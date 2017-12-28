Год похолодания и отставок

28.12.17 18:04

© РИА Новости. Александр Полегенько

Interfax-Russia.ru – Уходящий год запомнится РФ ухудшением международных отношений, завершением сирийской кампании и чередой отставок губернаторов.

Уходящий 2017 год оказался для россиян крайне неспокойным. В стране переживали политические бури, праздновали 100-летие революции, вновь обсуждали возможность захоронения тела Ленина и следили за массовой отставкой губернаторов. Впрочем, все это померкло на фоне декабрьских новостей о разгроме запрещенной в России группировки "ИГИЛ" и завершении долгой войны в Сирии.

О наиболее ярких событиях года Interfax-Russia.ru по традиции расскажет в своей подборке.

1. Внешняя политика: в ожидании потепления

Возглавивший США в 2017 году Дональд Трамп начал свое президентство с громких заявлений о возможном улучшении отношений с Россией. В частности, еще до инаугурации он не исключил снятия санкций, если РФ пойдет на сокращение ядерных вооружений. Сделка так и не состоялась: Конгресс не пошел на поводу у новоиспеченного президента, в России же и вовсе расценили предложение как неравноценный обмен, не став жертвовать безопасностью из-за возможного потепления отношений.

Шагом к их улучшению могли стать договоренности президентов, полученные в ходе телефонных переговоров - эксперты увидели в этом готовность к диалогу. К тому же, Белый дом дал России еще одну возможность избавиться от санкций, вступив в совместную борьбу с терроризмом. Впрочем, американские партнеры подчеркивали, что хорошие отношения еще не повод избавляться от "черных списков" - они ждут от РФ действий по урегулированию ситуации на Украине и полного исполнения минских соглашений. В Сенате же просто посчитали, что Россия не заслужила даже смягчения запретов. Более того, там предложили блокировать попытки президента отменить антироссийские санкции.

Все это перемежалось заявлениями представителей европейских стран о скорой отмене санкций, но камнем преткновения стал Крым.

На этом фоне развивался новый скандал: выяснилось, что во время предвыборной кампании американский генпрокурор общался с российским послом. Кроме того, The New York Times выяснила, что заместитель председателя Банка России Александр Торшин якобы пытался в мае 2016 года организовать встречу Трампа и Путина, но не достиг успеха – зять Трампа Джаред Кушнер, игравший ключевую роль в его штабе, отверг это предложение.

Последовала отставка генпрокурора, Россию обвинили во вмешательстве в политический процесс в США, а в отношении российских оборонных кампаний ввели новые санкции. Страна также оказалась в изолированном положении в ООН, российских дипломатов буквально выставили из посольства в нескольких городах США, а российскую дипсобственность арестовали. Россия ответила зеркально, за что к всеобщему удивлению снискала благодарность Трампа.

На этом фоне развивался новый скандал, связанный с поставками газовых турбин производства Siemens, которые должны были прекратиться после введения антироссийских санкций. Предполагали, что турбины могли быть произведены в России или были куплены на вторичном рынке. Однако Siemens оспорил продажу турбин и потребовал вернуть оборудование.

На этом взаимные уколы не прекратились. Например, США и РФ симметрично ввели понятия иностранных агентов для СМИ, что наделало немало шума. Более того, ухудшились отношения РФ с Польшей, Канадой, Молдавией и Украиной, а европейские страны, спасая свой российский бизнес, пригрозили США ответными санкциями.

Эксперты не исключали, что весь этот ажиотаж создан лишь для вытеснения конкурентов Америки с мирового энергорынка. И пока одни гадали, так ли это, другие ждали встречи Путина и Трампа тет-а-тет и хотя бы малейшего потепления отношений между странами.

Это казалось возможным – встретиться лидеры могли на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, но чуда не произошло: президенты оказались рядом на протокольном фото и даже общались в кулуарах, однако официальные переговоры не состоялись. Звучали мнения, что это произошло из-за того, что американского лидера буквально запугал президент РФ.

Как бы то ни было, за год отношения РФ и США растеряли теплоту, а лидеры двух стран не спешат идти на взаимные уступки. Значит ли это, что мы снова стоим на пороге "холодной войны"? Эксперты считают это возможным, хотя известно, что США разработали план развития российско-американских отношений. И может быть в следующем году к отношениям двух государств добавятся пара градусов в плюс.

2. Выборы: шах и мат

Одним из главных политических событий уходящего года стали выборы разных уровней: жители 16 регионов страны (Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областей, Севастополя, Мордовии, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Томской областей) выбирали глав субъектов, еще в 6 регионах выбирали депутатов Законодательных собраний, в других регионах прошли выборы на иных уровнях. Выборные кампании не затронули лишь Санкт-Петербург, Ингушетию и Магаданскую область. А в двух одномандатных округах - Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) - состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва.

В целом выборы прошли спокойно, хотя многие сетовали на невысокую явку избирателей и призывали перенести голосование на весну. Недовольство вызывали и муниципальные фильтры на губернаторских выборах, которые некоторые эксперты считали препятствием для политической конкуренции. Кстати, из-за этих фильтров у многих партий в будущем могут возникнуть проблемы из-за недостатка муниципальных депутатов. Но это уже совсем другая история.

Также в ходе прошедшей избирательной кампании появилось новое для политики явление – фейковые наблюдатели. Эти люди не могли назвать партию, которая направила их на участок, шумели и не следили за чистотой голосования.

Тем не менее, выборы признали состоявшимися. Победу, как и ожидалось, праздновала "Единая Россия".

Победителей удалось определить уже в первом туре: поддержанные партией власти губернаторы смогли преодолеть барьер, набрав больше 50% голосов избирателей. В Мордовии, Белгородской, Саратовской, Свердловской и Томской областях руководителей переизбрали. Кроме того, главами Бурятии, Марий Эл, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областей и Севастополя стали политики, ранее выбранные президентом РФ в качестве исполняющих обязанности главы региона.

Эксперты называли несколько причин такого развития событий. Во-первых, немаловажную роль сыграло то, что чиновников в качестве врио назначал глава государства. Во-вторых, на первых парах им могли помогать федеральные министры, поэтому решение острых проблем сдвигалось с мертвой точки. В-третьих, политики нашли общий язык с местными элитами, а это немаловажно.

Второй по популярности темой в политической жизни страны стали массовые отставки губернаторов, которые в СМИ прозвали "губернаторопадом".

С разницей в несколько недель были сменены главы 11 регионов: вскоре после выборов – 25 сентября – президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Затем были досрочно прекращены полномочия губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главы Красноярского края Виктора Толоконского, главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, губернатора Орловской области Вадима Потомского, главы Новосибирской области Владимира Городецкого, главы Омской области Виктора Назарова, губернатора Ивановской области Павла Конькова, главы Воронежской области Алексея Гордеева, а также губернатора Псковской области Андрея Турчака. Кроме того, в конце декабря стало известно о смене полпредов в СЗФО и ЦФО: Северо-Западный федеральный округ возглавил экс-полпред в ЦФО Александр Беглов, а Центральный федеральный округ - бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

В то же время глава ЦИК РФ Элла Панфилова считает, что некоторые ушедшие в отставку губернаторы применяли административный ресурс на выборах, и именно она способствовала массовой ротации региональных глав.

"Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании, и по второй (единый день голосования 2016 и 2017 годов). Эту аналитику мы президенту представляли, я жаловалась на некоторых губернаторов и говорила, что они применяли административный ресурс", - сказала Памфилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В регионах, лишившихся губернаторов, планируют провести дополнительные выборы. Причем их дата до сих пор не определена: логично было бы совместить выборы глав регионов с выборами президента, которые намечены на 18 марта 2018 года. За это выступает и глава ЦИК. Правда, это будет возможно лишь в случае, если официально изменить дату единого дня голосования, за что давно выступают оппозиционные партии.

3. Банки: письмо для банкротства

Уходящий год запомнится еще и банкротством нескольких крупных частных банков.

В марте стало известно об отзыве лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка – для Поволжья это стало своеобразным рекордом.

В августе сотрудник управляющей компании "Альфа-Капитал" разослал своим клиентам письмо с предупреждением о возможных проблемах в банках "ФК Открытие" (по итогам первого полугодия 2017 года занял 7 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100"), Бинбанке (занял 12 место), Московском кредитном банке (занимает 9 место) и Промсвязьбанке (занял 10 место). Выводы аналитика стали доступны СМИ, а в банковской сфере начались волнения. Представители банков призывали клиентов не поддаваться панике, однако вскоре стало известно, что проблемы у некоторых банков все же есть.

Так ЦБ РФ ввел в банк "Югра" (на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размерам активов в рэнкинге "Интерфакс-100") временную администрацию и заморозил выплаты кредиторам, против чего выступил прежний председатель его правления Дмитрий Шиляев. Он отрицал, что банк столкнулся с неликвидностью, выводил активы или проводил незаконные операции. Кроме того, банк подал в Арбитражный суд два иска: о признании недействительным решения ЦБ об отзыве лицензии и иска Банка России о признании банка банкротом. Но суд признал решение регулятора законным.

В конце июля стало известно о банкротстве "Югры" – дыру в капитале оценили в более чем в 86 млрд рублей. Крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ, вкладчикам выплатили около 173 млрд рублей.

По словам зампреда ЦБ РФ Ольги Поляковой, регулятор начал дистанционно следить за "Югрой" еще в 2015 году. Годом позже было выявлено несколько сомнительных операций с признаками вывода активов на сумму около 4 млрд рублей.

Несмотря на это, представители банка продолжат судебные тяжбы с ЦБ РФ: после первого поражения они подали иск об обжаловании в Девятый арбитражный апелляционный суд в надежде выиграть дело.

Вскоре после "Югры" стало известно о проблемах у банка "Открытие" и Бинбанка – в компании ввели временные администрации. Причем, если за оздоровление "Открытия" взялись после активного оттока клиентских средств, то руководство Бинбанка само попросило регулятора о санации. Предполагали, что с такой же просьбой к Центробанку может обратиться и Московский кредитный банк, но в нем отрицают наличие каких-либо проблем и напоминают, что организация включена в топ-10 системно значимых банков России.

В декабре временная администрация пришла в Промсвязьбанк. Кредитная организация винит в своих проблемах конкурентов и нестабильный рынок, а эксперты считают главной причиной претензии регулятора к качеству активов банка.

Тем не менее, МВД проверяет причастность должностных лиц "Открытия", Бинбанка и "Югры" к возможному хищению активов. Вопросы у полиции возникли также и к сотрудникам регулятора, которые допустили такую ситуацию.

В самом ЦБ РФ не исключают возможной санации всех крупных банков и применения нового механизма оздоровления к проблемным финансовым организациям.

Кстати, санируемые банки все еще могут привлекать средства госкорпораций и госкомпаний. Сейчас правительство готовит пакет поправок, позволяющих санируемым по новым правилам банкам (к санации которых привлечена структура ЦБ РФ - Фонд консолидации банковского сектора) привлекать госсредства, хотя формально это запрещено. Сделано это для сохранения ликвидности санируемых кредитных организаций. Кроме того, как отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, банки, попавшие под санацию по новому типу, не несут никаких рисков, а регулятор гарантирует непрерывность их деятельности. Ожидается, что поправки будут приняты "задним числом", а "Открытие" и Бинбанк продолжат работать после того, как оказались на грани краха.

4. Уголовные дела: время-деньги

Уходящий год "отметился" и несколькими резонансными уголовными делами.

Так, в мае стало известно об обысках в "Гоголь-центре" и дома у его худрука – известного театрального режиссера Кирилла Серебренникова. В 2011 году он создал проект "Платформа" для популяризации современного искусства. С 2011 по 2014 год Минкультуры выделило на эти цели 214 млн рублей, а Серебренников создал АНО "Седьмая студия". Туда он пригласил знакомых: Юрия Итина (бывший генеральный директор "Седьмой студии"), Алексея Малобродского (бывший генпродюсер), Екатерину Воронову (продюсер), Нину Масляеву (главбух) и пр. По указанию Серебренникова и Итина они, якобы, разрабатывали план мероприятий, цены на организацию которых заведомо завышались, а в отчетности приводилась несоответствующая действительности информация. Таким образом могло быть похищено не менее 68 млн рублей.

Итин и Серебренников изначально проходили по делу в качестве свидетелей, но задержанная главный бухгалтер "Седьмой студии" Масляева подтвердила их участие в преступной схеме. На время рассмотрения дела Итина и Серебренникова отправили под домашний арест, Воронову объявили в международный розыск, а в деле появилась новый фигурант – директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Следователи также убеждены, что в 2012 году Малобродский вступил в преступный сговор с Итиным и Масляевой с целью похитить часть средств, выделенных на культурные проекты, одним из которых был спектакль "Сон в летнюю ночь". По версии следствия, этот спектакль так и не был поставлен, а сумма ущерба оценивается более чем в 2,3 млн рублей. В то же время, Серебренников настаивает на том, что "Сон в летнюю ночь" не раз ставился на театральных подмостках Москвы и за рубежом. Помимо письменной благодарности за постановку от замминистра культуры Ивана Демидова у режиссера есть подборка афиш, кроме того, на спектакль написано несколько рецензий. Однако суд не считает все это доказательством.

В итоге Серебренникова, Малобродского, Итина, Масляеву и Апфельбаум обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей. На данный момент все, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом в ожидании решения суда.

Еще одно резонансное уголовное дело уходящего года связано с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, которого признали виновным в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Речь идет о $2 млн. По мнению суда, эту сумму Улюкаев требовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина за свое согласие на покупку компанией акций "Башнефти". Экс-министр считает, что его подставили: у суда нет неоспоримых доказательств вины, а само дело основано на показаниях Сечина и найденных на сумке с деньгами отпечатках Улюкаева. При этом на суде обвиняемый сообщил, что Сечин вручил ему сумку и корзинку с колбасой собственного производства. А что именно было в сумке, экс-министр не знал.

Несмотря на это, его приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей. После отбывания наказания он в течение 8 лет не сможет работать в органах госвласти и госкорпорациях.

Во взяточничестве также подозревают бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева и бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова.

Еще одним резонансным событием уходящего года стал побег обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его жены Марии Максаковой на Украину. Развязка наступила через месяц: Вороненкова застрелили в центре Киева. Причем, в Киеве считают, что это было выгодно России.

Было и много других событий: новый виток получило дело "Кировлеса", Самарский суд приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых по делу об убийстве офицера полиции Андрея Гошта и его семьи.

За год в стране произошло несколько крупных ДТП с участием автобусов и маршруток: в декабре в Москве автобус въехал в подземный переход (http://interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=897539) – пострадало 11 человек. В ноябре в Марий Эл, в октябре во Владимирской области, в августе на Кубани, в июле в Татарстане, в июне в Томской области и Забайкалье. В апреле в метро Санкт-Петербурга был совершен теракт, в котором погибло 14 человек. В декабре взрыв прогремел в супермаркете в одном из районов города на Неве. Еще 7 человек погибло под обломками дома, взорвавшегося в Ижевске. Кроме того, на Дальнем Востоке потерпели крушение самолет Ан-2 и самолет L-410, а также неудачно стартовала ракета "Союз". Сибирь спасалась от лесных пожаров, на Урале, Дальнем Востоке и Юге боролись с селями и паводками.

5. Спортивные мероприятия: тест на прочность

Больше политики в уходящем году обсуждали лишь спорт.

После разгоревшегося еще в 2015 году антидопингового скандала прав на работу временно лишилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предъявило для восстановления его полномочий ряд требований из 24 пунктов, большая часть которых была выполнена. Однако ситуации это не изменило: РУСАДА в итоге не была восстановлена в правах, а российской сборной разрешили выступить на Олимпийских играх в Южной Корее только под нейтральным флагом. В РФ по-разному восприняли эти новости: чиновники и спортсмены в целом не против, в то же время, многие россияне считают выступление спортсменов под нейтральным флагом неприемлемым решением.

Такие настроения подогревает еще и тот факт, что из-за допингового скандала постфактум лишились медалей известные российские спортсмены, в последний момент было решено не проводить в Тюмени этап Кубка мира 2016/17 по биатлону, а мировое первенство по бобслею и скелетону перенесли из Сочи в немецкий Кенингзее. Кроме того, в СМИ регулярно появлялась информация об обнаружении допинга в пробах российских спортсменов: были забракованы пробы боксера Александра Поветкина, форварда казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Даниса Зарипова. Всего же в употреблении запрещенных препаратов подозревали 96 российских спортсменов, хотя позже ВАДА сняла обвинения с 95 из них.

Из-за подозрений и скандалов под угрозой находились матчи восьмого Кубка конфедерации. Впрочем, все проблемы удалось разрешить. Российская сборная в итоге не смогла выйти в финал после проигрыша сборной Мексики, а кубок завоевала команда Германии. Однако у болельщиков нет повода для отчаяния: Чемпионат мира по футболу-2018 все-таки пройдет в России, стадионы уже готовы к приему мундиаля, а страна к наплыву иностранцев.

6. Искусство как вызов

Было в 2017 году и много хорошего: например, в стране решили отменить внутрироссийский роуминг, хотя операторы сотовой связи отнеслись к такому решению прохладно - это достаточно затратная процедура. К тому же, операторам придется регулярно отчитываться перед ФАС о тарифах и перестать необоснованно завышать цены.

Строители завершают возведение "Крымского моста", который соединит Керчь и Тамань. После ввода объекта проехать по нему можно будет на личном транспорте, также движение будет открыто для поездов. Строить один из самых крупных в РФ мостов начали вскоре после присоединения Крыма к России, чтобы было можно попасть на полуостров по земле, минуя Украину.

Также в 2017 году в сердце Москвы на месте гостиницы "Россия" открыли парк "Зарядье". Над проектом работали американские и российские архитекторы, которые попытались воссоздать на территории парка все климатические зоны страны. И хотя у проекта было много критиков, за несколько дней после открытия его посетило огромное число людей. В итоге новые газоны оказались вытоптаны, а некоторые редкие виды растений неизвестные выставили на продажу в интернете.

В течение года россияне также голосовали за города, которые должны быть изображены на новых купюрах в 200 и 2 тыс. рублей. С 2-тысячной купюрой все было ясно с самого начала: только ленивый не вспомнил строчку из песни "Мумий Троля" "Владивосток-2000". А за место на 200-рублевой купюре развернулась настоящая борьба. В итоге победил Крым.

Одной из самых резонансных тем уходящего года стал фильм Алексея Учителя "Матильда" о романе цесаревича Николая Александровича (будущий царь Николай II) и балерины Матильды Кшесинской. Возможно, к ленте не было бы привлечено столько внимания, если бы не замечания депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее попытки запретить показы фильма. Историческую драму раскритиковали еще до выхода на экраны, а первые показы были сорваны. Впрочем, это не помешало ленте стать одним из самых успешных российских фильмов 2017 года.

7. Люди, которых с нами не будет

В уходящем году мы потеряли многих известных людей. В 2017 году не стало народного артиста СССР Леонида Броневого, писателя-сатирика Михаила Задорнова, телеведущего и одного из руководителей телеканала "ТВ Центр" Бориса Ноткина, известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, советского и российского поэта Евгения Евтушенко, российского и советского писателя Владимира Маканина, спортивного директора "Зенита" Константина Сарсания, актера Дмитрий Марьянова, народного артиста РФ Виктора Смирнова, политика Владимира Казакова, актера Алексея Баталова, писателя Сергея Есина, актрисы театра и кино Полины Шаниной, заслуженного артиста РФ Ильи Володарского, бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, известного советского и американского киноактера Олега Видова, народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина, народного художника СССР Ильи Глазунова, писателя Даниила Гранина и руководителя представительства МИД РФ во Владивостоке Игоря Агафонова.

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Никто не знает, каким будет новый 2018 год. Не зря говорят, что будущий день, как старый плут – всегда сумеет вас провести. Мы желаем вам успехов, везения и исполнения любых желаний. Пусть 2018 год будет полон новостей, но только о хорошем, и перемен, но только к лучшему!

Обозреватель Татьяна Якунина

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