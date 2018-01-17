Спланированное покушение

17.01.18 15:45

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявили обвинение в групповом покушении на убийство и арестовали.

Мотовилихинский райсуд Перми 17 января удовлетворил ходатайство следствия об аресте устроивших резню в школе N127 подростков.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Их обоих арестовали на два месяца. Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда медики скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова.

По ее информации, срок ареста составит два месяца.

"В любом случае два месяца (ареста - ИФ) здесь есть", - сказала пресс-секретарь.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что следователи уже предъявили подросткам обвинение в групповом покушении на убийство учеников и учителя (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый - бывший ученик этого учебного заведения - пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались четвероклассники, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. После чего молодые люди нанесли удары ножом и друг другу и были госпитализированы.

Следствие продолжает выяснять детали произошедшего. Наряду с этим следствие оценивает действия или бездействие сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

По информации "Коммерсанта", СКР уже возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.2 ст.293 УК РФ), в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Источники издания сообщили, что в Пермь прибыла комиссия из МВД, которая займется изучением работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН). Кроме того, в Прикамье работают сотрудники главного управления уголовного розыска, специализирующиеся на раскрытии тяжких преступлений против личности.

Собеседники "Коммерсанта" в надзорных органах говорят, что существующая в регионе система оценки эффективности работы образовательных учреждений подталкивает директоров к сокрытию фактов правонарушений.

"Грубо говоря, любой инспектор ПДН скажет, что учебное заведение заинтересовано в сокрытии фактов драк учащихся или появления их в школе в состоянии алкогольного опьянения", - пояснил источник "Коммерсанта".

Накануне в образовательных учреждениях Перми начались межведомственные проверки систем безопасности. В образовательных учреждениях будут проверять целостность ограждений по периметру, кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов, документы об обеспечении мер безопасности, а также исполнение договоров с частными охранными предприятиями.

Кроме того, межведомственные комиссии проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу противопожарных систем, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов. Также будут проверены использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям в случае отсутствия у ребенка электронный карты.

Отдельно будет проверяться качество ведения индивидуальных программ реабилитации детей, состоящих в "группе риска" и находящихся в социально опасном положении. Педагогам образовательных учреждений рекомендовали усилить работу с родителями учащихся. В ближайшее время во всех пермских школах пройдут родительские собрания.

Кроме того, как заявила ранее вице-премьер Ольга Голодец, правительство изучит обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия в пермской школе, и по итогам такого анализа могут быть усилены меры безопасности во всех школах России.

"Конечно, будет полный разбор этого случая. С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться", - сказала Голодец журналистам.

По ее словам, случай в Перми анализируют эксперты по всем каналам, чтобы сделать выводы и не допустить возможности повторения подобных ситуаций.

"Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и мы их обсудим со всем гражданским сообществом", - сказала Голодец.

В том числе анализом ситуации в пермской школе займется специальная рабочая группа правительства России во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

16 января Васильева посетила Пермь. Как уточнили в пресс-службе правительства, министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения.

Как сообщила журналистам министр образования, инцидент в пермской школе взял на контроль глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам Васильевой, уже установлено, что в школе N127 "очень сильная система безопасности, как и в других пермских школах".

"Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим - о воспитании наших детей", - добавила она.

Министр отметила, что меры, которые впоследствии будут приняты, будут носить системный характер, так как случай в пермской школе не единичный по стране. По словам Васильевой, будет проведена большая аналитическая и практическая работа.

"Выявленная проблема носит системный характер: к сожалению, подобные ситуации были и в других регионах страны. Поэтому нужно сделать все, что от нас зависит, и сформировать свои предложения, чтобы предотвратить подобные инциденты", - сказал в свою очередь губернатор Пермского края Максим Решетников.

По его словам, в первую очередь, изменения должны коснуться существующих межведомственных барьеров.

"К сожалению, есть законодательные ограничения, которые не позволяют Комиссии по делам несовершеннолетних получить информацию о потенциальной опасности некоторых подростков". – считает он.

Для предотвращения в дальнейшем подобных инцидентов по итогам проводимых в Прикамье проверок будут сформулированы и направлены региональные предложения по изменению федерального законодательства.

В частности, будет рассмотрен вопрос об изменении критериев оценки благополучности семей. Уполномоченный по правам ребенка Пермского края Светлана Денисова заметила, что по тем критериям, которыми Комиссия по делам несовершеннолетних руководствуется сейчас, семья одного из напавших подростков была благополучной. Именно поэтому ни за семьей, ни за мальчиком не велось наблюдения.

"Здесь мы должны говорить об ответственности родителей, которые до 18 лет должны отвечать за здоровье, безопасность и за действия своего ребенка. Важно, чтобы у родителей и ребенка были доверительные отношения, а при наличии каких-то проблем, чтобы они сигнализировали о них", - заявила Денисова.

Как отметила заместитель председателя правительства Пермского края по социальным вопросам Татьяна Абдуллина, необходимо наладить раннее выявление деструктивного поведения среди подростков и обновить критерии постановки на учет семей группы риска социально-опасного положения.

Абдуллина сообщила, что в ближайшее время будет организована работа в части проведения ревизии-экспертизы обоснованности постановки на учет групп социально-опасного положения. Кроме того, региональное правительство планирует вынести на федеральный уровень законодательную инициативу, которая бы усиливала функцию контроля Комиссии по делам несовершеннолетних.

Обозреватель Анастасия Николаева

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