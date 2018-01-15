"Циркон" непобедимый

15.01.18 16:10

Фото Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Россия начала перевооружаться. В значительной мере программа вооружения затрагивает военно-морские силы страны.

Модернизацию вооружения Россия начала еще в прошлом году – тогда была разработана а принята государственная программа вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 годов.

Новая госпрограмма вооружений до 2025 года позволит повысить боевой потенциал Вооруженных сил РФ и обеспечит выполнение задач, предусмотренных военной доктриной и стратегией национальной безопасности.

"Эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружения для всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике.

По его словам, планируемые в рамках программы мероприятия по модернизации вооружения, позволят " не только оснастить армию и флот современными образцами вооружений и техники, они дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия".

Среди приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.

"В числе приоритетов - развитие систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации. Среди наиболее важных задач и модернизация высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих", - сказал ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

В тоже время, 20 июля 2017 года президент РФ подписал документ "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности в период до 2030 года".

В нем, в частности, говорится, что "Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям".

Однако РФ имеет все шансы выйти в военно-морском превосходстве и в мировые лидеры.

По крайней мере, немецкое издание Stern уже объявляет Россию фаворитом новой гонки вооружений на море.

Модернизация российских крейсеров создаст реальную угрозу для американских авианосцев, считают авторы статьи.

В частности, речь идет об установке на современные российские крейсера зенитных систем С-500, крылатых ракет "Калибр" и самого страшного на сегодняшний день оружия на море, по мнению немецкого издания, - гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". Они, как считают авторы статьи, способны "стать реальным поворотным моментом в расстановке сил на морях".

По мнению немецкого журнала, от "Циркона" на сегодняшний день нет спасения.

"С "Цирконами" российские крейсеры могут серьезно угрожать как американским авианосцам, так и судам других стран", - отмечается в статье.

Кстати, разработку перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" ведет реутовское АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") - разработчик сверхзвуковых крылатых ракет "Оникс".

Радиус атаки ракеты составит около 600 километров, а летать она будет со скоростью около 7 тысяч километров в час.

"Цирконами", кстати, оснастят не только крейсера, но и перспективные российские атомные многоцелевые подводные лодки типа "Хаски".

За перевооружением российского флота следят не только в Германии.

В конце 2017 года начальник британского генштаба Стюарт Пич призывал Лондон активно модернизировать флот, чтобы не отстать от России.

"Мы должны продолжать развивать наши ВМС вместе с союзниками, чтобы не отстать от модернизации российского флота", - приводила его слова газета Daily Telegraf.

Кроме того, военачальник, который в начале нынешнего года должен возглавить Военный комитет НАТО, подчеркнул, что альянсу следует в связи с укреплением ВМФ России внимательнее отнестись к защите морских линий коммуникации.

По мнению Стюарта Пича, в настоящее время у российского военного флота, если это потребуют обстоятельства, есть реальная возможность нарушить работу глубоководных кабелей, обеспечивающих связь между Великобританией и другими странами.

Однако, военное противостояние Росси и США маловероятно, утверждают авторы статьи в немецком издании. Модернизация российских крейсеров необходима РФ лишь для того, чтобы укрепить свой статус сверхдержавы.

Между тем, не только "Цирконом" должен прославиться модернизируемый ныне российский флот.

Так, например, первая партия модернизированных вертолетов Ка-27М передана Военно-морскому флоту РФ, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России". Многоцелевые вертолеты Ка-27 различных модификаций обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

В свою очередь "Объединенная авиастроительная корпорация" завершает создание противолодочного самолета нового поколения для ВМФ РФ. Также, боевой состав ВМФ России должен пополниться атомной подлодкой "Князь Владимир", оснащенной баллистическими ракетами "Булава".

По словам главкома ВМФ РФ Владимира Королева, в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы заложено строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б".

"Также в рамках государственной программы вооружения, продолжится поступление в состав ВМФ новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350м оснащенный высокоточным оружием", - сказал главком.

Он отметил, что по кораблям и катерам ближней морской зоны сохранится тенденция на улучшение эффективности и боевых возможностей.

"Этот сегмент будет развиваться, в первую очередь, за счет поступления новых кораблей - носителей высокоточного оружия", - подчеркнул Владимир Королев.

По его словам, до конца 2017 года свыше 30 единиц новых кораблей, судов, самолетов и вертолетов поступило в распоряжение ВМФ РФ.

"Общее количество поступивших в состав ВМФ России до конца 2017 года новых кораблей и судов обеспечения составит свыше 30 единиц. Береговые соединения флотов на протяжении года получили четыре дивизиона, одного из самых мощных в мире, ракетных комплексов "Бастион", морская авиация ВМФ примет в состав пять новых самолетов СУ-30см, восемь модернизированных вертолетов К-27, будет отремонтировано с модернизацией 25 других летательных аппаратов", - сказал он на расширенном заседании Военного Совета ВМФ.

В свою очередь замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия в ближайшие 10 лет будет активно строить корабли, вооруженные крылатыми ракетами и другим высокоточным оружием.

Между тем, усиливается и береговая оборона. Так, например, ПВО Крыма усилили вторым дивизионом С-400.

"Возможности С-400 поистине уникальны... Эта система обладает высокой надежностью и живучестью. Одна только цифра - время на развертывание в боевое положение составляет менее пяти минут", - отметил командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В свою очередь, командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко сообщил в интервью "Интерфаксу", что в этом году боевой состав ЧФ пополнят восемь новых кораблей, в том числе шесть - носителей "Калибров". В их числе фрегат "Адмирал Макаров", который уже вошел в состав ЧФ.

Обозреватель Александра Лоскутова

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