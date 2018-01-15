Салат проблем

15.01.18 12:45

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Более 100 человек отравились в кафе в столице Бурятии. Возбуждено уголовное дело.

Массовое отравление произошло на днях в городе Улан-Удэ в Бурятии. Первые пострадавшие обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 10 января. Все они рассказали, что с 8 по 11 января посещали кафе "ШуленДо" (ул. Коммунистическая, 22), где ели салат "Цезарь" и другие блюда из курицы. Большую часть обратившихся (на тот момент - 63 человека) госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, еще одного отравившегося - в Хоринскую центральную районную больницу (ЦРБ).

"В общей сложности, в период с 8 по 11 января кафе "ШулэнДо" в центре Улан-Удэ посетило около 2,5 тысячи человек. И именно в эти дни не менее 112 посетителей этой точки общепита получили отравление кишечной инфекцией. Такая цифра выведена по данным чеков, и именно по этому кафе, а не по остальным точкам сети "ШулэнДо", - позднее рассказали агентству "Интерфакс-Сибирь" в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Так, по последним данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас на лечении в Республиканской клинической больнице находится уже 69 человек, еще один пострадавший по-прежнему остается в Хоринской ЦРБ. Сальмонеллез к настоящему времени диагностирован у 17 заболевших.

"Среди госпитализированных - четырнадцать детей и пять беременных женщин. Одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, у остальных - средняя степень тяжести. Еще 42 человека находятся на амбулаторном лечении, в том числе трое детей", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" главный врач Территориального центра медицины катастроф по Республике Бурятия (ТЦНК по РБ) Вячеслав Тимкин.

Вместе с тем, как отметил специалист, число пострадавших может еще увеличиться, поскольку инкубационный период у сальмонеллеза может протекать вплоть до 7 дней. И реальное количество отравившихся в кафе "ШулэнДо" будет известно только после 19 января.

Как сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, в настоящее время работа всей сети "ШулэнДо" (а это три кафе в Улан-Удэ) приостановлена.

"Сегодня (15 января – ИФ) все материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Также продолжаем проведение проверки поставщиков продовольственного сырья", - отметил Ханхареев на совещании у главы республики.

Вместе с тем, как выяснили специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии, работа самого кафе "ШулэнДо" была организована двумя индивидуальными предпринимателями, которые не уведомили ведомство о начале данной деятельности.

"Сейчас специалистами Роспотребнадзора проводятся внеплановые проверки в отношении 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сети "ШулэнДо", отобраны пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов, в восьми пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья обнаружен возбудитель сальмонеллеза, что указывает на пищевой путь возникновения инфекции", - добавили в управлении.

Вместе с тем, внеплановые проверки сети кафе "ШулэнДо" начала и прокуратура Бурятии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе специального эпидемиологического расследования эпидемиологи выявили в этом кафе целый ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, обработка сырого мяса (свинины и птицы) и готовой к употреблению продукции производилась на одном и том же технологическом оборудовании. Также были выявлены нарушения технологии изготовления блюд. Помимо этого, работники кафе не соблюдали правила личной гигиены, персонал перемещался по всей сети "ШулэнДо", используя в своей работе одно и то же пищевое сырье.

"За выявленные нарушения возбуждено 14 дел об административном правонарушении по статьям: 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.4 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) КоАП РФ", - уточнили в Роспотребнадзоре.

К расследованию данного инцидента уже подключилась и полиция: по факту произошедшего отдел по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Улан-Удэ возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

"Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть МВД по Республике Бурятия 12 января. Госпитализированы 64 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. В 10 случаях подтвержден диагноз "сальмонеллез", - сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ситуация также находится на контроле правительства региона. Вместе с тем, чтобы подобная ситуация не повторилась вновь, глава республики Алексей Цыденов поручил Роспотребнадзору провести встречу с руководителями других заведений общественного питания.

"Роспотребнадзору важно акцентировать внимание на том, какие были выявлены нарушения. Чтобы все понимали, что если нет проверок, то это не значит - вседозволенность. Тем самым, создаются условия для того, чтобы не минимизировать контроль, а наоборот увеличивать. Прошу взять на контроль данную ситуацию", - отметил чиновник.

Помимо Бурятии в январе массовое отравление также произошло в кадетской школе в подмосковных Люберцах. По последним данным пострадало более 50 человек.

"По состоянию на 18:00 14 января, количество госпитализированных в больницы Подмосковья увеличилось до 43 детей и 7 взрослых", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По его словам, все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

"Состояние у всех пациентов стабильное - легкой и средней степени тяжести. Больницы области готовы принять возможных новых больных, там развернуты дополнительные койки-места", - добавили в министерстве.

После инцидента с массовым отравлением детей в кадетской школе в Люберцах объявили дополнительные каникулы.

"В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы", - сообщил "Интерфаксу" глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Обозреватель Наталья Пономарева

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