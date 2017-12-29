Битва за газ

29.12.17 13:16

© РИА Новости. Фото стрингер

Interfax-Russia.ru – Президент Украины Петр Порошенко заявил об условиях покупки российского газа. "Газпром" ждет от Украины выплаты более $5 млрд, назначенных судом.

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ИФ) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - заявил глава Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только "решительными действиями, том числе в международных судах", Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

В то же время, Украина еще должна России несколько миллиардов долларов за уже поставленный газ. 22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма подтвердил долг в $2,018 млрд за поставки газа в 2013-2014 годах, и обязал "Нафтогаз" погасить задолженность. "Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд.

Суд установил обязательность применения положений "бери или плати" до окончания срока действия контракта. Но снизил будущие обязательные годовые объемы закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз - до 5 млрд куб. м газа (минимальные годовые объемы составят 4 млрд куб. м газа).

Однако были отклонены требования "Газпрома" заплатить $56 млрд по условию "бери или плати" за 2009-2017 годы и $14 млрд возврата "переплаты" за газ с мая 2011 по апрель 2014 год.

Окончательная сумма расчетов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" по итогам судебных разбирательств в Стокгольмском арбитраже прояснится после вынесения решения по транзитному контракту, ожидаемого в конце февраля 2018 года.

В свою очередь главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Принятое Стокгольмским арбитражем решение в рамках спора между НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" позитивно скажется на платежном балансе Украины и курсе национальной валюты.

"Газпром" платит нам за транзит в два-три раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа (...) В госбюджете будут деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии бюджетникам, а также на выплату субсидий для всех, кто не может оплатить полный счет за коммуналку. Еще не будет дефицита торгового баланса. Поэтому курс гривны не вырастет. И экономика будет хоть как-то расти", - сказал он в комментарии в ходе Facebook-дискуссии.

Юрий Витренко также предположил, что проценты (0,03% в день), начисляемые на $2,019 млрд долга "Нафтогаза" перед "Гаспромом" в период с 22 декабря 2017 года и до момента расчета, будут существенно ниже, чем рост встречных обязательств.

"Проценты, которые ежедневно насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, решение по которым должно быть принято в феврале, составляют от $1 до $3 млн", - уточнил он.

Кроме того, согласно решению суда, НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить ПАО "Газпром" за поставленный на неконтролируемые Киевом территории Донбасса природный газ.

"Если коротко: кому "Газпром" отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ИФ), тот ему пусть и платит", - считают в НАК.

Известно, что с февраля 2015 года "Газпром" поставляет газ в Луганскую и Донецкую области после прекращения поставок через "Нафтогаз Украины" из-за "многочисленных повреждений газотранспортной инфраструктуры".

Между тем, зампред правления российской компании Александр Медведев заявил, что Газпром считает себя победителем процесса в стокгольмском арбитраже.

"В прошлую пятницу стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в отношении иска "Газпрома" по контракту на поставку. И в отличие от громогласных заявлений украинской стороны (президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, потому что основные положения контракта признаны действительными). Мы считаем что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен. А то, как это представляет украинская сторона, это что называется: плюй в глаза - все божья роса", - заявил российский менеджер в эфире телеканала "Россия24" (ВГТРК).

"Более того, "Нафтогаз Украины" должен немедленно заплатить $2,019 млрд. И за неоплату каждый день будет начисляться штраф, пеня в размере более $600 тыс. Ранее в рамках так называемого "зимнего пакета" уже часть наших требований была удовлетворена в размере $3,1 млрд. То есть общая сумма по этому спору составила $5,1 млрд, которые получит "Газпром" в общей сложности", - напомнил он.

Он также заметил, что компания ждет исполнения контракта.

"(...) Украина имеет право, предоплатив газ, купить эти 5 млрд куб. м. Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн накопилось", - напомнил он.

Александр Медведев опроверг заявление украинской стороны о том, что было отменено положение "бери и плати".

"По двум оставшимся годам определен уровень take-or-pay в размере 80% от 5 млрд куб. м годового объема - это тоже очень важное решение арбитража. Почему только частично применяется правило take-or-pay? Если бы оно было полностью принято - это привело бы не только к банкротству "Нафтогаза", но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж все-таки учел эту ситуацию, что применение полностью take-or-pay было невозможно, ни для НАК "Нафтогаза", ни для Украины. И нельзя забывать о том, что полностью отказано украинской стороне в их требованиях о так называемой в кавычках переплате в размере $14 млрд", - напомнил менеджер "Газпрома".

Кстати, ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году запланировало ликвидировать еще два компрессорных цеха на украинском газотранспортном коридоре.

Как говорится в материалах столичного "трансгаза", речь идет о компрессорном цехе (КЦ) КЦ-2 компрессорной станции (КС) "Валуйки" магистрального газопровода "Острогожск-Шебелинка" и КЦ-2 КС "Курск" газопровода "Елец-Курск-Диканька".

Ранее - в мае-сентябре "трансгаз" определил подрядчика для ликвидации КЦ-3 КС Должанская МГ "Прогресс (ООО "Размах ГП"). Работы по нему должны быть завершены в еще в 2017 году.

Обозреватель Александра Лоскутова

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