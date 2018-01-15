Школьная поножовщина

15.01.18 13:45

© РИА Новости. Игорь Катаев

Interfax-Russia.ru – Пятнадцать человек пострадали в пермской школе после драки, устроенной двумя вооруженными ножами подростками.

Инцидент произошел в школе N127 Мотовилихинского района Перми. Утром 15 января в помещении образовательного учреждения произошел конфликт, который перерос в поножовщину.

По данным полиции, драка произошла между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй - бывшим учеником школы

Один из нападавших в прошлом году закончил девятый класс.

"Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в одиннадцатом, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить - нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали", - цитирует портал 59.ru слова одного из учеников школы.

По данным следователей, драка началась в коридоре школы.

"По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Как пояснил источник агентства, знакомый с ситуацией, один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что является учеником данного образовательного учреждения.

"Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик - действующий ученик, и у него был пропуск в школу", - сказал собеседник агентства.

По его информации, "мальчик, которого отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, имеет проблемы с наркотиками и проблемы психики, за это и был отчислен из школы".

Около 10 часов утра по местному времени раздались крики около кабинетов 308 и 309, где занимаются младшеклассники, рассказал корреспонденту "Российской газете" на месте происшествия ученик девятого класса. После этого учителя велели школьникам уходить.

Часть детей спряталась в спортзале, некоторым удалось убежать в близлежащий торговый центр и соседнюю школу. Раненые оказались в торговом центре, куда вызвали скорую помощь.

Драку пытались предотвратить педагоги и школьники. В результате конфликта пострадали, по уточненным данным, 15 человек.

"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы в детскую клиническую больницу N15, расположенную в Перми по ул.Баумана, 15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу N4", - сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.

В свою очередь в центре медицины катастроф по Пермскому краю агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что "12 человек были госпитализированы с травмами, еще у троих психологические травмы, сильная реакция на стресс и потрясения".

По словам собеседника агентства, возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице 47 лет.

"Тем, кто начал драку, - им 16 лет", - отметил он.

По словам главврача городской клинической больницы N4 Андрея Ронзина, самые тяжелые повреждения получила учительница.

"В самом тяжелом состоянии находится женщина-учительница. Она уже в реанимации. Там была очень массивная кровопотеря. У одного человека - повреждение сонной артерии, тоже помещен в реанимацию. У третьего заканчивается операция - там ранение яремной вены, тоже угрозы для жизни нет", - рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" главврач городской клинической больницы N4 Андрей Ронзин.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми. В школе N127 учебный процесс приостановлен, в других школах города обучение продолжается в штатном режиме.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева лично следит за ситуацией в пермской школе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России находится на оперативной связи с региональными органами управления образованием в Пермском крае и уже направило на место своих специалистов, за ситуацией следит лично министр. Важно разобраться во всех деталях случившегося", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что надеются на улучшение состояния пострадавших и "рассматривают необходимость привлечения дополнительных мер по психологической поддержке учащихся школы".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова также считает, что в связи с происшествием в Перми необходимо в первую очередь оказать помощь пострадавшим и их семьям.

"Сегодня утром, после поступления тревожной информации о случившемся, на место ЧП незамедлительно отправился омбудсмен Пермского края Светлана Денисова.Сейчас важно, чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. Мы на постоянной связи с главой региона, Следственным комитетом РФ, Минздравом РФ, уполномоченным по правам ребенка в регионе. На месте создан оперативный штаб. Я также вылетаю туда сегодня днем", - заявила Кузнецова.

На своей странице в Facebook омбудсмен отметила, что у нее много вопросов к организации пропуска в школу.

"Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав? А охрана в конце концов?", - написала Кузнецова.

По ее данным, четвероклассники, получившие ранения, защищали учительницу.

Проверку после конфликта в школе начала прокуратура Пермского края. Надзорный орган проверит "причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних учащихся".

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры региона Юлия Гайнанова уточнила агентству "Интерфакс-Поволжье", что прокуратура проверит "антитеррористическую защищенность и безопасность в образовательном учреждении".

"Будут выясняться причины и условия возможной некачественной пропускной системы в школе. Также прокуратура проверит, как осуществлялась безопасность по периметру учреждения", - сказала Гайнанова.

Со своей стороны в Росгвардии собираются дать оценку охранному предприятию, задействованному в охране школы.

"Руководства управления Росгвардии по Пермскому краю даст оценку охранному предприятию, сотрудники которого отвечали за обеспечение безопасности данного учебного заведения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

По первичной информации, один из школьников был пропущен в учебное заведение по установленному пропуску.

В пресс-службе также заявили, что сигнал от кнопки тревожной сигнализации, которым должно быть оборудовано учебное заведение, сработал и поступил на пульт вневедомственной охраны, после чего на место происшествия немедленно прибыла группа задержания.

На месте сотрудники Росгвардии задержали и передали полицейским двух молодых людей, вооруженных ножами, после чего оказали содействие персоналу школы в эвакуации учащихся в безопасное место.

Обозреватель Анастасия Николаева

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