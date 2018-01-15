Угроза с Европы

15.01.18 17:14

© РИА Новости. Николай Хижняк

Interfax-Russia.ru – Заболеваемость корью в Европе растет – за прошлый год зарегистрировано больше 30 смертельных случаев. На границе РФ усиливают санитарный контроль.

Роспотребнадзор в понедельник сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в Европе. В течение января-октября 2017 года заболеваемость в странах Европы в три раза превысила уровень 2016 года.

Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии (4,9 тыс. человек), Румынии (4,8 тыс. человек), Украине и Германии. Вспышки также зафиксированы в Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии, Греции, Польше, Португалии, Франции, Чехии и других странах.

В соседней с РФ Украине за 11 месяцев прошлого года, по данным ведомства, зарегистрировано свыше 3,3 тыс. случаев заболевания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где зафиксировано свыше 1 тыс. случаев заболевания корью, в Одесской - 931 случай и Закарпатской областях - 416 случаев. При этом в Одесской области зарегистрировано пять случаев летального исхода, в том числе три – среди детей.

По мнению специалистов Минздрава Украины, основной причиной продолжающейся вспышки стал низкий охват плановой иммунизации среди детей. В 2016 году меньше половины украинских детей получили прививки от кори по графику.

По решению городской администрации Киева, не вакцинированные против кори дети не будут допускаться на занятия в школу, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий. Такие меры введены на 21 день.

В связи с распространением инфекции Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ и обращает внимание граждан учитывать информацию о вспышке кори при планировании поездок за границу.

Ведомство также настоятельно призывает туроператоров информировать клиентов о ситуации с заболеваемостью в Европе и связанным с ним риском.

Всего же по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Европе зарегистрировано свыше 13 тыс. случаев заболеваний, есть и случаи летального исхода – их более 30.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости связан с тенденцией отказа местного населения от прививок.

"В различных странах Европы, к сожалению, сегодня высокий уровень заболевания корью и дифтерией, чего нам удается избежать", - заявила она во время встречи с президентом РФ в ноябре 2017 года.

Попова признала наличие тенденции отказа от профилактических прививок, отметив, что ее очень интенсивно продвигает интернет-сообщество.

В России же, по данным ведомства, в прошлом году зарегистрировано всего 367 заболевших корью. Большинство случаев - "завозные".

"Большинство случаев кори среди не привитых взрослых и детей, в том числе групповые очаги в медицинских учреждениях, были зарегистрированы в Москве, Московской области и Республике Дагестан. В результате принятых противоэпидемических и профилактических мероприятий очаги кори ликвидированы", - заявили в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, в Подмосковье отметили увеличение заболевания корью почти в 43 раза за год по сравнению с 2016 годом. Всего зафиксировано около 100 случаев. Самое значительное превышение заболеваемости отмечено в Одинцовском районе. Также превышение наблюдается в Ленинском, Люберецком, Истринском районах и городском округе Балашиха. При этом более 87% заболевших корью не были привиты ранее.

Кроме того, два случая заболевания корью выявлено в прошлом году в Екатеринбурге: женщина "привезла" инфекцию с территории Украины. От нее заразился другой человек.

Другой случай был зафиксирован в Хабаровске – местный житель "привез" инфекцию с индонезийского острова Бали. Число заразившихся достигло 12 человек. После обнаруженного заболевания власти провели дополнительную вакцинацию населения.

В свою очередь Роспотребнадзор планирует в 2018 году расширить взаимодействие со странами-партнерами. В частности, в планах оказать содействие странам СНГ в профилактике кори, а также краснухи и полиомиелита.

В Европейских же странах в настоящее время специалисты проводят комплекс мероприятий по локализации эпидемической ситуации, вакцинацию всех слоев населения, включая взрослых и санитарно-просветительскую работу.

Меры предосторожности

По данным ВОЗ, корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Вирус передается через прямой контакт, а также по воздуху. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от четырех до семи дней.

В это время может появиться насморк, кашель, слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней на лице и верхней части шеи появляется сыпь. Специального лечения этого недуга не существует. Обычно болезнь проходит через две-три недели. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений, вызванных болезнью.

В то же время, несмотря на наличие эффективной вакцины, корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2015 году от нее скончалось более 134 тыс. человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.

Уберечься от инфекции можно с помощью противокоревой вакцинации. В России для обеспечения иммунитета и предотвращения вспышек болезни рекомендуются делать две прививки, поскольку у некоторых детей не вырабатывается иммунитет после первой дозы вакцины. Чаще всего первичную иммунизацию проводят в возрасте одного года, затем – в возрасте шести лет.

Эксперты отмечают, что взрослым тоже необходимо проходить ревакцинацию, поскольку в советское время от кори прививались лишь один раз, а с возрастом иммунитет ослабевает.

Ассоциация туроператоров России также призывает граждан перед поездкой изучать ситуацию с заболеваниями перед поездкой и, в случае необходимости, делать прививки.

Кроме того, от большинства заболеваний в путешествиях может уберечь соблюдение элементарных правил гигиены: чаще мыть руки и пить бутилированную воду.

Обозреватель Ксения Новикова

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