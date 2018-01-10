Принес метели и снегопады

10.01.18 13:35

© РИА Новости. Владимир Иванов

Interfax-Russia.ru – Мощный циклон накрыл Сахалинскую область. Без света остались 4 тыс. человек.

Мощный снежный циклон накрыл Сахалинской области 9 января. Снегопады, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром, прошли в Южно-Сахалинске, а также в Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском и Долинском районах региона. В результате без света осталось более 4 тыс. человек.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (метель, ветер с порывами до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ ПАО "Сахалинэнерго". В настоящее время без электроснабжения остается порядка 4,3 тыс. человек в Южно-Сахалинске, а также в пяти населенных пунктах пригорода Южно-Сахалинска, Анивского и Холмского районов. Мощность отключенных потребителей составляет около 4,6 МВт", - сообщили в Минэнерго РФ.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в настоящее время энергоснабжение полностью отсутствует в селах Елочки, Чистоводное, Ожидаево, Озерск и Мицулевка, частичные отключения произошли в Южно-Сахалинске и городе Макаров.

"В восстановительных работах задействованы 10 бригад энергетиков - 29 человек и 10 единиц техники", - добавили в региональном управлении ведомства.

По данным Минэнерго РФ, отключения электроэнергии на Сахалине до полного завершения аварийно-восстановительных работ будет контролировать замминистра энергетики России, замруководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрей Черезов.

Также с определенными сложностями из-за циклона столкнулись и сахалинские автомобилисты. В общей сложности в снежный плен на юге области попало 50 легковушек.

"Мощный циклон блокировал 50 автомобилей на нескольких участках дороги у села Фирсово Долинского района. Путь им преградили заносы снега высотой до трех метров. Для того чтобы добраться из Южно-Сахалинска до машин, попавших в снежную ловушку, потребовалось около шести часов", - сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

На помощь направили спасателей на 4 автомобилях повышенной проходимости, которых сопровождала снегоуборочная техника. Периодически в условиях нулевой видимости и ураганного ветра им приходилось останавливаться, расчищать трассу от снега и вытаскивать другие застрявшие автомобили, которые ехали с севера на юг острова.

"Метель нас застала в дороге. Вместе с мужем и двумя внучками возвращались из Углегорска в Южно-Сахалинск. Накануне утром, когда выехали, погода была прекрасная. Но к обеду она резко испортилась. Мы в это время проехали Взморье. Впереди застряла машина, образовался затор. В итоге надолго оказались в плену у снежной стихии", - рассказала пассажирка одной из таких машин Тамара Усачева.

В общей же сложности, пробираясь через снежный затор к заблокированным у села Фирсово автомобилистам, сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова вызволили более двух десятков легковых и грузовых машин, которые также не смогли выбраться самостоятельно.

"Около 15 автомобилей, которые ехали в северном направлении, уже благополучно добрались до Взморья и пережидают там непогоду. Вскоре мы начнем пропуск колонны примерно из 50 машин на юг. Но регулярное движение автотранспорта на участках Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинское по-прежнему закрыто. Работает снегоуборочная техника, при этом расчищенные дороги в считанные минуты вновь заметает", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов.

Пока же для пережидающих непогоду автомобилистов в селах Стародубское и Взморье работают пункты временного размещения (ПВР). Там всем желающим готовы предоставить воду, питание и теплую одежду.

"Автолюбителям в такую погоду лучше воздержаться от поездок. На трассе мы встретили занесенные снегом машины с детьми и женщинами. Конечно, такой риск не оправдан. Впредь будем активнее ограничивать движение транспорта в период прохождения сильных циклонов. Такую рекомендацию дадим государственной инспекции по безопасности дорожного движения и другим ответственным службам", - в свою очередь отметил губернатор региона Олег Кожемяко.

Также в целях безопасности на время прохождения циклона было приостановлено и автобусное сообщение между некоторыми городами на юге Сахалина.

"Из-за ухудшения погодных условий с утра 10 января приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск. Со вторника остается закрытым движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров", - пояснили в региональном управлении МЧС.

Вместе с тем, циклон вмешался и в работу главного регионального аэропорта. Вечером 9 января из-за метели здесь были задержаны и перенесены на следующий день 8 рейсов. Утром 10 января аэропорт был закрыт по метеоусловиям. Тогда в общей сложности были задержаны, отменены и перенесены (на 11 января) более 30 рейсов на прилет и вылет. Принимать и отправлять воздушные суда аэропорт начал только ближе к вечеру 10 января.

"По состоянию на 19.00 аэропорт города Южно-Сахалинска открыт для прилета и вылета воздушных судов", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Помимо этого, из-за циклона по-прежнему остается закрытой паромная переправа Холмс-Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ.

"Паромная переправа закрылась в понедельник в 18:00 по хабаровскому времени с прибытием в порт Ванино Хабаровского края парома "Сахалин -8". Все три парома находятся сейчас в Ванино и будут там пережидать непогоду", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

Возобновить работу переправы планируется 11 января.

"Скопления пассажиров нет, автомобилей - нет, сейчас в Ванино находится 80 железнодорожных вагонов с грузами в адрес Сахалина", - рассказали в СахМП.

Вместе с тем, в связи с прохождением циклона в нескольких районах Сахалинской области объявлена также и лавинная опасность.

"11 января на участках Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Также из-за циклона были приостановлены занятия во всех школах областного центра. Кроме того, 10 января из-за проблем с электроэнергией закрылись два детских сада.

"В связи с отключениями электроснабжения и тепла не принимает детей детский сад N31 в Новоалександровске. Детей этого учреждения принимает детский сад N30. В детсаду N58 в Дальнем также ограниченно электроснабжение. Воспитанников этого учреждения принимает детский сад N57. Остальные дошкольные учреждения работают в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.

Как в свою очередь пояснили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в управлении Сахалингидрометслужбы, циклон, бушевавший на юге Сахалина, уже находится в Тихом океане возле Средних Курил и движется далее на восток.

"Циклон уходит на восток, 10 января во второй половине дня на Сахалине погода начнет улучшаться, метели стихнут. Но снегопады еще продолжатся, слабый снег будет идти еще и в четверг (11 января – ИФ)", - рассказал представитель ведомства.

По его словам, самые сильные метели бушевали минувшей ночью в Южно-Сахалинске и в районе села Стародубское Долинского района, где за сутки выпало 44% месячной нормы осадков.

"В настоящее время усиливается ветер на Южных Курилах, в селе Малокурильское (остров Шикотан) он уже достигает ураганных значений (30 м\с)", - добавил собеседник агентства.

Обозреватель Наталья Пономарева

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