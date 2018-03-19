Четвертая победа

19.03.18 15:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Действующий президент России лидирует на президентских выборах, хотя окончательных результатов еще нет. После инаугурации он займется формированием нового кабмина.

Владимир Путин в четвертый раз избран президентом России. По итогам обработки 99,83% протоколов он побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, за Владимира Путина проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для политика результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 - 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 тыс. человек, или 63,6% избирателей. Элла Памфилова уже назвала результат выборов "беспрецедентным".

"По результатам предварительной обработки Владимир Путин победил на выборах, набрав беспрецедентное количество голосов", - сказала она.

Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах занял Павел Грудинин с 11,90% голосов.

"На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов)", - сообщила глава ЦИК.

Она отметила, что пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

"Это предварительные итоги голосования (итоги, которые озвучиваются непосредственно после голосования). В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий",- сказала она.

По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком на данный момент не фиксирует серьезных жалоб на нарушения во время голосования на выборах президента РФ. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президентские выборы в России прошли в соответствии с демократическими процедурами и согласно нормам закона.

Он обратил внимание на то, что абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора.

"И это говорит об активной гражданской позиции нашего общества, люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ", сказал политик.

Вячеслав Володин отметил и высокую явку избирателей, показавшую, по его мнению, ответственное отношение общества к будущему нашей страны.

Думский спикер уверен, что эта поддержка позволит Владимиру Путину отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития.

"На избирательные участки пришли жители Крыма и Севастополя. Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор. Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения. Более 90% сегодня проголосовало за Владимира Путина", - отметил спикер.

Действительно, число проголосовавших за действующего президента РФ можно назвать рекордным. Так, например, все российские военные, находящиеся в Сирии, проголосовали на выборах президента РФ, 100% голосов отдано за Владимира Путина, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В Москве, по результатам обработки 100% протоколов голосования, действующий президент набрал 70,88%. В Поморье ему было отдано более 75% голосов, в Тюменской области – почти 80%, в Севастополе почти 90%. Чуть меньше голосов отдали за Владимира Путина в Санкт-Петербурге: здесь цифра остановилась на более 75%, в Заполярье - 76,37%, в Калужской области более 76%, в Саратовской – более, чем 78%, в Подмосковье – почти 75%.

Наибольшее число голосов Путин получил в Дагестане – более 90% голосов, в Крыму – более 92% голосов и 100% в поселке Большие Коты на берегу Байкала.

Выборы президента в Свердловской области стали самыми спокойными за последние годы, отметила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Как сообщалось, в Свердловской области закончен подсчет голосов избирателей на выборах президента Российской Федерации. По данным избирательной комиссий Свердловской области, Владимир Путин набрал 74,6% голосов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил его с переизбранием на пост президента России, назвав политика общенациональным лидером. По мнению предстоятеля Церкви, результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении народных чаяний с тем, как Владимир Путин видит будущее России, "миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию".

А президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает, что на этих выборах россияне поддержали курс Путина на модернизацию и укрепление международного авторитета РФ.

По словам лидера Абхазии Рауля Хаджимбы, итоги выборов президента РФ свидетельствуют о доверии россиян курсу российского лидера. Он отметил, что народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Россия все эти годы оказывает республике и выразил убежденность в том, что "отношения двух стран будут и впредь динамично развиваться".

Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый вновь избранным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ призвал Россию способствовать улучшению отношений со странами Запада.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя ХДС/ХСС Йоханна Вадепула.

В частности, Россию призвали прекратить "нарушения международного права". В то же время в заявлении говорится, что Берлин хотел бы поддержать модернизацию российской экономики.

Вновь избранного президента поздравили также лидеры правых итальянских партий, французский "Национальный фронт", президенты Ирана и Киргизии, премьер Японии.

"Рекордными для региона" назвал явку и результат прошедших выборов губернатор Астраханской области Александр Жилкин. По его словам, "голосование прошло без нарушений и эксцессов, что отметили международные группы наблюдателей ОБСЕ и СНГ".

"И я рад, что 77% моих земляков поддержали на выборах Владимира Путина. Уровень поддержки президента вырос за шесть лет на 45 тыс. человек - с 297 тыс. человек до 342 тыс. Это значит, что политика нашего президента приносит реальную пользу региону. Жители ценят эту поддержку", - добавил астраханский губернатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что россияне поддерживают мощную внутреннюю и внешнюю политику Путина.

"Очень важно, что он не только за эти годы не растерял поддержку людей, стал по-настоящему национальным лидером, народным президентом, но и укрепил эту поддержку. По сути, граждане нашей страны напрямую дали мандат президенту - это дорогого стоит - на проведение мощной внутренней, внешней политики. За этим мандатом безусловно оценка его предыдущей деятельности, его трудов, его усилий", - добавила она.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что "никогда ни один кандидат еще не получал столь мощную поддержку".

Самовыдвиженец на президентских выборах Владимир Путин получил значительную поддержку и у голосовавших россиян за рубежом. В странах Балтии за него проголосовало подавляющее число россиян. В Абхазии Владимир Путин набрал почти 95% голосов избирателей, а в Азербайджане – свыше 83%. На выборах президента России в Приднестровье за него проголосовало 73 тыс. 947 человек – это наивысшая явка за все время проведения в ПМР российских электоральных кампаний.

По оценкам российских политтехнологов, слабые результаты оппозиционных кандидатов на президентских выборах обусловлены отсутствием конкурентной повестки, из-за чего определенная часть их электората отдала предпочтение действующему президенту.

"Эти выборы продемонстрировали несколько проблем у оппозиции. Кандидаты, представляющие либеральную оппозицию, продемонстрировали крайне низкие результаты. Кроме того, в ходе избирательной кампании был ряд негативных импульсов, помешавших либеральному электорату голосовать, более-менее, одинаково" – заявил "Интерфаксу" президент фонда "Центр политических технологий" Игорь Бунин.

Роль сыграло и воссоединение Крыма с Россией.

Кандидат в президенты Владимир Путин в ходе избирательной кампании неоднократно высказывался о деятельности федерального правительства, состава которого, скорее всего, будет существенно обновлен, считает политтехнолог.

В свою очередь политтехнолог Глеб Павловский считает, что определенная интрига по будущему правительству состоит в том, пойдет ли речь о "техническом" премьер-министре, или же это будет сильная политическая фигура со своей командой.

"Какие-то позиции в правительстве, полагаю, изменятся, но, к сожалению, не смогут решить главную проблему - создания сильной команды исполнительной власти", - считает он.

Сам же вновь избранный президент России заявил о том, что формированием нового кабмина он займется после инаугурации.

"Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", – сказал он.

В свою очередь действующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента с победой на выборах и заявил, что действующее правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы.

Обозреватель Александра Лоскутова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook