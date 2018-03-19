Взаимовыгодная дружба

19.03.18 13:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Японские власти пообещали и дальше развивать экономическое сотрудничество с Россией и продолжить диалог по проблеме "северных территорий".

Япония продолжит работать над развитием отношений с Россией после выборов президента РФ – об этом в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" заявил министр экономики Японии Хиросигэ Сэко.

"Взаимодействие между Японией и Россией в экономической сфере развивается беспрецедентными темпами. В рамках "Плана сотрудничества" из восьми пунктов многие проекты, не оставаясь только на бумаге, уже обретают конкретные формы, в том числе в виде контрактов", - сказал японский чиновник.

Так, к примеру, по его словам, в июне прошлого года Otsuka Pharmaceutical и российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" подписали лицензионное соглашение по противотуберкулезному препарату "Деламанид".

Кроме того, примерно с того же времени японский Национальный центр детского здоровья и развития (NCCHD) и Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) стали проводить совместные интернет-консультации по лечению детей, страдающих онкологией.

"В сфере городской среды в целях облегчения проблемы дорожных пробок в городах России японская компания Nikken Sekkei разработала генеральный план развития Владивостока, который направлен на борьбу с заторами и развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, в Москве NEDO и Kyosan Electric Manufacturing провели практический эксперимент по внедрению высокотехнологичной системы светофоров, в ходе которого подтверждено снижение количества заторов максимум на 40%", - рассказал Хиросигэ Сэко.

Такая система, по его словам, уже работает в Воронеже. Кроме того, благодаря японской компании Nice в городе появилось принципиальное новое жилье, способное экономить электроэнергию за счет своего высокой герметичности и теплоизоляции.

"Мы будем использовать результаты этих проектов по всей России", - отметил японский чиновник.

Помимо этого, как рассказал Сэко, японские компании JGC Corporation и Chiyoda Corporation построили первую линию завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения (проект "Ямал СПГ"). Финансовую поддержку проекту оказал Японский банк международного сотрудничества (JBIC) – 2 марта предприятие произвело свою отгрузку первого миллиона тонн СПГ.

"Первая очередь мощностью 5,5 млн тонн была запущена в четвертом квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года. Транспортировка СПГ осуществляется арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тыс. м3 (около 74 тыс. тонн). Миллионная тонна была отгружена в 14-й партии", - говорится на сайте проекта.

Как отметил Хиросигэ Сэко, Япония, возможно, и сама в перспективе рассмотрит возможность закупки сжиженного газа с "Ямал СПГ", "однако пока что соответствующих контрактов у японских компаний нет".

"Что касается закупок СПГ с Ямала, то, насколько мне известно, пока нет японских предприятий, которые приняли решение о закупке СПГ с Ямала на долгосрочной основе. Однако хотел бы уточнить, что решение остается за частными компаниями, которым предстоит оценить целесообразность закупки ", - сказал он.

В целом, по словам министра, Япония проявляет большой интерес к закупкам газа из России, поскольку считает необходимым диверсифицировать свои поставки.

"Конечно, Япония имеет большой интерес к разработкам газа на Ямале, поскольку это часть так называемого Северного морского пути. Япония хотела бы уменьшить свою зависимость от поставок энергоносителей из региона Ближнего Востока. Именно с этой точки зрения Россия является для нас важным партнером: она располагает иными путями для транспортировки нефти и газа в Японию", - подчеркнул министр.

В тоже время, заметил он, Японии и России важно развивать сотрудничество не только в части использования традиционных энергоресурсов (нефти и газа), но и в сфере энергосбережения и поиска возобновляемых источников энергии (в том числе ветряной энергетики).

"В целом, хочу сказать, что в России есть множество проектов, которые интересуют японские компании. Например, это проекты "Сахалин -2 ", а также проекты компании "Новатек" на севере по разработке сжиженного газа. Правительство Японии с большим интересом наблюдает за переговорами между частными компаниями двух стран по этому вопросу. Также отмечу, что Японская нефтяная корпорация JOGMEC, которая является подразделением МETI, сейчас активно занимается геологоразведкой месторождения в Красноярске совместно с "ИНК-Красноярск", - сообщил он.

Помимо этого, как рассказал чиновник, в рамках уже имеющихся договоренностей с российской стороной японские специалисты провели аудит у целого ряда российских компаний.

"Наконец, в финансовой сфере в сентябре прошлого года был создан совместный инвестиционный формат JBIC и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), и уже принято решение об инвестировании почти 10 млрд рублей. Кроме того, в целях содействия инвестициям между Японией и РФ была подписана обновленная Конвенция об устранении двойного налогообложения", - напомнил министр экономики Японии.

Как сообщалось, "План сотрудничества" премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил президенту России Владимиру Путину в мае 2016 года. Нынешний год, как отметил Сэко, является важным с точки зрения достижения конкретных результатов.

"Мы будем и в дальнейшем прилагать усилия к реализации проектов, которые дают возможность реально почувствовать пользу для российских граждан от сотрудничества с Японией в каждой из областей, перечисленных в восьми пунктах, включая такие новые темы, как цифровая экономика и повышение производительности труда. Мы намерены продолжить сотрудничество с российской стороной для достижения конкретных результатов", - подчеркнул министр экономики Японии.

Очередные переговоры между лидерами РФ и Японии могут состояться уже в мае этого года на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

"Все проекты, контракты по которым могут быть подписаны в мае, будут в основном, связаны с развитием деятельности в рамках плана из восьми пунктов, который был предложен ранее господином Синдзо Абэ. Не менее важно развитие еще одного направления сотрудничества между Японией и Россией - это совместная хозяйственная деятельность на четырех северных островах (Курильских островах - ИФ)", - уточнил японский министр.

По его словам, в настоящее время МИДы обеих стран активно обсуждают этот вопрос.

"Я лично надеюсь, что Россия и Япония смогут опубликовать конкретные проекты по реализации проектов совместной хозяйственной деятельности в ближайшем будущем", - отметил японский чиновник.

Между тем, как ранее заявлял министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Россия готова развивать Курилы и единолично.

"У нас в конце прошлого года был День японского инвестора. Приезжал министр экономики Японии, министр по развитию торгово-экономических связей с Российской Федерацией господин Сэко. Все вопросы совместной хозяйственной деятельности рассматривались. Мы обратили внимание наших японских партнеров, что мы готовы двигаться быстрее. Единолично", - сказал министр журналистам.

Как сообщалось, по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию 15-16 декабря 2016 года Москва и Токио договорились обсудить возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства.

В июне и октябре прошлого года состоялись поездки двух японских бизнес-миссий на Курилы, в ходе которых областная власть предложила Японии совместные проекты по строительству жилья, дорог и инженерной инфраструктуры; утилизации бытовых отходов; а также в сфере медицинской диагностики и туризма. Помимо этого, потенциальным инвесторам представили интересные решения по совместному промыслу возле Южных Курил и использованию всех водных биоресурсов, которые не являются квотируемыми и по которым ученые отмечают увеличение численности, например, сельди иваси, скумбрии. В числе предложений - выращивание морского ежа на лагунных участках Южных Курил.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook