С-400 для Анкары: поставки систем ПВО в Турцию начнутся в 2020 году
  
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ЗРК в кредит

© РИА Новости. Виталий Аньков
Interfax-Russia.ru – Турция покупает у России четыре дивизиона С-400. Российский кредит покроет более половины стоимости контракта.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был согласован летом. В сентябре Турция внесла депозит за покупку ракетных систем, однако на тот момент не было согласовано несколько принципиальных вопросов поставок. В том числе вопросы предоставления кредита и трансферта технологий.

Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин отрицал возможность передачи Турции технологии в рамках контракта по С-400. "Об этом сейчас речи не идет, пока речь идет пока только о поставке", - говорил Кожин в сентябре.

В свою очередь Анкара, рассчитывающая на трансфер технологий, грозилась заключить соглашение с другой страной, если Россия не согласится на совместное производство С-400.

Турция и Россия договорились "в принципе" о совместном производстве зенитных ракетных систем, Анкара не получала от Москвы отказа в передаче технологий, заявлял глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

"Официально мы не получали какого-либо отрицательного ответа по этому вопросу. Сам президент (РФ Владимир) Путин сказал нам, что мы можем предпринять совместные шаги для совместного производства. Таким образом, технологии также будут совершенствоваться. И если российская сторона не рассматривает такую возможность позитивно, тогда мы заключим соглашение с другой страной", - цитировала министра газета Hurriyet.

При этом сам же Чавушоглу отмечал, что на тот момент соглашение касалось только покупки С-400.

Со своей стороны в Москве обращали внимание на то, что вопрос о передаче Турции технологий в рамках контракта по С-400 требует отдельных переговоров. "Мы сейчас работаем над выполнением контракта, который подписан. Технологические процессы, производство, передача технологий - это отдельный вопрос, который требует отдельных переговоров", - говорил помощник президента РФ по ВТС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда пояснил, что совместное российско-турецкое производство зенитных ракетных систем может подразумевать следующий этап контракта по приобретению Анкарой российских С-400. Он уточнил, что на первом этапе контракта такого производства ожидать не стоит.

По словам президента, которые приводили турецкие СМИ, "если будет на то воля Всевышнего, мы будем предпринимать шаги в сфере совместного производства".

Между тем в Пентагоне обратили внимание на то, что Турция, приобретая российские С-400, должна учитывать, что эта система не будет совместима с НАТО. Об этом напомнил глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис, призывая власти Турции "учитывать данное обстоятельство, если хотят идти вперед". При этом он подчеркивал, что приобретение у России зенитных ракетных систем - это суверенное дело Турции.

В свою очередь заместитель помощника министра ВВС США Хейди Грант заявила, что приобретение Турцией у России ЗРС С-400 может осложнить Анкаре закупку или использование новейших истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Это повод для значительного беспокойства не только для США, потому что нам нужно защищать эту передовую технологию, технологию пятого поколения; но и для всех наших партнеров и союзников, кто уже приобрел F-35", - процитировало Грант турецкое издание Hurriyet.

По ее словам, Вашингтон опасается, что если на вооружении Турции окажутся одновременно и F-35, и С-400, то это позволит России в итоге получить информацию об уязвимостях этого американского военного самолета.

Грант также отметила, что речь может пойти об ограничении доступа Турции к технологиям НАТО. Вместе с тем она не стала указывать, какие именно меры США будут принимать в отношении Турции, если Анкара получит ЗРС С-400. "Но прямо сейчас я могу сказать: наша политика не позволяет нам (Вооруженным силам НАТО - ИФ) быть совместимыми с этой системой (С-400 - ИФ)", - подчеркнула заместитель помощника министра ВВС США.

Вместе с тем глава турецкого правительства Бинали Йылдырым заявил, что сделка с Россией по поставкам Анкаре ЗРК С-400 необходима.

"С-400 - это не предпочтение, а необходимость. Турция рассчитывала на схожие американские, европейские и натовские системы, но не смогла получить их в необходимые сроки. Наконец, мы заключили соглашение с Россией", - цитировал главу турецкого правительства Bloomberg. По его словам, других предложений, которые удовлетворяли бы ожидания Турции, не было.

При этом премьер отметил, что Анкара продолжит реализовывать план по приобретению комплексов С-400, несмотря на возражения США и НАТО.

Со своей стороны глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев отмечал, что приобретение Турцией у России системы противовоздушной обороны является осознанным решением суверенного государства.

"Турция - независимое государство при всем при том, что она является членом НАТО. Если они принимают решение и желают такую систему иметь у себя, значит, они понимают, о чем говорят", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это серьезнейшая система ПВО. Наличие систем С-400 отбивает всякое желание у кого бы то ни было в зоне ее работы показываться. Никто не хочет здесь быть, условно, пионером", - сообщил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Москва и Анкара завершат работу, связанную с поставками С-400, за несколько дней.

Со своей стороны глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что к поставке Турции С-400 все готово, осталось урегулировать вопрос о предоставлении Анкаре кредита.

Позже министр финансов Антон Силуанов уточнил, что условия кредита на покупку Турцией зенитно-ракетных систем согласованы. "Подписан он будет в ближайшее время", - сказал глава Минфина.

При этом помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин уточнил "Интерфаксу", что Россия выделит Турции кредит только на часть заказа на поставку С-400. "Обсуждаются технические вопросы, процентная ставка. Все в Минфине", - сказал Кожин.

21 декабря он сообщил, что РФ и Турция согласовали все вопросы по кредиту на покупку зенитных ракетных систем. "Буквально на днях все решены аспекты, и финансовые в том числе. Контракт будет состоять из двух финансовых составляющих: часть контракта будет оплачена турецкой стороной, часть будет за счет кредита, который предоставляется Российской Федерацией", - заявил Кожин журналистам.

"Можем говорить, что практически контракт вступает в фазу реализации. Все параметры, все технологии, сделка полностью согласована", - сказал помощник президента РФ.

По его словам, первые поставки ЗРС С-400 Анкаре произойдут через два года: "Это очень сложная система вооружения, это не автомат Калашникова, который можно поставить через месяц".

В свою очередь глава "Ростеха" отметил, что финансовые документы по кредиту Турции на поставку зенитных ракетных систем должны быть подписаны до конца этого года.

В интервью газете "Коммерсант" Чемезов рассказал, что РФ выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства", - сказал Чемезов, добавив, что первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

Он уточнил, что Турция покупает у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 миллиарда.

Обозреватель Анастасия Николаева

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