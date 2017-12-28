В расчете на сотрудничество

28.12.17 16:51

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Вашингтон признает необходимость сотрудничества с Москвой в решении сирийского вопроса. В РФ видят возможности для такого сотрудничества, если у США именно такая цель.

США признают необходимость сотрудничества с РФ в тех сферах, где у стран имеются общие интересы. "В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость работы с Россией там, где пересекаются (наши) совместные интересы", - написал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной в газете The New York Times.

В частности глава американской дипломатии указывает на необходимость двустороннего сотрудничества в решении сирийского вопроса. "Нигде это не очевидно более, чем в Сирии", - отмечает Тиллерсон.

По мнению госсекретаря, президент РФ Владимир Путин подтвердил "приверженность поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу, который приведет Сирию к новому будущему". При этом Тиллерсон выразил уверенность в том, что успех женевского процесса приведет "к Сирии, свободной от Башара Асада (президент САР - ИФ) и его семьи".

Он также отметил, что именно благодаря действиям руководимой США международной коалиции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) "удалось отвоевать практически всю территорию в Ираке и Сирии, которую ИГИЛ занимала".

В Москве видят возможности для сотрудничества с США по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии в случае, если американцы преследуют именно эту заявленную ими ранее цель.

"Неоднократно и на различных уровнях подтверждали, что если цель американцев в Сирии, как они сами заявляют, борьба с терроризмом, то объективно у нас есть возможности для сотрудничества с ними в этой сфере", - заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "на "полях" саммита АТЭС в Дананге 11 ноября приняли совместное заявление, в котором зафиксирован настрой на продолжение совместной работы по Сирии".

"Кроме того, 8 ноября Россия, США и Иордания подписали трехсторонний меморандум о принципах деэскалации на юге САР, который призван закрепить успех инициативы о прекращении огня в данном районе. Зона деэскалации, которая фактически функционирует там с лета текущего года, полностью доказала свою эффективность", - добавил глава российского МИД.

В свою очередь в Кремле отметили отсутствие на данный момент политической воли, необходимой для сотрудничества по сирийскому урегулированию между Россией и США. "Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию, пока этого сотрудничества нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения пресс-секретаря спросили, считает ли он, что сотрудничество между Россией и США по Сирии в настоящий момент распадается, и какие он видит возможные решения по данному вопросу. "Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться", - отметил еще раз Песков.

В Кремле также надеются на сохранение каналов обмена информацией по Сирии между РФ и США. "Каналы обмена информацией, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу", - сказал Песков.

Накануне заместитель командующего международной коалицией, возглавляемой США, генерал-майор британских Вооруженных сил Феликс Гидни заявил, что коалиция готова и впредь вести диалог с Россией, чтобы избегать возможных конфликтных ситуаций в Сирии.

"Мы намерены и далее взаимодействовать с Россией для предотвращения конфликтов. Мы делали это эффективно", - сказал он журналистам в Пентагоне, обращаясь по видеосвязи из Багдада.

В то же время он подчеркнул, что силы коалиции не будут помогать российским и сирийским Вооруженным силам бороться с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территориях, подконтрольных сирийскому правительству.

"У нас нет намерений проводить операции на территориях, подконтрольных режиму (президента Сирии Башара Асада, - ИФ)", - сказал генерал-майор в ответ на вопрос журналиста, будут ли коалиция помогать России и Сирии в борьбе с ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат.

О том, что США отказались от предложений России по совместной борьбе с террористами в Сирии, сообщил и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. "Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать", - заявил Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

При этом он подчеркнул, что совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций принесло бы большую пользу.

Вместе с тем Герасимов признал, что заключенный Россией и США меморандум о предотвращении инцидентов и безопасности полетов в Сирии обе стороны соблюдали добросовестно.

По словам начальника Генштаба РФ, в начале сирийской кампании Россия пыталась договариваться с коалицией во главе с США о взаимодействии. "Мы заключили соглашение с американцами и с Иорданией, согласно которому создана Южная зона деэскалации. Она стала первой такой зоной в Сирии. Это был важнейший прорыв", - сказал Герасимов.

Однако, отметил он, дальнейшие предложения со стороны России о совместной борьбе с террористами были отклонены.

Более того, как рассказал начальник Генштаба, на базе США в Сирии происходит подготовка отрядов боевиков. "По данным космической и других видов разведки на ней (американской базе Эт-Танф - ИФ) находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", - заявил Герасимов.

Он пояснил, что американская база Эт-Танф на юге Сирии, недалеко от границ Ирака и Иордании, ограничивается участком местности радиусом 55 км.

Начальник Генштаба, ссылаясь на публикации западных СМИ, рассказал об эвакуации боевиков из Ракки: "400 человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади - это на северо-востоке Сирии. Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база".

По его словам, помимо этого, в лагерь Шаддади прибыло еще около 800 боевиков с восточного берега Евфрата, где было наступление курдов. "Это фактически - ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название - "Новая сирийская армия" и другие. Их задача - дестабилизировать обстановку", - подчеркнул Герасимов.

По оценке Генштаба РФ, в настоящий момент в Шаддади находится около 750 человек, а в Эт-Танфе - около 350.

Герасимов также сообщил, что американцы не пропускают гуманитарные конвои России и ООН в находящийся рядом с их базой в Эт-Танфе крупнейший лагерь для сирийских беженцев - Рукбан.

"Люди мучаются. Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас тем более - территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы..." - сказал начальник Генштаба РФ.

По мнению главы МИД РФ, силы США должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в этой стране. "Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности - а до этого осталось совсем недолго", - сказал Лавров.

По словам главы российской дипломатии, слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о намерении остаться в Сирии до "достижения прогресса в политическом урегулировании" вызывают удивление. "Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьется нужного ему результата. Так дела не делаются", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что "СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало".

"В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, за принятие которой США ратовали, решение о дальнейшем устройстве Сирии может принимать только сирийский народ. Этим пониманием будем и впредь руководствоваться в наших контактах с американцами", - добавил Лавров.

Обозреватель Анастасия Николаева

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