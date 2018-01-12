Список раздора

12.01.18 17:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – США готовят новый санкционный список, в который попадут 50 человек, приближенных к высшему руководству РФ. Россия обещает не оставить этот шаг без ответа.

Администрация президента США, по данным "Коммерсанта", готовится представить Конгрессу "кремлевский доклад" – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, наиболее приближенных к высшему руководству России.

Ожидается, что в этот список попадут около 50 человек, а вместе с членами их семей – до 300 человек. Однако точных имен источники издания раскрывать не стали.

При этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил накануне, что вскоре будут объявлены меры, предусмотренные уже подписанным в 2017 году законом о санкциях в отношении России.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, на чем мы сфокусированы", - сказал Мнучин журналистам в четверг в Белом доме.

Комментируя появление в ближайшем будущем доклада, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле его внимательно проанализируют. Однако само появление доклада не означает нового витка санкционного противостояния.

"Сейчас можно с большой долей уверенности предположить, что некий список действительно представлен в Сенат Госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали, и его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать", - сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в Кремле подготовят свою позицию после того, как список опубликуют и изучат.

"Нужно посмотреть, что будет за список - раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция", - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Россия не оставит без ответа готовящийся в США "Кремлевский доклад".

"Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В то же время он отметил, что "будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам". При этом решающее слово останется за президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь российский лидер на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ в четверг подчеркнул, что новые возможные санкции США в отношении РФ незаконны и будут только ухудшать двусторонние отношения.

"Мы знаем, к сожалению, что были приняты Конгрессом решения о дополнительных каких-то ограничениях. Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни, будет ли что-то сделать реально, что будет сделано. В соответствии с этим и будем реагировать", - сказал Путин.

Он также добавил, что "любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения и на незаконные, я бы сказал, это совершенно очевидно, что это незаконные какие-то санкции, они будут ухудшать наши отношения с США, а не улучшать, ничего хорошего здесь нет и быть не может".

Кроме того, президент РФ выразил надежду, что когда-нибудь условия для нормализации российско-американских отношений будут созданы. Однако это зависит, прежде всего, от американской стороны, которая должна проявить добрую волю и мужество.

"Это зависит сейчас не от нас, прежде всего, зависит от американской стороны. Проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они, в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами США, что это лежит в рамках их национальных интересов, то тогда все нормализуется и будут отношения развиваться", - сказал Путин.

По словам президента, пока этого не произойдет "будут продолжать использовать российскую карту во внутриполитической игре, и это будет наши межгосударственные отношения ухудшать, они будут деградировать".

В свою очередь глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью "Интерфаксу" также подчеркнул, что вступление в силу новых американских санкций против РФ неизбежно отразится на отношениях двух стран.

"Реализация закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" неизбежно будет отражаться на отношениях. При этом в Вашингтоне явно переоценивают свои возможности - российская экономика не только адаптировалась, но и вернулась на траекторию роста, начинает обретать новое качество", - заявил Лавров.

В то же время он предупредил, что Россия будет отвечать на любые враждебные действия.

"На любые враждебные действия против России и наших граждан отвечали и будем отвечать - так, как будет для нас наиболее оптимально", - добавил глава МИД РФ.

Впрочем, он также надеется, что "в Вашингтоне со временем все-таки осознают бесперспективность давления на нашу страну". По его мнению, это в дальнейшем могло бы оказать положительное влияние на атмосферу российско-американских отношений, а также "позволило бы более эффективно решать острые глобальные и региональные проблемы, стоящие перед всем мировым сообществом".

Закон о санкциях

Новый закон о санкциях против РФ - "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – принят в США летом 2017 года. Он призван наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы в США. Новые санкции предусмотрены, в том числе, против Ирана и КНДР.

Документ предполагает возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих РФ строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2".

Кроме того, в новом законе предусмотрено, что президент США может снять санкции с России только с одобрения Конгресса.

В октябре администрация США начала реализацию закона и направила в Конгресс список российских лиц и организаций, связанных с обороной и разведкой.

Как сообщила The Wall Street Journal, в списке около 30 компаний. В частности, это концерн "Калашников", "Рособоронэкспорт", самолетостроительная корпорация "МиГ", "Адмиралтейские верфи", концерн "Алмаз-Антей", "Ижмаш", "Ижевский механический завод" ("Байкал"), "Долгопрудненское научно-производственное предприятие", ФНПЦ "Титан-Баррикады", "Уралвагонзавод", "Ростех", "Сухой", ОАК и другие.

Сообщалось, что закон предусматривает введение с начала 2018 года санкций в отношении лиц, которые совершают с включенными в список компаниями определенные сделки.

Подготовка же нового списка приближенных к руководству РФ бизнесменов также регламентировано этим законом. Однако, как утверждают собеседники "Коммерсанта", попадание в этот список не означает, что именно против этих людей будут автоматически введены рестриктивные меры. Тем не менее, в будущем это возможно.

Обозреватель Ксения Новикова

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