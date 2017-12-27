Опасный кондитер

27.12.17 15:08

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.

Все началось с сообщения о том, что на Иловайской улице на юго-востоке Москвы слышна стрельба. Сотрудники правоохранительных органов выехали проверить эту информацию. Оказалось, что свидетели говорит правду – в здании кондитерской фабрики "Меньшевик" на улице Иловайская произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. В ходе спора один из мужчин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

По данным СПАРК-Интерфакс, кондитерская фабрика "Меньшевик" была основана в 1999 году. Компания производит какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия. Принадлежит фабрика физическим лицам.

В пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, в результате стрельбы на Иловайской улице погиб один человек.

"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позже осведомленный источник рассказал "Интерфаксу", что в результате стрельбы были ранены, по меньшей мере, два человека. По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружен ружьем", - добавил источник.

Полиция оцепила подходы к кондитерской фабрике "Меньшевик". Как передает корреспондент "Интерфакса", подъезд к фабрике перекрыли ограничительной лентой, вдоль которой стоят сотрудники полиции в касках. На месте находятся более 10 полицейских автомобилей, автозак, машины Следственного комитета. Сотрудники полиции перенаправляют автомобили, намеревавшиеся повернуть на Иловайскую улицу.

К месту происшествия прибыла карета "скорой помощи". Полиция готовится расчистить подъезды к фабрике от припаркованных автомобилей, чтобы на территорию при необходимости могла проехать спецтехника.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведут переговоры.

Илья Аверьянов ранее владел 20% уставного капитала фабрики. В настоящее время он возглавляет ЗАО "Регион 101", которое занимается оптовой торговлю пищевыми продуктами.

По факту стрельбы на фабрике следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По имеющимся данным, сегодня утром бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайская, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - сказала она "Интерфаксу".

Представитель главка СК отметила, что в настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и активно сопротивляется задержанию.

В свою очередь полицейские принимают все необходимые меры для задержания мужчины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Между тем, как рассказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы столичного управления ФССП, на территории фабрики "Меньшевик" работали московские приставы, когда там началась стрельба.

"Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", - сказал представитель управления.

По его словам, приставы действовали в рамках исполнительного производства против должника - одного из арендаторов части помещений фабрики.

Между тем, сам экс-совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший стрельбу по людям, заявил, что стал жертвой рейдерского захвата.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня", - сказал Аверьянов радиостанции Business FM.

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - сказал Илья Аверьянов.

В интервью радиостанции он признал, что застрелил человека: "Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история".

Тем временем, в настоящее время сотрудники и бывшие сотрудники фабрики на форумах в интернете в основном негативно отзываются о ситуации на предприятии. В частности, они жалуются на несвоевременную выдачу зарплаты, нарушения условий труда, сломанную технику.

В одном из сообщений говорится о том, что работники фабрики намерены обратиться в прокуратуру с заявлением с требованием привлечь к уголовной ответственности Илью Аверьянова.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что причиной конфликта послужили долги предпринимателя.

"У него были серьезные долги, сегодня к нему пришли с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей", - сказал источник.

В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Илья Аверьянов несколько раз обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, заявляя, что у него попытаются отнять бизнес.

"Я разговаривал с прокурором города, он взял ситуацию под свой личный контроль. Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес", - сказал Александр Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Официальный представитель Генпрокуратуры также добавил, что Илья Аверьянов "человек неоднозначный, с проблемами в бизнесе".

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - заявил Александр Куренной.

Вместе с тем, "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела", после чего Илья Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, "чтобы соблюсти его законные интересы, отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы", рассказал представитель Генпрокуратуры.

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов - это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Александр Куренной.

Кстати, в отношении кондитерской фабрики "Меньшевик" возбуждено 37 исполнительных производств о взыскании различных задолженностей на несколько миллионов рублей.

Такие сведения содержатся в банке данных должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Из 37 исполнительных производств 16 приходятся на 2015 год, 10 - на 2016 год и шесть - на текущий год. Предметом исполнения является взыскание налогов, страховых взносов и штрафов по ним, других видов задолженностей, которые не конкретизированы.

Суммы непогашенных задолженностей варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, наибольшая из которых - по исполнительному листу от 29 мая 2015 года (постановление Арбитражного суда Москвы) - составляет почти 3 млн 340 тыс. рублей плюс исполнительский сбор около 234 тыс. рублей.

Между тем, официальный представитель ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на фабрике "Меньшевик" находились заложники.

"Теперь мы можем официально опровергнуть эту информацию. Она не соответствует действительности", - сказал Юрий Титов "Интерфаксу".

Однако позже осведомленный источник сообщил агентству, что из здания фабрики "Меньшевик" вывели двух человек. По его словам, полиция вошла внутрь здания, однако найти стрелявшего пока не удается, так как площадь помещений фабрики очень большая.

Полиция не обнаружила "стрелка" на территории московской фабрики "Меньшевик", зона поиска расширена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", - сообщили в полиции.

Обозреватель Александра Лоскутова

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