явление сохранится до конца суток 27 декабря", - сообщило ГУ МЧС по краю.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

"Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его подразделений переведены в режим повышенной готовности и способны оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, в связи с прохождением циклона в нескольких районах Камчатского края объявлена также и лавинная опасность.

"С 26 по 28 декабря сход снежных лавин с гор возможен на территориях Усть-Большерецкого, Усть-Камчасткого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Елизовского районов (особенно в районе реки Паратунка), в том числе Кроноцкого заповедника, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщило региональное управление МЧС России.

Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в указанные дни.

"27 декабря влияние снежного циклона распространится на Усть-Камчатский муниципальный район. Там прогнозируются осадки (от умеренных до сильных) в виде мокрого снега, а также ветер 9-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, метель. Неблагоприятные погодные условия могут привести к затруднению движения автотранспорта, росту числа ДТП, а также к различным нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения населения", - предупредили в ГУ МЧС по Камчатке.

Также 26 декабря циклон пришел и в Хабаровский край.

"В центральных и северных районах Хабаровского края (Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) в настоящее время идет снег, местами сильный, метель. 26 декабря и ночью 27 декабря также ожидается усиление ветра на побережье Татарского пролива 25-30 м/с, по долинам рек 18-23 м/с", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

В целях безопасности на время прохождения циклона закрыта паромная переправа "Холмск – Ванино", соединяющая Сахалин с материковой частью России. Ожидается, что переправа возобновит работу к концу недели.

Между тем, циклон уже прибавил работы местным энергетикам. В настоящее время нарушено электроснабжение в восьми поселениях Хабаровского края - из-за сильного ветра и обильного снегопада здесь оборвались провода.

"Всего с утра 26 декабря свет отключался в 12 населенных пунктах в Ульчском и Николаевском районах, к середине дня в четырех поселениях электричество появилось. Бригадами электросетей организованы аварийно-восстановительные работы. Полностью они будут завершены при улучшении погодных условий", - сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Нарушений в теплоснабжении указанных населенных пунктов нет, все котельные работают в штатном режиме.

Также циклон оставил без электроснабжения и более 20 тыс. жителей Сахалина.

"На Сахалине, который находится под влиянием мощного циклона, обесточены 40 населенных пунктов в семи районах острова, где проживают почти 21 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром", - сообщили в Минэнерго РФ.

В целом, по информации министерства, при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть отключений ЛЭП-110 кВ, шесть отключений ЛЭП-35 кВ, 93 отключения ЛЭП-6-10 кВ. Отключено 419 трансформаторных подстанций. Аварийно-восстановительные работы ведут 27 бригад в составе 82 человек и 32 единиц специальной техники.

Более того, как сообщают местные СМИ, сильный ветер сбросил с четвертого этажа в сугроб 65-летнюю жительницу города Шахтерска (Углегорский район), которая вышла покурить на балкон.

"Да, такое происшествие было. Пожилая женщина госпитализирована с травмами", - подтвердили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центральной районной больнице Углегорска, куда доставили пострадавшую.

Из-за сильного ветра в Углегорском районе объявлен режим ЧС. По данным местной администрации, ветер повредил и сорвал кровли на ряде многоэтажных домов в Углегорске и Шахтерске, на поликлиниках этих городов, повалил столбы ЛЭП. Сорванные крыши домов упали на припаркованные автомобили.

Между тем, метель и сильный ветер ожидают и на Колыме.

"27 декабря в Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском ГО ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (в т. ч. рекламных щитов), а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - сообщила пресс-служба пожарно-спасательного центра Магаданской области.

Обозреватель Наталья Пономарева

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