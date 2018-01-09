Особый город

09.01.18 15:56

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru - Фонд развития моногородов одобрил стратегию развития города Спасск-Дальний в Приморском крае.

Правление Фонда развития моногородов одобрило концепцию развития городского округа Спасск-Дальний в Приморском крае. Город входит в состав Свободного порта Владивосток (СПВ), в нем проживает более 41 тыс. человек. Большинство местных жителей работают на градообразующем предприятии - АО "Спасскцемент", еще более трети трудоспособного населения города (около 6 тыс. человек) занимаются малым и средним бизнесом.

"Теперь, после одобрения концепции, Спасск-Дальний может претендовать на финансовую поддержку фонда, в том числе при создании инфраструктуры, необходимой для реализации различных инвестиционных проектов", - сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Одним из ключевых проектов в городе, по данным администрации региона, является строительство современного многопрофильного медицинского центра стоимостью 310 млн рублей. После его реализации в городе появится более 50 новых рабочих мест.

"Предполагается предоставление платных медицинских услуг жителям Спасска, Спасского района и еще семи муниципальных образований с населением более 276 тыс. человек в сочетании с приемом пациентов по системе ОМС. Соглашение о реализации данного проекта компания подписала с администрацией Приморского края в рамках III Восточного экономического форума (ВЭФ)", - сообщил департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Инвестор проекта ООО "Лекарь" будет самостоятельно строить инфраструктуру, однако средства на покупку необходимого медицинского оборудования займет у фонда.

"Компания уже разработала проектно-сметную документацию, завершила реконструкцию основного здания под размещение центра. Произвести закупку оборудования, построить и ввести эксплуатацию детское отделение она планирует до конца 2018 года", - отметили в департаменте.

Вместе с тем, по данным региональных властей, концепция развития Спасска-Дальнего предусматривает также строительство на территории городского округа и современного комплекса перерабатывающих производств. Инициатором проекта выступает один из резидентов СПВ - компания "СЛПК-Групп", которая специализируется на лесо- и камнепереработке. По оценкам специалистов, создание комплекса и всей необходимой инфраструктуры обойдется инвестору в 403,3 млн рублей. Проект будет реализован в два этапа.

"У нас 319 моногородов, где проживает 13,5 млн человек, - направление чрезвычайно важное. Мы знаем, как реагирует экономика этих образований в случае каких-то сбоев в текущих внутренних экономических делах, и реакция идет на ситуацию на мировых рынках. Столкнулись с этим еще в 2008 году. И тогда еще мы начали складывать систему целенаправленной работы по моногородам для того, чтобы диверсифицировать экономику в этих точках. Надо ее настойчиво продолжать", - заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в 2016 году.

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте РФ в свою очередь назвал модернизацию моногородов одним из 11 национальных проектов, реализация которых имеет стратегический статус для государства. Приоритетный проект "Комплексное развитие моногородов" будет реализовываться до 2025 года, в него войдут 60 субъектов России.

В Приморье к моногородам в настоящее время относятся девять территорий – города Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы.

"Планируется, что реализация указанного приоритетного проекта в Приморье позволит диверсифицировать экономику моногородов, сформировать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса, создать новые рабочие места, сделать моногорода комфортными для жизни", - отметила пресс-служба правительства края.

Есть моногорода и в соседнем с Приморьем Хабаровском крае. Два из них в скором времени получат статус территорий опережающего развития (ТОР).

"По Чегдомыну заявку делаем и по Эльбану в Амурском районе. Есть такое местечко - Эльбан – это моногород, где есть одно производство, и больше ничего нет. Завлечь инвестора - а там еще и температуры минус 50 - не так просто. Вот мы планируем подать заявки еще на эти два моногорода и создать условия для инвесторов", - сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на одной из своих последних пресс-конференций в 2017 году.

Якорным инвестором ТОР, которая будет создана в 2018 году в Чегдомыне, станет компания "Детуха", которая построит здесь завод пиломатериалов стоимостью до 600 млн рублей. В Эльбане же будут возрождать сельскохозяйственное производство на ресурсной базе совхоза "Эльбанский", который обанкротился в 2007 году. В рамках проекта, получившем название "Возрождение миллионера", здесь будут заниматься растениеводством как в открытом, так и закрытом грунте, развитием молочного и мясного животноводства, а также выращиванием и первичной переработкой лекарственных растений.

В настоящее время в Хабаровском крае действуют три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". В эти ТОР с проектами заявилось около 90 компаний, 48 из них уже стали резидентами, 14 запустили предприятия, создали 700 рабочих мест, перечислили в бюджет около 150 млн рублей налогов.

По словам Вячеслава Шпорта, сейчас в Ванинском районе края действует режим Свободного порта. "В следующем полугодии режим Свободного порта распространится также и на Советскую Гавань. Процесс идет, процедура надолго не затянется", - сказал журналистам губернатор.

Обозреватель Наталья Пономарева

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