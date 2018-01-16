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Уйти в минус

© РИА Новости. Яков Андреев
Interfax-Russia.ru – Настоящие крещенские морозы идут в Якутию. Местами столбики термометров уже опустились до минус 57 градусов.

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Якутии 12 января перевела в режим повышенной готовности территориальную подсистему Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Такое решение, как пояснили в пресс-службе региональной администрации, было принято в связи с сильными морозами, установившимися последние дни на территории республики.

"В связи с резким понижением температуры наружного воздуха существует высокая вероятность возникновения различных аварийных ситуаций: на объектах ЖКХ и энергетики (из-за увеличения нагрузок), в жилых домах и офисных помещениях (из-за частого использования нагревательных приборов). Также возможен рост числа ДТП и затруднения в работе аэропортов из-за тумана. ГУ МЧС республики поручено принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций", - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Якутскэнерго" и министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона власти республики поручили обеспечить бесперебойную работу котельных, объектов электро-, газо- и теплоснабжения, а также, наряду с МЧС, быть готовыми к ликвидации возможных аварий.

"Главы всех городов и поселков в свою очередь должны обеспечить аварийный запас топливно-энергетических ресурсов для бесперебойной выработки тепла и электроэнергии", - подчеркнули в правительстве Якутии.

За безопасность на дорогах, согласно распоряжению правительства республики, отвечает министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии. Детей запрещено вывозить за пределы населенных пунктов, в которых они проживают.

"Министерство образования и науки Якутии со своей стороны должно обеспечить круглосуточное дежурство в школах, а также вовремя оповещать родителей о грядущем похолодании и отмене занятий", - добавили в пресс-службе правительства Якутии.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Якутии, 16 января в девяти населенных пунктах региона температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов. В некоторых поселках термометр и вовсе показывал 52 - 57 градусов ниже ноля.

"17 января на большей части территории Якутии ожидается слабый снег, туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью минус 39 - 41, днем минус 36 - 38 градусов Цельсия", - сообщили синоптики.

Однако уже 18 - 19 января в регионе установится морозная погода, местами со слабым снегом, на побережье поземки, слабые метели.

"Температура ночью опустится до минус 40 – 45 градусов, днем – до минус 38 – 43, в Заречье - ночью - до минус 49, днем – до минус 42 – 47. На северо-востоке республики ночью ожидается минус 53 - 58, днем - минус 49 - 54, на Колыме - ночью минус 35 - 40, днем - минус 30 - 35, на северо-западе - ночью минус 49 - 54, днем - минус 46 - 51. На юго-западе, юге - ночью минус 37 - 42, местами - минус 27 - 32, днем - минус 28 - 33, местами - минус 20 – 25", - сообщили в якутском УГМС.

Чтобы пережить холода, региональное МЧС России советует жителям и гостям республики, оказавшись на улице, больше двигаться, а в случае сильных морозов – чаще заходить погреться в теплые помещения.

"Наденьте головной убор - 30% тепла теряется при непокрытой голове, укройтесь капюшоном от ветра. Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о своем маршруте и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути также не помешает термос с горячим чаем или кофе", - также советуют спасатели.

Между тем, местных жителей морозы совсем не пугают.

"Сегодня у нас в Якутске минус 40, безветренная погода, морозит, конечно, но не настолько уж сильно. Вообще у нас очень сухой климат и в связи с этим нам очень легко переносить такие температуры. Да мы и одеваемся соответственно нашему климату. Хоть меха и дорогие, но они для нас необходимость, поэтому покупаем. У нас у всех шубы, оленьи унты. Детей мы также одеваем", - рассказала Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы регионального МЧС Наталья Наумова.

Впрочем, по ее словам, тепло неплохо держат и современные пуховики.

"Я своим детям стараюсь брать пуховики не на пуху, а на синтепоне, он толще, да и стирать проще, этот материал в отличие от пуха не скатывается. Тем более, дети ж много двигаются, в шубе им было бы жарко. Да и нашим ребятам вообще все нипочем, они ж к холодам привыкшие, могут на улице часами пропадать и в минус 40", - сказала она.

В детстве, вспоминает Наумова, она и сама не страшилась таких низких температур и даже в самые морозные дни вместе с подружками ходила на горки или на каток.

"Мороз нисколечко не пугает и наших якутских спортсменов. У нас в минус 40 люди и скандинавской ходьбой занимаются, и бегают, и на велосипедах катаются. У нас сосед одно время жил, так он вообще в одних трусах на велосипеде под окнами катался", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Более того, суровые морозы не страшны и якутским "моржам". Тем более что для них в республике из года в год создают всю необходимую "инфраструктуру".

"Около купелей ставят палатки, в них тепловые пушки. Лед, снег посыпают сеном. Делают деревянные настилы. Саму прорубь обшивают деревом, делают поручни, лесенки. Соответственно там дежурит и ГИМС, и спасатели, и медики. Возле церкви стоят автобусы, которые подвозят к купели, но можно приехать и на своей машине, конечно", - пояснила представитель регионального МЧС.

В целом, как рассказала Наталья Наумова, зима в Якутии начинается уже в ноябре: в этом месяце температура воздуха может опускаться до минус 40 градусов.

"Так что 40 - для нас нормальная температура. В январе крещенские морозы, в это время, конечно, холоднее, но все равно терпимо. Будут они до конца месяца, там уже температура будет повышаться", - сказала она.

Отрицательные температуры влияют и на автомобили: из-за морозов их приходится держать в теплых гаражах или постоянно прогревать.

"Если у человека нет теплого гаража, то машина постоянно должна работать, иначе замерзнет. Тут очень помогает автопрогрев, который можно установить по таймеру. Еще у нас сейчас очень популярны портативные теплые гаражи - такие термоодеяла, теплый тент, "гараж Наташа" называется, которым накрывается машина. Машина благодаря им не остывает и потом нормально заводится", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Наталья Пономарева

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