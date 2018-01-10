Место запуска: дроны атаковали российские базы в Сирии из Идлиба
  
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06.12.17   10:49

22.11.17   16:46
 
Точка зрения
10.01.18 15:34

Атака из зоны деэскалации

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
Interfax-Russia.ru – Минобороны установило место запуска дронов, атаковавших российские базы в Сирии. Ответственность за нападение возложили на боевиков запрещенной в России "Джебхат ан-Нусра".

Попытка атаки российских военных баз в Сирии в ночь на 6 января была предпринята боевиками с помощью дронов из зоны деэскалации "Идлиб".

"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", - сообщает официальная газета военного ведомства РФ "Красная звезда", ссылаясь на данные Минобороны РФ.

В связи с этим министерство обороны России направило письма начальнику генерального штаба вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом к Анкаре выполнять "взятые на себя обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных беспилотных летательных аппаратов по любым объектам".

В министерстве обороны Сирии считают, что за нападениями на российские авиабазы стоит группировка "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России), которая и контролирует районы, откуда осуществлялись атаки.

Как заявил "Известиям" руководитель отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман, "Джебхат ан-Нусра" использует любые методы, чтобы остановить успешное наступление на позиции боевиков в Идлибе, которое ведет сирийская армия при поддержке российских военных.

"Джебхат ан-Нусра" в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США. Другие бандформирования, будь то "Сирийская свободная армия", "Фейлак ар-Рахман" или еще какие-то, все они подчиняются "Джебхат ан-Нусре", - отметил Самир Сулейман.

Эту информацию подтверждает и источник "Известий" в российских военно-дипломатических кругах. По его словам, Минобороны подозревает в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим именно боевиков "Джебхат ан-Нусры".

В том, что именно эта группировка ответственна за атаку, не сомневаются и в сирийском парламенте.

"Причина - в начале продвижения сирийской армии при поддержке российских ВКС с северо-востока провинции Хама в направлении провинции Идлиб. За последние дни террористы потеряли контроль над более чем 90 населенными пунктами. Из-за сложного положения, в котором оказались боевики, они осуществляют такого рода атаки", - заявил изданию депутат сирийского парламента от правящей партии арабского социалистического возрождения (БААС) и ветеран нынешней войны Муханнад Али аль-Хадж Али.

По его словам, вероятнее всего, беспилотники, которые осуществили нападение, "Джебхат ан-Нусра" получила от США, поскольку те "имеют большой опыт в производстве такого рода аппаратов".

Известно также, что во время атаки на Хмеймим в небе над Средиземным морем как раз дежурил разведывательный самолет США.

"Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке", вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки. Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в период атаки БПЛА (беспилотный летательный аппарат) террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", - говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в агентство "Интерфакс-АВН".

Вместе с тем в заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях, напомнили в российском военном ведомстве.

"Хотя, только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу", – отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что "всего этого у террористов до недавнего времени не было".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев также уверен, что поставщиком беспилотников, атаковавших российские военные базы в Сирии, могли быть только США.

"Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах", - заявил Бондарев "Интерфаксу".

Он убежден, что именно США снабдили террористов беспилотниками.

"США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчиненными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА", - отметил он.

По мнению Бондарева, в сложившейся ситуации самым разумным шагом для каждой страны будет укрепление собственной системы ПВО.

"Ведь если в арсенале боевиков наличествуют такое оружие и такая техника, удар может быть нанесен где угодно", - полагает глава комитета СФ.

Он считает также, что атаки террористов на российские военные базы в Сирии - это попытки дестабилизировать ситуацию и сказать свое веское слово.

"Понятное дело, что такими точечными действиями террористы и не рассчитывают "вытравить" Россию с Ближнего Востока. Но они явно стремятся продемонстрировать свои возможности, запугать мирных граждан, которые только-только, казалось бы, вздохнули полной грудью, а также показать, что намерены взять реванш. Хотя, конечно, рассчитывать на какой-то даже позиционный успех им глупо", - уверен Бондарев.

Обозреватель Анастасия Николаева

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