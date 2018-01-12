Беспилотное оружие

12.01.18 16:25

Interfax-Russia.ru - Сирийские боевики могли получить технологии создания ударных беспилотников из-за рубежа. Президент РФ считает провокацией атаку на российские базы в Сирии.

В Генштабе Вооруженных сил России поделились результатами оценки конструкции и возможностей ударных дронов, участвовавших в атаках на российские базы в Сирии.

Как сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, отразить атаку террористов ночью 6 января позволили созданные на российской базе "Хмеймим" и в Тартусе системы противодействия ударным беспилотникам.

"В целях противодействия их (беспилотников - ИФ) применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления", - рассказал Новиков.

По его словам, до недавнего времени боевики использовал беспилотники в основном для ведения воздушной разведки, тогда как случаи их применения в ударном варианте отмечались лишь единичные.

Представитель Минобороны сообщил, что в основном это были кустарно произведенные беспилотники из деталей, имеющихся в свободной продаже. Однако в середине 2016 года для воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства.

"При этом следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах", - добавил Новиков.

Что же касается беспилотников, использовавшихся боевиками для нанесения ударов по российским базам 6 января, то, по его словам, такие дроны были применены впервые.

"При кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний", - отметил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС.

Он рассказал, что используемые для производства подобных беспилотников комплектующие можно приобрести по отдельности в свободной продаже, однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний и практического опыта создания подобных аппаратов.

Так, сообщил Новиков, на беспилотниках были установлены двигатели внутреннего сгорания, применяющиеся для мотокосилок и веломопедов, которые не могли быть установлены на дроны без соответствующей доработки. Кроме того, для применения с беспилотников средств поражения необходимо специальное программное обеспечение.

"Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления", - заявил специалист.

К тому же, по его словам, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Помимо этого, отметил Новиков, соответствующей подготовки и знаний требует и организация боевого применения беспилотников.

"Массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии был произведен с одного места в относительно короткое время. (...) С учетом этого для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов", – считает он.

Также представитель Минобороны рассказал об использованных на беспилотниках боеприпассах. По его словам, каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес по 10 самодельных взрывных устройств массой около 400 г, снаряженных поражающими элементами в виде металлических шариков.

Начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба сообщил, что, по предварительным данным, в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество, по его словам, не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов и производится рядом стран, в том числе и на Украине.

Новиков добавил, что в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны – изготовителя.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ заявил, что российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов на российскую базу в Сирии.

При этом глава государства подчеркнул, что провокацию организовали не турки, контролирующие Идлиб, со стороны которого были направлены беспилотники. Он заявил, что обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, в частности недавний налет беспилотников на базу "Хмеймим".

Путин выразил уверенность, что турецкая сторона не причастна к этой провокации.

"Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, ни турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения", – подчеркнул он.

Президент согласился, что, "действительно, эту часть идлибской зоны должна контролировать Турция.

"Но я должен прямо сказать, что и нам не всегда удается контролировать то, что мы должны там контролировать. И турецким партнерам это не всегда удается сделать. Подчас они должны по нашим договоренностям поставить там наблюдательные посты, но пока они этого не сделали. Но и сделать это непросто. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию", - сказал Путин.

Президент отметил, что дроны были закамуфлированы под самодельные устройства, однако содержали высокотехнологичные элементы, которые невозможно было сделать кустарным способом.

Он уточнил, что "это касается систем радиолокации и наведения через космос, систем сброса боеприпаса высокоточным образом - сброс проводился автоматически, а сам маршрут был выстроен так, чтобы эти летательные аппараты вернулись в место их запуска".

"То есть там действительно есть высокотехнологичные элементы, которые, я согласен со специалистами Генштаба, не могут быть выполнены кустарным способом", - заключил глава государства.

Что касается самих этих нападений, то, по словам Путина, у Минобороны нет сомнений, что они хорошо подготовлены и уже известно "когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их".

Обозреватель Анастасия Николаева

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