Зачистить информпространство

11.01.18 16:25

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru - Трансляцию российских новостных и информационно-аналитических передач запретили в Молдавии. Россия оставила за собой право на ответные меры.

Глава парламента Молдавии Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, 10 января подписал закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".

За нарушение ограничений законопроект предусматривает штрафы от двух до четырех тысяч евро, а в случае повторных нарушений до пяти тысяч евро. Самое строгое наказание - отзыв лицензии вещателей, которые ретранслируют такие программы.

Несмотря на протесты левых партий, закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом Молдавии сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года.

Сам законопроект был включен в повестку дня парламента по настоянию фракции правящей в Молдавии Демократической партии. Он предусматривает запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

Автор законопроекта Сергей Сырбу настаивал, что предложенный "законопроект об изменении Кодекса телевидения и радио предусматривает внедрение механизма обеспечения информационной безопасности государства".

"Проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан",- заявлял Сырбу.

По его словам, эта инициатива относится "исключительно к ограничениям, связанным с информационно-аналитическими программами, и никоим образом не повлияет на ретрансляцию развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов".

"Никто не запрещает никакие каналы из каких-либо стран. Идет речь не о прекращении вещания каналов, а о запрете конкретных программ, которые преследуют цель манипуляцию, пропаганду и дезинформацию", - утверждал Сырбу.

Проект закона раскритиковали депутаты от оппозиционных партий социалистов и коммунистов.

"Это политическое решение, направленное против Российской Федерации. Если вы хотите запретить пропаганду - запретите вещание румынских телеканалов, которые занимаются подрывной деятельностью в Молдове. Все что вы делаете - это, как минимум, нечестно", - заявлял лидер коммунистов, экс президент Молдавии Владимир Воронин.

По его словам, этот закон противоречит понятию свободы слова.

"Если вы принимаете этот закон, исключите из Конституции понятия "свобода слова" и "свобода СМИ". Исключите все и оставьте только то, что считаете правильным вы. Вы хотите бороться с оппозицией. Если вы хотите эффективно бороться с оппозицией - создавайте в стране НКВД и "расстрельные тройки", - предлагал в свою очередь депутат от социалистов Влад Батрынча.

Эксперты расценили принятие данного закона как попытку правящей в Молдавии Демократической партии ответить на преследования своего лидера в России.

В начале декабря прошлого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявил в международный розыск председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. В это время Плахотнюк находился с официальным визитом в США. В это же время парламент в срочном порядке принял закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".

Президент Молдавии Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон. Он вернул его в парламент, но депутаты парламентского большинства повторно проголосовали за его принятие в той же редакции, без учета мнения президента. Додон вновь отклонил закон.

"Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений. Настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Республики Молдова, граждан этой страны. Около 70 процентов молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством", - отмечал президент.

Он потребовал от парламента отклонить закон, который "нарушает основные права и свободы граждан, а также их доступ к информации".

"Граждане Республики Молдова должны иметь возможность получать информацию из всех источников для анализа, понимания и оценки событий, происходящих в стране и за ее пределами. Демократия означает плюрализм мнений, а это значит, что каждый решает самостоятельно, что ему смотреть, и это не может навязываться правящим большинством, у которого даже нет поддержки со стороны народа. Доступ к информации, свобода слова - важнейшие столпы демократии, за которую необходимо бороться", - подчеркивал Додон.

По закону, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан его санкционировать.

Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента.

Так, в соответствии с этой процедурой в октябре 2017 года был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. А 10 января по этой же процедуре и.о. президента Канду подписал указы о назначении семи членов правительства и привел их к присяге.

Сразу после принятия решения Конституционного суда Молдавии на прошлой неделе, президент Додон ушел в отпуск. Вместе с семьей он проводит рождественские каникулы на одном из лыжных курортов Австрии.

В ответ на принятие закона в Москве заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на дискриминацию российских СМИ в Молдавии.

Запрет на трансляцию в Молдавии российских новостных и информационно-аналитических передач требует реакции ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям", - также отметила Захарова.

Она констатировала, что "данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе".

Захарова подчеркнула, что российская сторона, "подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности", оставляет за собой право на ответные меры.

"То, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения", - считают в МИД РФ.

Обозреватель Анастасия Николаева

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