|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.17 15:03
Циклон атаковал
Как и обещали синоптики, на Дальний Восток пришел очередной снежный циклон. На этот раз погода испортилась сразу в трех регионах округа – на Камчатке, на Сахалине и в Хабаровском крае.
Первым циклон встретил Камчатский край. В настоящее время на юге региона – в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах - идет мокрый снег, который сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/c (местами до 40-50 м/c). Из-за такой погоды на дорогах края уже сформировались снежные заносы, гололедица. Ситуацию контролирует ГУ МЧС России по региону.
"Спасатели осуществляют патрулирование автодорог. В случае необходимости они будут оказывать помощь водителям транспортных средств. Кроме того, на автодорогах федерального и местного значения развернуты пункты обогрева, в которых водители и пассажиры смогут погреться и выпить горячего чая", - сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.
Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями утром 26 декабря закрывался и главный камчатский аэропорт. Воздушные суда, летевшие в тот промежуток времени на полуостров, были отправлены на запасные аэродромы. К настоящему времени аэропорт возобновил работу, однако экипажи лайнеров не рискнули в циклон лететь на Камчатку и попросили перенести вылет на 27 декабря.
"Ожидается, что первыми прилетят самолеты из Хабаровска: прямой рейс из этого города и лайнер из московского "Шереметьево", севшего в Хабаровске как в запасном аэропорту. Их прибытие ожидается в среду в 7:00 по местному времени (22:00 вторника мск)", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" авиадиспетчер в диспетчерской аэропорта.
Он добавил, что в течение среды должны прилететь и другие отложенные рейсы: прямой из Владивостока, а также из Новосибирска и столичного "Внуково", пережидающие камчатскую непогоду в Магадане.
Кроме того, как отметили в региональном управлении МЧС России, бдительность во время прохождения циклона стоит проявлять и морякам. Из-за непогоды у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.
"Опасное волнение высотой 8-9 метров ожидается в районе 11250 (Елизовский район), в подрайоне 11313 (Алеутский район) с распространением ночью 27 декабря в район 11260 (Усть-Камчатский район) и подрайон 11311 (Алеутский район). Явление сохранится до конца суток 27 декабря", - сообщило ГУ МЧС по краю.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в указанных районах, спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.
"Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его подразделений переведены в режим повышенной готовности и способны оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - отметили в ведомстве.
Вместе с тем, в связи с прохождением циклона в нескольких районах Камчатского края объявлена также и лавинная опасность.
"С 26 по 28 декабря сход снежных лавин с гор возможен на территориях Усть-Большерецкого, Усть-Камчасткого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Елизовского районов (особенно в районе реки Паратунка), в том числе Кроноцкого заповедника, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщило региональное управление МЧС России.
Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в указанные дни.
"27 декабря влияние снежного циклона распространится на Усть-Камчатский муниципальный район. Там прогнозируются осадки (от умеренных до сильных) в виде мокрого снега, а также ветер 9-13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, метель. Неблагоприятные погодные условия могут привести к затруднению движения автотранспорта, росту числа ДТП, а также к различным нарушениям в работе объектов жизнеобеспечения населения", - предупредили в ГУ МЧС по Камчатке.
Также 26 декабря циклон пришел и в Хабаровский край.
"В центральных и северных районах Хабаровского края (Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) в настоящее время идет снег, местами сильный, метель. 26 декабря и ночью 27 декабря также ожидается усиление ветра на побережье Татарского пролива 25-30 м/с, по долинам рек 18-23 м/с", - сообщили в ГУ МЧС по региону.
В целях безопасности на время прохождения циклона закрыта паромная переправа "Холмск – Ванино", соединяющая Сахалин с материковой частью России. Ожидается, что переправа возобновит работу к концу недели.
Между тем, циклон уже прибавил работы местным энергетикам. В настоящее время нарушено электроснабжение в восьми поселениях Хабаровского края - из-за сильного ветра и обильного снегопада здесь оборвались провода.
"Всего с утра 26 декабря свет отключался в 12 населенных пунктах в Ульчском и Николаевском районах, к середине дня в четырех поселениях электричество появилось. Бригадами электросетей организованы аварийно-восстановительные работы. Полностью они будут завершены при улучшении погодных условий", - сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Нарушений в теплоснабжении указанных населенных пунктов нет, все котельные работают в штатном режиме.
Также циклон оставил без электроснабжения и более 20 тыс. жителей Сахалина.
"На Сахалине, который находится под влиянием мощного циклона, обесточены 40 населенных пунктов в семи районах острова, где проживают почти 21 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация сохраняется в центральных и северных районах острова, где по-прежнему бушует сильная метель с ураганным ветром", - сообщили в Минэнерго РФ.
В целом, по информации министерства, при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть отключений ЛЭП-110 кВ, шесть отключений ЛЭП-35 кВ, 93 отключения ЛЭП-6-10 кВ. Отключено 419 трансформаторных подстанций. Аварийно-восстановительные работы ведут 27 бригад в составе 82 человек и 32 единиц специальной техники.
Более того, как сообщают местные СМИ, сильный ветер сбросил с четвертого этажа в сугроб 65-летнюю жительницу города Шахтерска (Углегорский район), которая вышла покурить на балкон.
"Да, такое происшествие было. Пожилая женщина госпитализирована с травмами", - подтвердили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центральной районной больнице Углегорска, куда доставили пострадавшую.
Из-за сильного ветра в Углегорском районе объявлен режим ЧС. По данным местной администрации, ветер повредил и сорвал кровли на ряде многоэтажных домов в Углегорске и Шахтерске, на поликлиниках этих городов, повалил столбы ЛЭП. Сорванные крыши домов упали на припаркованные автомобили.
Между тем, метель и сильный ветер ожидают и на Колыме.
"27 декабря в Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Сусуманском ГО ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (в т. ч. рекламных щитов), а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - сообщила пресс-служба пожарно-спасательного центра Магаданской области.
Обозреватель Наталья Пономарева
Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook
|
.
Черепно-мозговую травму, перелом ребер и гипертонический криз диагностировали у водителя автобуса, попавшего в ДТП
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket