Взрыв, да и только

11.01.18 17:36

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Польские эксперты назвали взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Российская сторона не видит причин для подобных выводов.

Комиссия Минобороны Польши считает взрыв основной причиной авиакатастрофы президентского борта Ту-154М. В 2010 году самолет разбился под Смоленском, погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе и президент Польши Лех Качиньский.

Как следует из сообщения Минобороны Республики, на заседании подкомитета по повторному рассмотрению причин авиакатастрофы международный эксперт в области расследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор, заслушав доказательства, заявил, что левое крыло воздушного судна было разрушено внутренним взрывом; что источников взрыва было несколько; что береза, оказавшаяся на пути самолета, не повлияла на первоначальное разрушение крыла.

Позднее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что следствие не нашло доказательств версии взрыва на борту самолета Качиньского.

"Версия о взрыве на борту самолета была проверена СКР в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - заявила Светлана Петренко.

По ее словам, специалисты Международного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования пришли к аналогичным выводам.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления (о взрывах на борту - ИФ) никто не приводил", - подчеркнула она.

При этом в августе прошлого года Светлана Петренко также комментировала эту версию, обратив внимание, что обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещдоков, однако польская сторона не проводила каких-то дополнительных осмотров обломков.

"Никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", - подчеркнула тогда Петренко.

Расследование трагедии

Самолет Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. В списке погибших супруга президента Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур, члены парламента, включая двух вице-спикеров сейма и вице-спикера сената, известные в Польше общественные и религиозные деятели. Все они во главе с польским президентом летели на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Причиной катастрофы МАК называла человеческий фактор – экипаж самолета польского президента не ушел на запасной аэродром в условиях плохой видимости и не среагировал на многократные срабатывания системы раннего предупреждения о сближении с землей.

Кроме того, по заключению летных экспертов и летных психологов, присутствие Главнокомандующего ВВС Польши в кабине пилотов вплоть до крушения оказало психологическое давление на принятие решения командиром воздушного судна о продолжении снижения в условиях неоправданного риска, чтобы посадить самолет "во что бы то ни стало".

Заключение МАК было обнародовано в январе 2011 года. При этом в своих промежуточных отчетах комитет неоднократно подчеркивал, что техническая комиссия МАК тесно взаимодействует с большой группой польских военных и гражданских экспертов, которую возглавлял уполномоченный от правительства Польши Эдмунд Клих. Польские эксперты участвовали во всех аспектах расследования, имели доступ ко всем необходимым материалам, как на месте происшествия, так и при расшифровке "черных ящиков".

Однако в 2016 году, после того как к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость" (ее возглавляет Ярослав Качиньский - экс-премьер, брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского - ИФ), оппозиционно настроенная к погибшему в авиакатастрофе президенту, было начато новое расследование. Так, в феврале 2016 года новый глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич подписал документы, позволяющие возобновить расследование.

В состав комиссии вошел 21 человек. Руководил комиссией инженер компании "Боинг" и НАСА, консультант Международной организации гражданской авиации Вацлав Берчиньский. Также польской стороне помогали четверо иностранных экспертов - американский судмедэксперт Майкл Байден, британский летный инженер, консультант в сфере летной безопасности Фрэнк Тейлор, инженер и пилот из Дании Гленн Йергенсен, а также российский экономист Андрей Илларионов.

Уже спустя месяц Мацеревич в интервью британской телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" назвал катастрофу терактом и заявил, что "эта акция была направлена на то, чтобы лишить Польшу людей, которые вели страну к независимости".

В СК РФ это заявление назвали "странным и глупым", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эти слова "не имеют ничего общего с реальными обстоятельствами трагедии".

В январе 2017 года заместитель генпрокурора Польши Марк Пащонек заявил, что прокуратура Польши обвинила российских авиадиспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы лайнера. А в марте министр обороны Польши Мацеревич заявил, что подозревает председателя Европейского совета, экс-премьера страны Дональда Туска в "незаконной сделке" с Россией по вопросу разбившегося судна.

"Туск заключил незаконную сделку с Москвой в ущерб Польше и должен за это ответить", - заявил он в интервью Gazeta Polska Codziennie.

По словам Мацеревича, речь идет о тендере на ремонт потерпевшего впоследствии крушение Ту-154 Леха Качиньского.

"Тендер был проведен скандальным образом", - отметил Атоний. По его словам, "итоги тендера были предопределены с самого начала".

"Речь не идет о небрежности, речь об уголовном преступлении", - подчеркнул тогда глава Минобороны.

В октябре 2017 года газета "Коммерсант" процитировала слова Мацеревича, который заявил, что комиссия "нашла запись взрыва" на бортовом самописце самолета и занимается изучением возможности другой интерпретации записи. Он также уточнил, что к концу весны 2018 года будет готов новый доклад, в котором будет изложена последовательность событий.

В то же время в сентябре 2017 года польская оппозиция призвала временно отстранить от должности Антония Мацеревича из-за информации о том, что он мог сотрудничать с российскими военными разведывательными структурами.

Так, в книге польского журналиста Томаша Пятека, занимающегося расследованиями, в частности, говорится, что Мацеревич якобы имел связи с сотрудником разведслужб еще в советские времена. Уже 9 января по предложению нового премьер-министра Польши Мацеревича отправили в отставку, а вместе с ним своего поста лишился и глава министерства иностранных дел Республики Витольд Ващиковский.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ), специалиста по Польше Олега Неменского, таким образом Польша старается нормализовать отношения с Брюсселем.

"У Польши очень серьезные проблемы в отношениях с Брюсселем. Некоторые их уволенных министров были фигурами, которые сыграли свои роль в осложнении этих отношений. Увольнение двух министров-"русофобов" больше связано со стремлением нормализовать отношения с Брюсселем, чем с какими-либо вопросами отношений с Россией", - сказал Неменский "Интерфаксу".

Вместе с тем эксперт считает, что отставка этих двух министров способна позитивно повлиять на атмосферу российско-польских отношений.

"Полагаю, что говорить о каких-либо серьезных переменах в российско-польских отношениях в связи с этими отставками никак нельзя. Тем не менее, косвенно они могут повлиять на отношения между Москвой и Варшавой. Эти два министра отличались особенно активной русофобской риторикой. Новый кабинет министров более прагматически настроен по вопросам внутренней и внешней политики. В этой связи возможно положительное влияние на содержание, но на атмосферу диалога", - отметил эксперт РИСИ.

Политические домыслы

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста о некоем взрыве на борту польского борта номер один, назвал эту версию авиакатастрофы "чушью".

"Мы просто уже устали от доброго блефа. Чушь какая-то вообще, несут как несуразицу (...) Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или Варшавы? Значит, там их и положили. Мы что ли туда пробрались? Какие-то российские агенты положили туда взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", - сказал тогда Путин.

Он также подчеркнул, что на борту не было никаких взрывов – это изучено польскими и российскими экспертами.

"Беда, катастрофа. Мы переживали вместе с вами. Нет, нужно накручивать, неизвестно там, на чем, на голом месте. Вот и с останками этого самолета то же самое. Не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедия, надо относиться к этому как к трагедии и не строить здесь никаких политических домыслов", - указал Владимир Путин.

По его мнению, все это только дополнительно осложняет российско-польские отношения и делается "ради того, чтобы поднять рейтинги внутри для кого-то".

"Мне кажется, российско-польские отношения поважнее, чем текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор. Переверните вы в конце концов эту страницу, повзрослейте в конце концов, станьте зрелыми, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и интересам польской нации и польского народа", - подчеркнул глава государства.

Обозреватель Ксения Новикова

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