Год замедленного действия

28.12.17 16:31

© РИА Новости. Олег Смыслов

Interfax-Russia.ru – Уходящий 2017 год прошел на Урале без поражений и побед. Но размеренный ход событий нарушали ЧП и разнообразные скандалы.

Скандалы из ниоткуда

Серией скандалов запомнится 2017 год жителям Урала. Так, нешуточный теологический спор спровоцировал юный екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в Храме-на-крови и вскоре стал обвиняемым по статье об экстремизме. Полемика на тему того, оскорбил ли Соколовский чувства верующих и заслужил ли уголовного преследования, велась на протяжении всего времени расследования дела. Точку поставил суд, который 11 мая вынес компромиссный приговор: блогер признан виновным в экстремизме, но получил условный срок.

Урал затронул и скандал, связанный с фильмом "Матильда". В начале сентября мужчина на "УАЗике" протаранил вход киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, бросил в здание бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Входная группа загорелась, но ее удалось потушить. Ущерб составил более 19 млн рублей. Поджигателя оперативно задержали. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. И в конце декабря суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар.

В соцсетях также активно обсуждали выступление ямальского школьника в Бундестаге, назвавшего солдат вермахта "невинно погибшими". История быстро стала топовой, ее комментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков депутаты, общественные деятели, региональные власти. Последние предположили, что кто-то намеренно раздул скандал из выступления.

"Не хочется сказать, что специально немецкие коллеги что-то сделали, не хочется в это верить. Эти проекты (поездки российских школьников в Германию - ИФ) существуют уже давно. И мне хотелось бы, чтобы они продолжались, но, видимо, кто-то на этом сыграл, потому что слишком много совпадений", - высказал свое мнение губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин во время "прямой линии" с местными жителями и журналистами.

Еще один скандал произошел в Свердловской области незадолго до выборов губернатора региона. Баллотироваться собирался мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман – его готовилось выдвинуть в качестве кандидата свердловское отделение "Яблока". Однако в ходе партийной конференции председатель регионального отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии, не согласившись с кандидатурой Ройзмана. Конференция в Екатеринбурге оказалась сорвана, а мэра в итоге выдвинул федеральный политкомитет партии. Но Ройзман не собрал необходимого для участия в выборах количества подписей муниципальных депутатов. Действующий глава Свердловской области Евгений Куйвашев на выборах 10 сентября одержал уверенную победу, набрав 62,16% голосов избирателей.

Другой информационной бомбой стало сообщение о радиоактивном облаке на Урале. Через месяц Росгидромет запоздало сообщил, что в конце сентября фиксировалось повышение концентрации рутения-106 в Челябинской области, в некоторых местах загрязнение было экстремально высоким. Гринпис предположил, что выброс является следствием аварии, которая могла произойти на ПО "Маяк" (занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой отработанного ядерного топлива).

Некоторых эта информация напугала, даже несмотря на то, что сам "Маяк" заявил об отсутствии каких-либо аварий, а Ростехнадзор не нашел нарушений на предприятии.

По мнению Минприроды РФ, экстремально высокое загрязнение рутением-106 связано с отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах.

"В Росгидромете вызывала искренне недоумение позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ", - подчеркивалось в сообщении. Тема оказалась закрыта только после проверки, проведенной специальной комиссией "Росатома". Она пришла к выводу, что источник изотопа рутения-106 вообще мог находиться на борту искусственного спутника.

Внимание сверху

Столь острая для Южного Урала экологическая тема оказалась и в поле зрения президента РФ Владимира Путина, в ноябре побывавшего в Челябинске на российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества. Президент позвонил местным активистами и поговорил с ними о проблемах дольщиков и о строительстве в городе горно-обогатительного комбината.

"Из самолета он позвонил одному из представителей движения "стоп ГОК" и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности", - рассказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, о части аспектов этих проблем люди не знали.

Президент также попросил губернатора региона Бориса Дубровского лучше проработать данные вопросы, а тот принял решение встретиться с активистами еще раз. Сам Борис Дубровский, комментируя для Interfax-Russia.ru итоги уходящего года, назвал экологическую тематику одной из важнейших.

"Выступили разработчиком доклада на Госсовет по экологии. Сделали конкретные шаги по созданию кластеров для переработки отходов, сводных расчетов по загрязнению воздуха. В итоге получили федеральное внимание к нашим экологическим проблемам", - отметил губернатор.

По его словам, в рамках Года экологии удалось начать ликвидацию в регионе застарелых проблем.

"Река Сак-Элга десятилетия текла через медные отвалы Карабаша и несет смывы в Аргазинское водохранилище – питьевой источник Челябинской агломерации. Разработан проект рекультивации ее русла, что позволит сократить загрязнение в 20-25 раз. Совсем недавно – впервые за последние четверть века – был узаконен новый памятник природы: Хамитовские болота в долине реки Атлян", - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что промышленность также учитывает экологическую составляющую в своей деятельности: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" принял программу "Чистый воздух", готовится подписание соглашения с ПАО "Мечел", в диалог включились предприятия группы "Энергопром" (Группа компаний "Ренова").

"В регионе все больше предприятий готовы развиваться на принципах "зеленой экономики", - констатировал губернатор.

В целом он положительно оценивает итоги года: индекс промышленного производства за 11 месяцев вырос на 5,4%, добыча полезных ископаемых – почти на 10%.

"Я уверен, что позитивные тенденции в экономике укрепятся и принесут реальную отдачу в виде увеличения доходов людей", - добавил Борис Дубровский.

Президент РФ во время посещения Урала также обратил внимание на невыплату зарплат рабочим ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий". Во время встречи в июле с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым президент рассказал ему о жалобах работников на директора предприятия. Руководитель, якобы, отказывался платить сотрудникам зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства. Президент процитировал письмо рабочих и выразил недоумение.

"Откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям?", – спросил он. Теперь руководителю завода инкриминируется ряд преступлений: невыплата зарплаты, мошенничество, сокрытие средств. В середине декабря суд начал рассматривать его дело.

Кроме того, президент узнал о курганском многодетном фермере Евгении Васильеве, купившем GPS для слежки за своим теленком и ставшем фигурантом уголовного дела. Вопрос об этом прозвучал на большой пресс-конференции главы государства. Как ответил Путин, он не слышал об этом случае и пообещал разобраться с ситуацией. В свою очередь Евгений Васильев сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что, как надеется, такое внимание повлияет на изменение закона. По его словам, подобные GPS-трекеры люди покупают для собак и кошек.

"Я же покупал его для своего теленка, чтобы было проще за ним следить, и лишний раз не бегать, потому что мне тяжеловато - третья группа инвалидности", - отмечал собеседник агентства. По его словам, он не предполагал, что это оборудование запрещено. В настоящее время данное уголовное дело находится в прокуратуре, куда оно было возвращено из суда для устранения недочетов.

Большая вода и другие происшествия

Уходящий год не обошелся без чрезвычайных происшествий.

В августе вооруженный ножом молодой человек напал на прохожих в центре Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Пострадали восемь человек. Самого нападавшего, которым оказался местный житель 1998 года рождения, застрелили прибывшие на место происшествия полицейские. По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело о покушении на убийство, тогда как общественность посчитала случившееся терактом. Официально это никто не подтверждал. Однако в середине декабря директор ФСБ Александр Бортников, выступая на коллегии Национального антитеррористического комитета, как пишет "Эхо Москвы", упомянул о неком теракте в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме резни в Сургуте ничего, что можно было бы расценить подобным образом, в уходящем году не происходило.

С небывалым паводком столкнулись жители тюменского города Ишим. Весной из-за разлива одноименной реки в нескольких районах Тюменской области был введен режим ЧС. Подтоплены оказались более 165 жилых домов, свыше 7 тыс. садоводческих участков, повреждены объекты транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры. Даже после того, как вода убыла, десятки человек не могли вернуться в непросушенные или разрушенные дома и были вынуждены все лето жить у родственников или в пунктах временного размещения.

Чтобы в будущем обеспечить 100%-ую защиту от наводнений, региональные власти решили увеличить высоту дамб вокруг города Ишима и муниципалитетов в Приишимье.

"После этого паводка принято решение поднять дамбы, которые окружают город Ишим и те муниципальные образования, которые находятся вдоль реки Ишим, до 11,5 м (до этого они были 9,6 м)", - заявлял губернатор региона Владимир Якушев на одной из пресс-конференций.

Только регион пережил паводок, как его настигла новая неприятность – африканская чума свиней, не опасная для человека, но смертельная для этих животных. Вспышка началась в 20-х числах октября на ООО "Комплекс", однако карантин на предприятии был введен лишь 10 ноября. Инфицированные свиньи поступали в другие регионы страны, в том числе в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

После того, как о вспышке стало известно, на свинокомплексе было уничтожено все поголовье – более 17,6 тыс. животных. Ущерб предприятия, по предварительным данным, превысил 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил.

Кроме того, по приказу Минсельхоза местные власти выкупили у жителей в пятикилометровой зоне от "Комплекса" всех свиней и ликвидировали их, а также изъяли продукцию двух заводов. На компенсацию ущерба людям и предприятиям будет направлено порядка 42 млн рублей.

В соседней Свердловской области, к счастью, не происходило крупных ЧП, но развернулась удивительная история, которая при других обстоятельствах могла бы стать трагичной. 10 июня четырехлетний мальчик, отдыхавший вместе с родителями на берегу Белоярского водохранилища, потерялся в лесу. Ребенка искали несколько дней, и 14 июня в 7-10 километрах от места исчезновения один из волонтеров обнаружил истощенного, испуганного, искусанного клещами, но живого мальчика. В тяжелом состоянии его вертолетом доставили в детскую больницу в Екатеринбурге. Ребенок быстро пошел на поправку. Его отец рассказал агентству "Интерфакс-Урал", что на протяжении пяти дней его сын питался травой и пестиками, пил воду из лужи – так и выжил.

Открытия, банкротства и надежды

Уходящий год ознаменовался и проблемами у некоторых компаний. Так, закрылось одно из крупнейших российских производителей никеля - градообразующее предприятие города Верхний Уфалей в Челябинской области ОАО "Уфалейникель". В феврале он остановил производство, а 7 августа акционеры приняли решение о ликвидации компании, поскольку посчитали уровень цен на никель на LME недостаточным для обслуживания текущих кредитных обязательств завода. В конце октября суд признал "Уфалейникель" банкротом. ЗАО "Производственное объединение "Режникель" в городе Реже Свердловской области, которое входит, как и "Уфалейникель", в ООО "Русникель", тоже признано банкротом, производство остановлено, а сотрудники сокращены.

В ноябре Верхний Уфалей получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), на который местные власти возлагают большие надежды. Пресс-служба челябинского губернатора сообщала, что с резидентами (ТОСЭР) уже заключены соглашения о реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. У города Режа таких перспектив нет.

Проблемы обострились также у одного из основных в Курганской области и крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса - ОАО "Курганмашзавод", которое входит в концерн "Тракторные заводы". В арбитражном суде находится несколько заявлений о банкротстве предприятия. Но в настоящее время концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) переходит под управление корпорации "Ростех", а у нее есть план по выводу "Курганмашзавода" из кризиса.

"Наша задача сейчас - понять, каковы потребности в финансировании, потому что "Ростех" под эти цели зарезервировал деньги. Поэтому будем смотреть, что нужно сейчас, чтобы предприятие не встало, не остановилось", - заявлял на декабрьской пресс-конференции директор дивизиона военной техники КТЗ (структура ГК "Ростех") Евгений Фомичев.

В целом же, 2017 год в Курганской области, по оценке губернатора Алексея Кокорина, оказался динамичным и успешным.

"В 2017 году одним из значимых событий, которое коснулось каждого зауральца, стало снижение с 1 июля тарифа на электроэнергию для населения на 19%. Мы долго и напряженно работали вместе с различными структурами, чтобы добиться этого результата", - рассказал Interfax-Russia.ru губернатор.

По его словам, порадовал в этом году и урожай: удалось собрать более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых.

"Это самый большой урожай за последние шесть лет", - подчеркнул Алексей Кокорин, отметив, что в 2017 году были открыты маслозавод и завод по производству гуминовых удобрений, а также начато строительство агрокомплекса в Сафакулевском районе.

Следующий 2018 год также должен быть насыщенным для региона: молодежный форум "Утро", всероссийский Сабантуй, 75-летие Курганской области.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в свою очередь назвал среди главных событий уходящего года ввод в начале декабря первой очереди завода "Ямал СПГ" за Полярным кругом. Акционерами компании являются "НОВАТЭК", французская Total - 20%, китайская CNPC - 20% и китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF). Завод по сжижению природного газа строится на базе Южно-Тамбейского месторождения. Газ в порту Сабетта грузится в танкеры и морем доставляется потребителям.

"Значимыми результатами для Ямала и его жителей в текущем году считаю повышение доходной базы, запуск первой очереди завода "Ямал СПГ", разработку новых месторождений, значительное продвижение в реализации проекта Северного широтного хода, повышение благополучия жителей. (…) Напоминаю, в 2018 году нам предстоит принять много важных решений в экономической и социальной сферах", заявил Дмитрий Кобылкин во время выступления на расширенном совете глав.

Так, в январе-феврале Ямал собирается заключить концессионное соглашение с одной из компаний на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. В конкурсе участвуют ООО "Уренгойаэроинвест" холдинга "Аэропорты регионов" и ООО "Международный аэропорт "Новосибирск" (входит в "Новапорт"). Размер инвестиций в реконструкцию оценивается примерно в 7 млрд рублей.

В Свердловской области в 2017 году был создан задел на будущее: почти завершена реконструкция центрального стадиона, где летом пройдут четыре игры Чемпионата мира по футболу.

"(При подготовке к ЧМ-18 – ИФ) произошли изменения, по-настоящему ожидаемые жителями – новое качество получили дороги, появились новые зоны отдыха, город получил новое лицо", - сообщил Interfax-Russia.ru губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он также рассказал о старте региональной программы "пятилетка развития", а Екатеринбург подал заявку на проведение международной выставки ЭКСПО-2025.

"ЭКСПО аккумулирует все лучшее, и наши соотечественники из самых разных уголков страны смогут прикоснуться к будущему, просто приехав на Урал. (…) 2017 год, уверен, станет точкой отсчета глобальных изменений с точки зрения качества жизни, внедрения "технологий для счастья", - добавил Евгений Куйвашев.

О том, победит ли Екатеринбург в борьбе за право проведения ЭКСПО, станет известно в ноябре 2018 года. И, если да, то жизнь города изменится кардинально. Но это будет история уже следующего года.

Обозреватель Александра Качалова

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