Конфликт на лезвии ножа

16.01.18 12:10

© РИА Новости. Игорь Катаев

Interfax-Russia.ru – Нападение в пермской школе могло быть спланировано его участниками. Трагедии можно было избежать, если бы специалисты вовремя отреагировали на поведение подростка.

Причиной поножовщины в пермской школе N127 мог стать конфликт между учеником десятого класса этого учебного заведения и его знакомым.

"Один из них (нападавших - ИФ) - учащийся школы в десятом классе. Второй - студент пермского техникума имени Славянова. Что конкретно произошло - сейчас выясняет следствие, но между ними произошла какая-то конфликтная ситуация, у обоих оказались ножи. В этот конфликт были втянуты ученики четвертого класса и учитель. Понятно, что такая ситуация не возникает на ровном месте: вдруг выхватили ножи и стали посреди белого дня ими орудовать. Явно, что это был какой-то затянувшийся конфликт", - рассказала журналистам краевой детский омбудсмен Светлана Денисова.

В то же время омбудсмен призвала общественность "не нагнетать и без того напряженную остановку в информационном поле".

"Да, случившееся показало, что системы безопасности в школах не такие надежные, как мы все думали. Но дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьезные проблемы есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, чтобы позволять себе высказываться без объективной информации?" – отметила Денисова.

Она также попросила не политизировать произошедшее.

"Я призываю всех - и журналистов, и блогеров, и политиков - дождаться хотя бы предварительных итогов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой подростковой жестокости. Уверена, что скоро мы узнаем реальные причины произошедшего, и все - родители, власть и общество в целом сделают выводы", – отметила детский омбудсмен.

В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после посещения краевой детской клинической больницы в Перми, где находятся пострадавшие из-за драки, сообщила журналистам, что сейчас изучается ситуация и личности подростков.

"Один из (нападавших - ИФ) ребят стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении него было много вопросов", - сказала Кузнецова. По ее информации, один из парней "давно уже "кричал" о том, что ему точно нужна помощь специалистов и психологов".

"Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли они о том, что в поведении их учеников наблюдаются нарушения и какова была реакция родителей?", - задала вопросы детский омбудсмен.

Помимо этого Кузнецова отрицательно оценила эвакуационные действия сотрудников школы, где произошла поножовщина, назвав их "хаотичными" и "нелогичными".

"Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан четко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым (...) Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне", - отметила омбудсмен, добавив, что силовые ведомства и бригады "скорой помощи" в свою очередь сработали хорошо.

Следователи рассматривают две версии произошедшего: это могла быть просто драка между двумя 16-летними подростками, которых стали разнимать, или спланированное нападение этих же ребят на учеников 4-го класса.

По словам информированного источника "Интерфакса", в пользу второй версии говорят показания очевидцев и потерпевших, утверждающих, что двое подростков (учащийся старшего класса и бывший ученик этой школы) ворвались во время урока и стали наносить беспорядочные удары ножами присутствующим, в том числе педагогу.

При этом, согласно показаниям, один из юношей перемещался по классу, в то время как второй, также вооруженный ножом, загородил собой выход из комнаты и отгонял детей, пытавшихся спастись бегством, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, подростки были изгоями, периодически становились объектом насмешек и травли в социальных сетях со стороны ровесников.

Предполагают, что юноши в поисках славы решились на нападение, а после содеянного намеревались уйти из жизни.

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил организовать мониторинг поведения детей из "групп риска" в соцсетях, чтобы усилить безопасность школ.

"Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми "групп риска", семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача - сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем", - заявил мэр.

Расследование уголовного дела о покушении на убийство учеников пермской школы еще 15 января было передано следователям центрального аппарата Следственного комитета России.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в рамках расследования уголовного дела, следователю главка, который направлен в Пермский край, "дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие".

Кроме того, отметила Петренко, в Пермский край командирован старший помощник главы ведомства.

"В ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сказала представитель СКР.

В результате ЧП в школе N127 в городскую клиническую больницу N4 в тяжелом состоянии были госпитализированы три человека: учительница и двое подростков. Еще 9 детей были госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу, двое из них были в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

К утру 16 января в тяжелом состоянии остается только один ребенок. Он в реанимации, динамика положительная, угрозы жизни нет. Учительница, получившая тяжелые ранения, пришла в сознание.

"Женщина пришла в себя, она в сознании, но еще на искусственной вентиляции (легких - ИФ). Все понимает", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" главврач больницы Андрей Ронзин.

По его словам, двое подростков переведены из реанимации в отделение, их состояние оценивается как средней тяжести.

К работе со школьниками и их родителями подключились специалисты-психологи.

"Для работы с детьми школы N127 и их родителями подключены психологи городского медико-психолого-педагогического центра системы образования, специалисты центра медицины катастроф и городского психотерапевтического кризисного центра ГКБ N8. Для родителей пострадавших детей в больнице проводятся консультации. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации Перми.

На время проведения проверки в школе занятия в учебном заведении приостановлены, ученики направлены на выездные уроки.

В свою очередь глава Пермского края Максим Решетников в связи с инцидентом потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений.

"Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей", - заявил Решетников.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка в РФ считает, что ЧП в пермской школе могло бы не произойти, если бы специалисты вовремя получили сигнал о критической ситуации с поведением одного из подростков-зачинщиков.

"Да, этой трагедии могло не случиться, если бы вовремя поступил сигнал, вовремя отреагировали специалисты", - написала Кузнецова на своей странице в соцсети.

По ее данным, еще в 2012-м году ситуация с одним из молодых людей была критической настолько, что была изменена форма обучения. Затем - были "более серьезные сигналы", но школа на какое-то время просто изолировала ребенка.

"Когда отец перестал справляться с сыном самостоятельно и обратился в полицию, представители КДНиЗП (комиссии по делам несовершеннолетних - ИФ) просто решили отца же и призвать к ответу, наложив штраф", - сообщила омбудсмен.

Она считает, что "налицо и непрофессионализм специалистов, и отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств".

По ее словам, в Пермском крае будет создана специальная группа, которая проведет аудит работы всей системы профилактики.

"Считаю принципиально важным совершенствовать организацию воспитательного процесса, повышать воспитательную роль школы", - отметила Кузнецова.

Она надеется, что принятые главой региона предложения по проведению аудита работы системы профилактики, КДНиЗП позволят разобраться и выявить пробелы в работе уполномоченных структур и не только.

При этом она обратила внимание на необходимость, разбираясь в конкретном случае, делать и системные выводы.

"Один из них - если сегодня не заниматься воспитанием детей и подростков, завтра как бы не пришлось заниматься уже с малолетними преступниками. Но уберечь детей от зла в виртуальном и реальном пространстве - полдела. Направить развитие личности ребенка в созидательном направлении, научить любить, заботиться, строить свое будущее - вот задача, которую нужно решать сегодня", – считает Анна Кузнецова.

Обозреватель Анастасия Николаева

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