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10.01.18 16:49
Ставка на демографию
Правительство РФ утвердило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Новые правила предполагают субсидирование процентной ставки сверх 6% в течение трех лет при рождении второго или пяти лет при рождении третьего ребенка. Программа будет длиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
"Обеспеченность жильем – один из ключевых факторов для принятия семьей решения о рождении детей. Повышение доступности и качества жилья, в том числе за счет повышения доступности жилищных (ипотечных) кредитов, является стимулом для рождения детей", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Согласно утвержденному документу, жилье должно приобретаться на первичном рынке, а кредитный договор должен быть заключен в рублях не ранее 1 января 2018 года. Однако субсидия может предоставляться и для рефинансирования выданных ранее кредитов.
По условиям предоставления субсидий размер кредита на приобретение жилья составляет 3 млн рублей для квартир, расположенных на территориях регионов РФ, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - здесь размер займа может достигать 8 млн рублей включительно.
На таких условиях граждане могут приобрести готовую квартиру или возводящуюся по программе долевого строительства, а также жилое помещение с участком. Заемщик также должен быть застрахован от несчастного случая и болезни, а после приобретения права собственности на жилье оно также должно быть застраховано.
После приема всех необходимых документов от заемщика кредитная организация подает заявление в Минфин, который в течение 10 дней его рассматривает. В случае принятия положительного решения министерство в течение 7 рабочих дней должно перечислить деньги на счет кредитной организации.
Общая сумма предоставленных кредитов с пониженной процентной ставкой ограничена планкой в 600 млрд рублей.
Такую новую меру поддержки семей предложил ввести президент Владимир Путин 28 ноября 2017 года на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей в Кремле.
"Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых", - сказал президент.
Глава государства отметил, что средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляет 10,5%. Если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по этой ставке, то с оплатой доли в 4,5% поможет государство, а семье останутся 6%.
"То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тыс. семей", - подчеркнул Владимир Путин.
При этом он уточнил, что если третий ребенок родится в течение срока действия программы, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, то срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания срока субсидии по кредиту, полученному при рождении второго ребенка.
"В случае рождения третьего ребенка после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, выданному в связи с рождением второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидии возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребенка", - добавил президент.
На этом же заседании президент озвучил и другие инициативы по улучшению демографической ситуации в стране. В частности, он предложил ввести с января 2018 года доплаты для детей до полутора лет. По его словам, сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации.
"В среднем она составит в 2018 году 10 тыс. 523 рубля, в 19-м году – 10 тыс. 836 рублей, в 20-м году – 11 тыс. 143 рубля. При этом выплата будет адресной", - подчеркнул глава государства.
Так, по его словам, будут учитываться доходы семьи.
"И думаю, что это справедливо: в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", - сказал Путин.
Кроме того, президент предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Средства из маткапитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат. Этот подход также будет адресным.
После заседания глава Минфина Антон Силуанов пояснил журналистам, что средства на финансирование мер стимулирования рождаемости, о которых объявил президент, есть в резерве властей, поправок в бюджет не нужно.
"Изменений в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы в связи с необходимостью выполнения поручений президента в области демографии не потребуется. Необходимые ресурсы учтены в резерве президента и правительства, что и станет источником финансирования новых инициатив", - уточнил Силуанов.
В свою очередь министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в декабре прошлого года заявил, что новые льготы по ипотеке для семей помогут сэкономить до 800 тыс. рублей.
"Правительство предусмотрело не только субсидирование ставки на вновь взятые ипотечные кредиты, но и рефинансирование со снижением ставки до 6% годовых по уже действующим. Это позволит сэкономить до 100 тыс. рублей, и в целом расходы на покупку квартир сократятся на 800 тыс. рублей", - сказал глава Минстроя.
По оценкам министерства, взять ипотеку на новых условиях готовы примерно 620 тыс. российских семей.
Новый пакет президентских законов о поддержке семей и роста рождаемости в России Госдума успела рассмотреть еще до окончания осенней сессии, а 26 декабря их рассмотрел и одобрил Совет Федерации РФ.
Оба Федеральных закона – "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (устанавливающий доплаты для детей до 1,5 лет) и "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (продлевающий программу маткапитала) вступили в силу с 1 января 2018 года.
Принявший участие в этом же заседании Совфеда министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что в 2018 году эти два законопроекта обойдутся в сумму более 500 млрд рублей и средства уже предусмотрены бюджетом.
"Весь пакет мер в бюджете предусмотрен – на три года в размере 530 миллиардов рублей, в том числе с учетом направлений, связанных с совершенствованием деятельности и улучшением качества оказания помощи в медицинских учреждениях", - цитирует пресс-служба Совета Федерации слова Топилина.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что на заседании приняты важнейшие документы, которые будут определять на длительную перспективу поддержку семей с детьми.
"Новые меры, безусловно, положительно повлияют на улучшение демографической ситуации, на поддержку многодетных семей", - сказала спикер верхней палаты российского парламента.
Обозреватель Ксения Новикова
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