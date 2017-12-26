Смена кадров

26.12.17 17:48

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Кадровую перестановку произвел президент РФ Владимир Путин в регионах страны: сменил двух полпредов в СЗФО и ЦФО и губернатора Воронежской области.

Так, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов был назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления, на его место был назначен экс-полпред в ЦФО Александр Беглов. Полпредом в ЦФО стал бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Врио губернатора назначен бывший мэр Воронежа Александр Гусев.

Николай Цуканов занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе с 28 июля 2016 года. Алексей Гордеев был губернатором Воронежской области с 12 марта 2009 года. Александр Гусев руководил городским округом Воронеж с 8 сентября 2013 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать перестановки среди полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.

"Когда будет соответствующее решение формализовано, мы сообщим вам о том, что президент подписал соответствующие указы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев на внеочередном заседании Воронежской областной думы 26 декабря представил региональному правительству и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Алексей Гордеев охарактеризовал Александра Гусева как человека, "погруженного" во все проблемы области. Полпред президента пожелал врио главы региона сохранять решительность, честные отношения в коллективе, а также здоровья и успехов.

"Сила в правде, а правда в одном - как нас оценивают люди. Давайте на это ориентироваться", - сказал полпред.

Также он поблагодарил депутатов облдумы, руководителей органов госвласти за совместный труд.

Алексей Гордеев заявил, что время, пока он занимал пост губернатора Воронежской области, было лучшими годами в его жизни, и он будет в новой должности трудиться над дальнейшем развитием региона.

"Мне грустно, честно, я прикипел душой к Воронежской земле, полюбил этот народ, эту землю", - добавил он.

В свою очередь Александр Гусев высказал слова благодарности за оказанное ему высокое доверие при назначении на должность.

"Ближайшие 7-8 месяцев будут решающими в моей судьбе. Все ресурсы, которыми я обладаю, я потрачу на то, чтобы продолжать положительные перемены в жизни региона, которые были запущены Алексеем Васильевичем ", - сказал он.

В свою очередь, спикер Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что при руководстве регионом Алексеем Гордеевым, "многие сферы жизни региона вышли на качественно иной уровень".

"Гордеев заложил фундамент для развития региона. При Алексее Гордееве мы меньше, чем другие регионы, ощутили замедление темпов экономического развития страны. Сегодня Воронежская область имеет лидирующие позиции в аграрной сфере, рост промышленного производства, высокую инвестиционную привлекательность. Еще одно достижение в активе Алексея Гордеева – высокая социальная стабильность. Удалось вернуть доверие людей к власти, объединить все здоровые силы – власть, бизнес, общество", - говорится в официальном комментарии Владимира Нетесова, предоставленного Interfax-Russia.ru пресс-службой Воронежской областной думы.

В сообщении также приводится мнение спикера о том, что Алексей Гордеев сумел добиться положительного изменения отношения федерального центра к Воронежской области.

"Я уверен, что на новом посту Алексей Васильевич в полной мере проявит свой богатейший опыт, незаурядные деловые и личные качества и оправдает надежды, которые возлагает на него президент Владимир Путин", - отметил Владимир Нетесов.

Между тем, стоит отметить, что за последние полгода в России сменились руководители восьми регионов.

Так, 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Затем были досрочно прекращены полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главы Красноярского края Виктора Толоконского, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, губернатора Орловской области Вадима Потомского. 6 октября был отправлен в отставку по собственному желанию глава Новосибирской области Владимир Городецкий.

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Трутнев считает, что руководители в надзорных и правоохранительных ведомствах России не должны занимать свои посты более 10 лет.

"Неправильно, когда нарушается принцип ротации, и руководящие работники контрольно-надзорных и правоохранительных органов занимают свои должности 10 и более лет", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в Хабаровске на совместном заседании коллегий Генпрокуратуры РФ и министерства по развитию Дальнего Востока, посвященном защите прав инвесторов в ДФО.

По его словам, это негативно отражается на профессиональном уровне руководителей.

"Общеизвестно, что в этом случае человек обрастает связями и рискует потерять основные профессиональные качества - объективность и беспристрастность", - добавил он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что ротация губернаторов продолжится в следующем, 2018 году.

"До конца этого года отставки губернаторов не намечаются. Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия, и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам", - сказала она в интервью РБК.

Однако Валентина Матвиенко не стала называть фамилии. "Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать", - отметила спикер.

По ее словам, прошедшие в текущем году отставки губернаторов были плановой ротацией. И "с приходом новых губернаторов в регионах сохраняется стабильное социальное, экономическое, финансовое положение дел, никаких революций не произошло", заметила Валентина Матвиенко.

"Это подтверждение того, что такого рода кадровые изменения готовятся, изучаются и проводятся в плановом режиме", - сказала спикер СФ.

Обозреватель Александра Лоскутова

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