Бомба на хранении

28.12.17 13:04

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Взрывное устройство сработало в супермаркете Санкт-Петербурга. Президент России назвал произошедшее терактом и распорядился впредь ликвидировать террористов на месте.

Вечером 27 декабря в камере хранения супермаркета "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила "Интерфасу", что мощность устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва неустановленного предмета главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Однако следствие отрабатывает все версии произошедшего, включая террористический акт.

И хотя изначально спецслужбы отрицали версию теракта, в Кремле это не считают недоработкой.

"Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле недоработкой спецслужб изначальное отрицание ими версии теракта в Санкт-Петербурге, в то время как президент РФ озвучил именно такую версию.

В СКР отметили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место происшествия опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.

По данным городских властей, в результате взрыва пострадало 13 человек.

"По состоянию на 08.00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте составило 13 человек. Из них от госпитализации отказались пятеро", - говорится на странице в Twitter вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.

По ее данным, пятеро остаются в стационарах в состоянии средней тяжести, еще трое - в удовлетворительном состоянии.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Санкт-Петербурге терактом и распорядился при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов действовать решительно, "в плен никого не брать".

"Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов - ИФ), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", - сказал Владимир Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

Он дал указание директору Федеральной службы безопасности при задержании бандитов-террористов действовать в рамках закона.

"(...)Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил президент РФ.

Между тем, сеть Х5 Retail Group, которой принадлежит "Перекресток", усиливает меры безопасности в своих магазинах в Санкт-Петербурге.

"В настоящий момент в магазинах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и мер безопасности", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы компании.

По его словам, помимо покупателей в момент происшествия в непосредственной близости находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались.

"Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим", - отметили в компании.

В свою очередь, американский госдепартамент призвал граждан США, находящихся в Санкт-Петербурге, не посещать район города, где в торговом центре произошел взрыв.

"СМИ сообщили о взрыве в торговом центре Санкт-Петербурга. Гражданам США следует воздерживаться от посещения данного района города", - говорится в сообщении, размещенном на странице в твиттере госдепа.

Американцам также рекомендовано в целях обеспечения личной безопасности "следить за сообщениями СМИ".

В свою очередь правительство Санкт-Петербурга намеревается выплатить по 300 тыс. рублей каждому пострадавшему в результате теракта, сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Правительством Санкт-Петербурга по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко будут произведены выплаты пострадавшим при вчерашнем теракте. Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора СПб", - говорится в сообщении.

Он также не считает, что произошедшее свидетельствует об уязвимости северной столицы.

"Такая постановка вопроса некорректна, что северная столица стала более уязвимой. Вы знаете, что терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире, и, к сожалению, это явление, с которым нужно бороться, не переставая, и в борьбе с которым нужно применять усилия всех стран мира", - сказал пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что большую часть терактов удается предотвратить. Кроме того, власти всегда находятся в "постоянном контакте с руководством наших специальных служб".

По словам Дмитрия Пескова, происшествие в Санкт-Петербурге признано терактом, поскольку взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

"Дело в том, что там были использованы поражающие элементы. Соответственно, это в любом случае террористический акт", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что "было бы неправильно что-то в данном случае рассказывать или комментировать из Кремля, лучше спрашивать комментарии у наших коллег из силовых ведомств".

Кроме того, он пояснил, что, говоря о ликвидации террористов, президент имел в виду тех, "кто вынашивает планы по осуществлению терактов на территории нашей страны".

Обозреватель Александра Лоскутова

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