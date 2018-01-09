Ударные дроны

09.01.18 16:43

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на базы РФ в Сирии. Минобороны предупредило об угрозе терактов с использованием дронов в любой стране мира.

Российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии были атакованы в ночь на 6 января. По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны выявили на значительном удалении 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, которые приближались к российским военным объектам.

Попытку атаки отбили средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны. Так, как рассказали в военном ведомстве, семь беспилотных летательных аппаратов уничтожили штатные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три из них посадили на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Таким образом, отметили в Минобороны, "системой обеспечения безопасности российской авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов".

Как сообщили российские военные, террористы впервые массированно использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км, оснащенные современными технологиями наведения по спутниковым координатам GPS.

По данным Минобороны, боевики, попытавшиеся атаковать базы России в Сирии, получили технологию создания ударных беспилотников из-за рубежа.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - уточнили в российском военном ведомстве.

Все беспилотники террористов были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к беспилотным летательным аппаратам, использовались взрыватели иностранного производства.

В Минобороны РФ заявили, что данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено. "Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране", - констатировали в военном ведомстве РФ.

Как показала техническая экспертиза захваченных беспилотников, подобные атаки террористы могут вести с дальности около 100 км.

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших на российских военных объектах нет, как нет и материального ущерба: "Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус продолжают функционировать в плановом режиме".

Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Однако, по словам военных источников "Коммерсанта", с большой долей вероятности нападение совершили боевики из "Ахрар аш-Шам" (организация запрещена в РФ), которые уже безуспешно пытались применять БПЛА для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе. Тогда БПЛА заметили на подлете и почти сразу уничтожили.

Версию о причастности именно этой группировки к атаке частично доказывает и расшифровка данных перехваченных БПЛА. Схожие беспилотники боевики использовали и при минометном обстреле Хмеймима в ночь на 1 января.

О чрезвычайном происшествии на сирийской авиабазе "Хмеймим" в новогоднюю ночь "Коммерсанту" стало известно из двух военно-дипломатических источников.

Не углубляясь в детали, они сообщили, что боевики одной из террористических группировок обстреляли российский военный объект в Сирии, вследствие чего были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих.

Минобороны РФ подтвердило факт обстрела авиабазы. В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков. "В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.

В то же время в военном ведомстве опровергают сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов.

После минометного обстрела усилили режим охраны территории вокруг российской авиабазы Хмеймим в Сирии. "Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории", - заявили в Минобороны РФ.

Как считает бывший главком внутренних войск РФ генерал армии Анатолий Куликов, российские военные сделают серьезные выводы после минометного обстрела авиабазы.

"То, что случилось, свидетельствует, что были приняты недостаточные меры для боевого охранения базы. Я уверен, что будут сделаны серьезные выводы. В Сирии достаточно опытные и серьезные командиры", - заявил "Интерфаксу" Куликов, который был одним из руководителей первой военной кампании в Чечне.

"Если у противника есть ствольная артиллерия или минометы, с этим надо считаться", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, по мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, российских военных, находящихся в Сирии, достаточно для усиления охраны подвергшейся обстрелу базы.

"Разумеется, все необходимые выводы будут сделаны, что сведет возможности внезапного нападения к минимуму. Не сомневаюсь, что российские военные вполне обойдутся имеющимися силами в Сирии. Их вполне достаточно для усилия охраны базы", - сказал Клинцевич "Интерфаксу".

По его словам, хотя основные силы боевиков в Сирии уничтожены, война продолжается, и малейшее расслабление ведет к человеческим жертвам. "Но здесь, на мой взгляд, имело место даже не расслабление, а скорее - изменение режима службы после вывода российского военного контингента из Сирии", - сказал сенатор.

Он предположил, что к обстрелу базы могут быть причастны спецслужбы США. "Вряд ли можно утверждать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Думаю, что активизация боевиков была вполне ожидаема. Существует достаточно большая вероятность, что дело не обошлось и без направляющей руки американских спецслужб. Словом, у российских военных спокойной жизни еще долго там не будет, и это надо признать как аксиому", - полагает Клинцевич.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что военный контингент, остающийся в Сирии на российских базах в Хмеймиме и Тартусе, располагает необходимым потенциалом для борьбы с террористами.

Он не считает, что решение о выводе российских войск из Сирии было преждевременным. "И глава государства, и на иных уровнях говорилось, что, принимая решение о выводе наших военных из Сирии, мы руководствовались, прежде всего, тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций", - подчеркнул Песков.

При этом, по его словам, все, в том числе президент РФ, отдавали отчет в том, что вылазки террористов не остановятся в одночасье и будут продолжаться. "Эти вылазки, к сожалению, будут продолжаться, и это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования", - отметил Песков.

"И в данном случае тот контингент, и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими (террористическими) проявлениями", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Обозреватель Анастасия Николаева

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