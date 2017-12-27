Год роста и достижений

28.12.17 11:41

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-russia.ru – Уходящий год для жителей ЦФО запомнится сменой глав нескольких регионов, чередой резонансных происшествий, а также успехами в развитии сельского хозяйства и промышленности.

Отставки и назначения

Прошедший год принес немало перемен в политической жизни ЦФО. За год сменились губернаторы шести областей, сменился и полномочный представитель президента в округе.

Так, 14 февраля в отставку подал губернатор Рязанской области Олег Ковалев, руководивший регионом с 2008 года. Временно исполняющим обязанности был назначен Николай Любимов, который по итогам выборов 10 сентября возглавил область, а Олег Ковалев стал представителем региона в Совете Федерации.

В июле 2016 года свой пост по собственному желанию покинул глава Ярославской области Сергей Ястребов. На его место президент назначил врио Дмитрия Миронова, занимавшего до этого пост заместителя министра МВД. В единый день голосования за него отдали голоса 79,32% избирателей при явке около 34%. Таким образом он возглавил область, а бывший руководитель региона Ястребов получил должность замглавы Минприроды.

Выборы губернатора в этом году прошли также в Белгородской области. Победителем стал действующий глава региона – Евгений Савченко, руководящий областью с 1993 года. За него отдали голоса 69,29% избирателей при 55% явке.

Свой пост в начале октября покинул и губернатор Орловской области Владимир Потомский, врио главы региона стал Андрей Клычков, занимавший пост главы фракции КПРФ в Мосгордуме. Потомский возглавлял область с февраля 2014 года. Теперь он назначен заместителем полномочного представителя президента в ЦФО.

В начале октября в отставку также подал глава Ивановской области Павел Коньков, руководивший регионом с октября 2013 года. Указом президента врио области назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

25 декабря в отставку подал глава Воронежской области Алексей Гордеев, указом президента он назначен на должность полномочного представителя президента в ЦФО. Врио губернатора назначен Александр Гусев, который с сентября 2013 года руководил администрацией Воронежа. И.о. мэра города стал первый администрации по городскому хозяйству Вадим Кстенин.

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов перешел на аналогичную должность в Северо-Западном федеральном округе.

Вызвавшие резонанс

Не обошелся этот год без череды происшествий. Одним из таких событий стало ДТП в подмосковной Балашихе. 23 апреля местная жительница Ольга Алисова, двигаясь на автомобиле "Hunday Solaris" во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино, превысила скорость и насмерть сбила шестилетнего мальчика. После аварии женщина заявила, что мальчик был пьян, а специалисты обнародовали экспертное заключение о том, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, что соответствует сильному алкогольному опьянению.

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и сомнение в результатах экспертизы. После этого дело передали в спецотдел МВД и назначили служебную проверку. В итоге по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека), в июле Ольгу Алисову арестовали, а в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Позже официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что судебная экспертиза опровергла вывод о наличии алкоголя в крови ребенка, а врачу Михаилу Клейменову, проводившему первоначальную экспертизу, предъявили обвинение.

В результате разбирательств 16 ноября Железнодорожный городской суд Московской области признал Ольгу Алисовой виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, суд на время проведения следствия и суда временно отстранил от должности проводившего экспертизу судмедэксперта.

Другое резонансное ДТП произошло в Петушинском районе Владимирской области. В ночь на 6 октября в районе станции Покров пассажирский поезд врезался в автобус, застрявший на рельсах. В автобусе находились 58 человек – граждан Узбекистана, а также двое водителей из Казахстана, один из которых погиб. Всего в происшествии погибло 17 человек, в том числе двое детей. Оказалось, что все пассажиры были незаконными мигрантами. Выживших граждан Узбекистана отправили 7 октября самолетом на родину.

По факту гибели 17 человек возбуждено три уголовных дела - по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие смерть двух или более лиц), а также по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Спустя несколько дней правоохранительные органы задержали главного подозреваемого в организации незаконной перевозки: гражданина Казахстана Байдуллу Налтаева. В настоящее время он находится под стражей по решению суда.

Череду происшествий пополнила перестрелка в Московском областном суде. 1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА") напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции и устроили перестрелку в здании, попытавшись сбежать. В результате троих бандитов убили, пять человек получили ранения, в том числе двое подсудимых, один из которых умер через две недели в больнице. Еще четверо подсудимых по этому делу в нападении не участвовали, поскольку в это время находились в зале суда.

После служебной проверки командир отдельной роты охраны и конвоирования и заместитель командира взвода подмосковного главка полиции лишились должностей. Позднее Мособлсуд продолжил рассмотрение дела банды. Четверым убитым преступникам также отменили арест, но вопрос о прекращении в их отношении уголовного преследования пока так и не решился.

Громкий случай произошел в подмосковной Ивантеевке. 5 сентября учащийся 9-го класса школы N1 пришел в школу с пневматической винтовкой, ранил свою учительницу кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Испуганные школьники выпрыгивали из окон со второго этажа. Всего пострадали четыре человека, из них трое детей. Позднее "стрелку" предъявили обвинение по двум статьям: по ч.3 ст.30-ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство, двух или более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и по ч.3 ст.213 УК РФ (Хулиганство, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). В настоящее время он находится под стражей.

В начале октября загорелся подмосковный строительный рынок "Синдика". Позднее произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли здания. Полностью потушить возгорание удалось лишь спустя двое суток. Общая площадь пожара составила около 55 тыс. кв. метров, пострадало три человека.

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара мог составить до 5 млрд рублей. Собственник торгового центра уже заявил о намерении строить новый комплекс, а арендаторам "Синдики" пообещали подобрать новые помещения в других торговых центрах Подмосковья. Сообщалось, что их готовы принять около 10 ТЦ. Оставшимся же арендаторам предложили новые льготные условия аренды.

Было и хорошее

Тем не менее, за прошедший год в жизни регионов ЦФО произошло немало позитивных событий.

Так, по решению руководства страны в Ивановской области в аэропорту "Иваново" откроют грузопассажирский пункт пропуска через госграницу РФ. Но пока он будет работать на нерегулярной основе. Экс-глава региона Павел Коньков отметил, что аэропорт готов к приему международных рейсов: взлетно-посадочная полоса позволяет принимать самолеты практически всех типов. Это нововведение открывает для региона целый ряд перспектив.

В начале марта в Калужской области создан кластер ядерных технологий – крупнейшие предприятия региона в атомной сфере объединились для развития кооперационных связей между исследовательскими центрами, промышленными предприятиями и центрами прикладного обучения. Одним из основных направлений развития кластера станет ядерная медицина и проекты, решающие проблемы экологии, в том числе радиационной. Еще одно направление - безопасность в промышленной, авиационной и ядерной сферах. Также кластер займется подготовкой кадров для предприятий отрасли.

Кроме того, в этом году в двух регионах ЦФО создали территории опережающего развития (ТОР). В поселке Лесном Рязанской области создан ТОР "Лесной". Ожидается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" - создать более 900 рабочих мест и привлечь инвестиции в объеме более 7,6 млрд рублей.

Другой ТОР "Сосенский" создается в Калужской области рядом с одноименным городом. На территории ТОР появятся текстильное предприятие по переработке льняного волокна, в том числе фабрики пряжи, фабрики ткани и швейного производства. Ожидается, что в ТОР "Сосенский" будет создано более 1 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций составит более 3 млрд рублей.

В этом году также исполнилось 50 лет самому известному туристическому маршруту страны – "Золотому кольцу" России. Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли в ноябре в Ярославле. Во время собрания министр культуры РФ Владимир Мединский предложил сделать "Золотое кольцо" России аналогом списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По его словам, уже сформирован совет по стандартизации культурно-познавательного маршрута. В его состав приглашены главы администраций и ведущие профессионалы в области культуры и туризма.

Также в августе главы восьми городов туристического маршрута "Золотое кольцо" подписали соглашение о создании Союза городов Золотого кольца. По их мнению, это будет способствовать развитию инфраструктуры маршрута. Президентом союза назначили мэра Ярославля Владимира Слепцова.

Значимым событием в области культуры стало открытие в ноябре в Твери Императорского дворца, реконструкция которого началась еще в 2012 году. Здание является образцом парадной дворцовой архитектуры XVIII-XIX вв. Главный корпус дворцового комплекса включен в список федерального культурного наследия, а флигель, сарай каретный, конюшня, гауптвахта и ворота признаны объектами культурного наследия регионального значения. Также к ансамблю комплекса относятся дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

По инициативе главы региона, посещение дворца для старшеклассников будет бесплатным.

Год достижений

Главы регионов ЦФО подвели для Interfax-Russia.ru итоги уходящего года, а также поделились планами на будущее. Большинство руководителей отметили улучшение экономических показателей: практически во всех регионах выросли показатели промышленного производства и сельского хозяйства.

Так, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев отметил, что за прошедший год индекс промышленного производства региона за год вырос на 5,4%, собран рекордный за всю историю земледелия области урожай зерновых: более 5,6 млн тонн.

По словам Гордеева, в будущем году планируется создать особую экономическую зону на базе индустриального парка "Масловский" и образовать ТОР в границах города Павловск. Власти также продолжат повышать эффективность регионального здравоохранения и образования.

"В целом наши усилия будут сосредоточены на обеспечении устойчивого экономического роста и социальной защищенности жителей области", - сказал Interfax-Russia.ru Алексей Гордеев.

В свою очередь губернатор Белгородской области Евгений Савченко отметил, что объем валового регионального продукта (ВРП), по предварительной оценке, вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом и составил 775 млрд рублей. В этом году в регионе заработали уникальные высокотехнологичные производства: запущена третья очередь одного из крупнейших в мире завода горячебрикетированного железа, открылся завод по выпуску керамического кирпича и другие промышленные площадки.

"В текущем году земляки оказали мне доверие, избрав на должность губернатора Белгородской области. Мной поставлена высокая планка в стратегическом развитии региона – к 2020 году войти в топ-10 самых эффективных субъектов РФ по состоянию экономики и бюджетной сферы", - подчеркнул Interfax-Russia.ru Евгений Савченко.

Глава Брянской области Александр Богомаз назвал уходящий год "годом достижений", отметив, что регион завершает его с хорошими показателями во всех сферах экономики и социальной сферы.

Так, в этом году собран рекордный урожай зерна - около 2 млн тонн, что на 19% больше, чем в 2016 году. Создаются предприятия мирового уровня, открылся областной перинатальный центр.

По его словам, сдвинулось с "мертвой точки" решение проблемы накопившихся в регионе долгов за газ. В счет погашения задолженности "Газпрому" передано в собственность 13 газопроводов стоимостью более 72 млн рублей.

"Главная цель власти - создать условия для развития и процветания региона, повысить благосостояние жителей. Над ней мы работали в уходящем году, не менее амбициозные планы у нас и на 2018 год", - сказал Interfax-Russia.ru Александр Богомаз.

Врио губернатора Орловской области Александр Клычков, проработавший на своем посту после назначения всего два месяца, отметил, что область имеет хороший потенциал. По предварительной оценке, в 2017 году ВРП региона составит 228,1 млрд рублей, что выше итогов предыдущего года.

В июле этого года в Орловской области создан кластер информационных технологий, а фармацевтической компании ЗАО "Санофи-Авентис Восток" удалось поставить в страны Евросоюза первую партию инсулинов. Решено, что предприятие получит господдержку.

"В наступающем 2018 году мы намерены расширять спектр мер региональной поддержки для бизнеса, в том числе малого и среднего. В число таких мер войдут, в частности, налоговые преференции", - уточнил Interfax-Russia.ru Александр Клычков.

Успешным год оказался и для Курской области, позитивную динамику в промышленном и сельскохозяйственном комплексах отметил глава региона Александр Михайлов.

"Уходящий 2017 год был для курян плодотворным и результативным. Нам удалось сохранить позитивную динамику в промышленном комплексе, рекордных урожаев добились наши аграрии в растениеводстве, хорошая прибавка к уровню предшествующего года получена животноводами. Ожидаемый рост объемов промышленного производства - 4% к уровню 2016 года, в сельском хозяйстве – порядка 14%", - рассказал Interfax-Russia.ru Александр Михайлов.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что в этом году удалось погасить все коммерческие кредиты. В регионе возросло количество инновационных проектов, которые создали более 1 тыс. рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций, по предварительным расчетам, составит около 80 млрд рублей.

"Мы планируем в 2018 году завершить реализацию крупных инвестиционных проектов по строительству значимых инфраструктурных объектов. В частности, это вторая очередь музея истории космонавтики в Калуге, который должен быть открыт для посетителей в День космонавтики – 12 апреля 2018 года. Это будет один из лучших музеев по космической тематике", - сказал Interfax-Russia.ru Анатолий Артамонов.

Лидирующее место по инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ сохранила и Владимирская область. По результатам 2017 года регион занял 15 место по этому показателю.

"Ежегодно у нас запускаются новые производства. Только 2017 году состоялось открытие ряда крупных инвестпроектов: большого дата-центра "Яндекс" во Владимире, производства нагревательных элементов итальянской компании "Дзоппас Индастриз" в Ставрово, первой очереди завода газомоторной автотехники и логистического парка на территории Собинского района "Бакулин Моторс Групп". Также Ковровский электромеханический завод начинает серийное производство нового трактора", - пояснила Interfax-Russia.ru губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

По ее словам, область также вышла на бездефицитный консолидированный региональный бюджет. Объем госдолга Владимирской области является самым низким в ЦФО и одним из самых низких в России.

Позитивную динамику в развитии региона отметил и глава Ярославской области Дмитрий Миронов. Так, властям удалось выровнять финансовую систему региона и остановить рост госдолга, впервые принят бездефицитный бюджет.

Глава региона также обратил внимание на ремонт и строительство новых дорог, запуск важных проектов в сфере медицины.

"И еще одним важным, может даже главным итогом работы, я бы назвал диалог с жителями. В этом году мы запустили проект инициативного бюджетирования по созданию комфортной городской среды и спросили у людей, куда бы они хотели направить средства: на какие объекты, на какие работы. Более 50 тыс. человек приняли участие в обсуждении. Более 650 млн рублей направлено на те проекты, которые определили сами жители", - сказал Interfax-Russia.ru губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин также подчеркнул выросший на 3,4% объем ВРП в этом году – по предварительным оценкам он составит 578,1 млрд рублей. Глава региона также отметил развитие и модернизацию оборонных предприятий, внедрение в регионе госпрограммы по повышению производительности труда.

"Мы последовательно реализуем программу социально-экономического развития области до 2021 года, но смотрим дальше. И здесь серьезную поддержку нам оказывают инициативы президента – например, по поддержке волонтерского движения, которое очень активно развивается в регионе. Делая ставку на молодежь, особое внимание мы уделяем развитию образования, освоению новых знаний, внедрению их во всех сферах жизни региона. Именно это направление станет магистральным для развития области в следующем году", - сказал Interfax-Russia.ru глава Тульской области Алексей Дюмин.

Динамику в развитии региона отметил и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Так, регион возглавил ТОП-10 субъектов РФ, лидирующих по исполнению "майских указов" президента. Область стала первой в России по производству молока, а зерна рязанскими аграриями намолочено свыше 2 млн тонн – это наивысший результат за всю современную историю региона.

"В будущем году мы продолжим выполнять стратегические инициативы и майские указы президента РФ. В том числе в вопросах оказания высокотехнологичной медпомощи, развитии материально-технической базы здравоохранения, строительству объектов соцсферы", - пояснил Interfax-Russia.ru губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал три самых главных, на его взгляд, события прошедшего года.

"Открытие Императорского дворца в Твери, празднование 350-летия со дня обретения мощей Нила Столобенского на озере Селигер - такие события позволяют заявить о себе широко и консолидировать общество для дальнейшего духовного развития. Третье – повышение финансовой устойчивости бюджета", - отметил глава региона на итоговой пресс-конференции.

По его словам, в Твери при финансовом участии области и ОАО "РЖД" будет создан транспортно-логистический узел. Эту тему он обсудил на встрече с президентом компании Олегом Белозеровым.

В свою очередь глава Тамбовской области Александр Никитин среди значимых событий для региона отметил ввод в эксплуатацию 1 сентября школы "Сколково Тамбов" на 2,5 тыс. мест, которое уже признано крупнейшим в России. В сфере развития спорта — открытие спортивно-зрелищного комплекса "Центр единоборств" международного класса. В этом году в области ввели в строй хирургический корпус детской областной больницы, завершается строительство перинатального центра.

По словам Никитина, в этом году в области собрали рекордный урожай: 4,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых, 5,1 млн. тонн сахарной свеклы. Достигнуты рекордные за всю историю показатели по производству мяса - 480 тыс. тонн.

Создано три индустриальных парка, проведена работа по созданию ТОР в Котовске. Объем промышленного производства в Тамбовской области показал рост 16,2% к уровню прошлого года.

Обозреватель Ксения Новикова

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