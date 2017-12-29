Маткапитал с продолжением

29.12.17 15:20

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

Interfax-Russia.ru - Действие программы материнского капитала продлили до 2022 года. Теперь маткапитал можно будет направлять и на оплату программ дошкольного образования.

После того, как в ноябре президент России Владимир Путин озвучил новые направления демографической политики, Госдума приступила к работе над законодательным оформлением предложений главы государства.

Как заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, решения, принятые президентом, носят стратегический характер "и, необходимо подчеркнуть, что эти решения приняты в период, когда экономика только выходит из рецессии".

Володин обратил внимание на то, что в этом году будет небольшой рост экономики, сохраняются санкции, и "с учетом этих факторов, выйти на те решения, которые принял президент, дорогого стоит".

И в первую очередь, отметил спикер, эти инициативы коснутся малообеспеченных молодых семей. "Продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года, возможность для тех семей, у которых двое и более детей, воспользоваться льготной ипотекой - это тот комплекс мер, которые крайне важны, и наши российские семьи их ждали давно", - сказал председатель Госдумы.

"А то, что эти решения были приняты в такой непростой ситуации, еще раз подчеркивает, что президент относится приоритетно именно к вопросам поддержки наших семей, к решению вопросов демографической политики", - добавил спикер.

Володин заверил, что Госдума сделает все возможное, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить принятые президентом решения по поддержке молодых семей. "И думаю, что все наши коллеги, несмотря на партийную принадлежность, будут едины во мнении, что эти решения нужно поддерживать и принимать их в этом году", - подчеркнул председатель Госдумы.

"Вместе с правительством мы сделаем все для того, чтобы как можно быстрее нормы закона, предложенные президентом, заработали", - отметил Володин.

Со своей стороны Путин поручил администрации президента обеспечить принятие этих законов к определенным датам.

В частности, администрации Кремля было поручено обеспечить принятие закона, предусматривающего введение с 1 января 2018 года ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка до достижения им 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ на второй квартал предыдущего года. На выплату смогут претендовать семьи с доходами на одного члена семьи в размере не более 1,5 прожиточного минимума в данном регионе.

Также администрации Кремля поручили обеспечить законодательное оформление ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им 1,5 лет. Выплата должна быть введена с 1 января 2018 года также в размере прожиточного минимума ребенка и распространяться на семьи с доходом, не превышающим 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи.

Кроме того, до 31 декабря 2017 года должно было быть законодательно обеспечено продление срока действия программы материнского капитала. Средства от капитала в соответствии с нововведением могут направляться на оплату дошкольного образования ребенка (присмотр и уход), начиная с двухмесячного возраста.

Помимо этого администрации президента поручили обеспечить и принятие закона о введении ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала на второго ребенка до достижения им 1,5 лет. Мера также начнет действовать с 1 января следующего года.

В свою очередь правительству РФ до конца текущего года поручили обеспечить принятие нормативных актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотечным кредитам либо рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В нормативных актах должно быть определено, что "субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке, и сроки такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составляют три года, а для семей, в которых родился третий ребенок, - пять лет".

6 декабря законопроект, предполагающий дополнительные ежемесячные выплаты гражданам, чьи дети будут рождены после 1 января 2018 года, президент внес в Госдуму.

Согласно документу, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка будут иметь граждане РФ, постоянно проживающие на ее территории.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. В целом для РФ размер прожиточного минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составлял 11 тыс. 163 рубля.

Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 тыс. 523 рубля, в 2019 году - 10 тыс. 836 рублей, в 2020 году - 11 тыс. 143 рубля. Расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году оцениваются в 21,4 млрд рублей, в 2019 году – 55,1 млрд рублей, в 2020 году - 68 млрд рублей.

Реализация положений законопроекта, касающихся осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка, потребует выделения из федерального бюджета в 2018 году 24,6 млрд рублей, в 2019 году – 63,4 млрд рублей, в 2020 году – 7,2 млрд рублей.

Ежемесячная выплата назначается на один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Одновременно в Госдуму был внесен еще один президентский законопроект, касающийся продления до 31 декабря 2021 года действия норм поддержки семей с детьми, которые действовали до 31 декабря 2018 года. Речь идет о праве граждан РФ на получение материнского капитала (на 2017 год - в размере 453 тыс. рублей) при рождении второго и третьего ребенка.

В настоящее время право на распоряжение материнским капиталом может быть реализовано не ранее чем через 3 года со дня рождения ребенка. Из этого правила предусмотрены исключения: до достижения ребенком 3 лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Законопроект предлагал установить еще одно исключение: граждане смогут направлять материнский капитал на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Общие расходы федерального бюджета на реализацию законопроекта в 2018 году оценили в 1 млрд рублей, в 2019 году - в 37,9 млрд рублей, в 2020 году – 69,7 млрд рублей.

Госдума приняла пакет президентских законопроектов по поддержке семей и улучшению демографической ситуации в РФ 21 декабря, а 26 декабря законы о выплатах на детей и продлении на три года программы материнского капитала одобрил Совет Федерации.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие законопроектов в сфере демографии. "Считаю важным и сказать вам спасибо за то, что вы достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии", - заявил Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания РФ.

Президент назвал эти решения чрезвычайно важными, касающимися миллионов россиян. "Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что они были доработаны, как положено, и в короткие сроки приняты", - добавил президент.

Глава государства подписал законы о продлении на три года программы материнского капитала и о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка 28 декабря.

Пенсионный фонд России начнет принимать заявления на ежемесячную выплату по рождению второго ребенка в рамках демографических мер президента России сразу после январских праздников.

В фонде напоминают, что выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится (или будет усыновлен) начиная с 1 января - таким образом, родители будут подавать сразу два заявления: на получение сертификата на материнский капитал и на установление ежемесячной выплаты из материнского капитала. Кроме того, можно будет сразу подать заявление на получение СНИЛС для ребенка.

Вместе с тем глава Минтруда России Максим Топилин ожидает, что пособие по рождению за первого ребенка будет более востребовано, чем ежемесячные выплаты из материнского капитала по рождению второго.

Он также пояснял, что в случае рождения близнецов ежемесячная выплата, полагающаяся по законопроекту, будет назначаться в отношении того младенца, который появится на свет раньше.

По мнению вице-премьера РФ Ольги Голодец, поддержка семей с первым ребенком станет самой важной мерой по улучшению демографической ситуации в России. "Поддержка семей с первым ребенком нам представляется самой эффективной и значимой поддержкой материнства и детства", - заявляла она журналистам.

По ее словам, впервые в истории РФ в таком большом объеме оказывается помощь семьям с первым ребенком, и правительство уже предприняло целый ряд шагов по обеспечению этой выплаты.

Вице-премьер также рассчитывает, что оплата дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми за счет средств материнского капитала повысит доходы и благосостояние российских семей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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