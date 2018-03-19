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"Серебро" под нейтральным флагом

Фото сайта Паралимпийского комитета России
Interfax-Russia.ru – Команда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады, собрав восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

XII зимние Паралимпийские игры прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграли 80 комплектов медалей в шести дисциплинах. Паралимпийцы соревновались в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимали участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

В Пхенчхане выступали 30 российских спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входила помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в составе делегации были 38 сопровождающих и официальных лиц.

На итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ 6 марта президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин поставил перед делегацией российских паралимпийцев, которым пришлось выступать на Играх 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе и в усеченном составе, задачу "оставить о себе позитивное впечатление".

"Приоритетным моментом является то, чтобы наша команда оставила о себе впечатление позитивной, доброжелательной, неконфликтной и, безусловно, "чистой" команды. Не все в этом плане зависит от Паралимпийского комитета России, но все, что зависит, мы сделали. Думаю, что можно рассчитывать на позитив в этом вопросе", - сказал Лукин.

Он также отметил, что из-за недопуска ряда российских паралимпийцев на соревнования команда не сможет выступить в полную силу.

"Что касается результатов, то напомню, что мы никогда не планировали результатов наших спортсменов с учетом нашей специфики. Обращаю внимание, что по численности наша команда была сокращена в два раза, будут представлены не все наши сильные стороны. При этом мы рассчитываем на то, что наша команда продемонстрирует конкурентноспособность и то, что наш паралимпийский спорт - не результат каких-то манипуляций, которые мы, конечно, не одобряем, а результат длительного развития паралимпийского движения с помощью государства и общественных организаций. Он продолжает развиваться, несмотря на все трудности. Думаю, что наша команда будет частью элиты", - добавил он.

Хотя российским паралимпийцам и не с первого дня соревнований удалось добиться медалей, но 13 марта команда России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2018 и с таким результатом завершила зимние Игры-2018. Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье - команда Канады (8, 4, 16).

На счету российской команды восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Причем, два десятка медалей получили наши паралимпийцы - Екатерина Румянцева и Анна Миленина, Михалина Лысова, Ирина Гуляева и Марта Зайнуллина - в лыжах и биатлоне. Еще четыре награды добыли российские горнолыжники Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов.

Наибольшее количество золотых наград в актив команды принесла дебютантка Паралимпийских зимних игр Екатерина Румянцева: она завоевала два "золота" в биатлонных состязаниях на 10 км и 6 км в классе "стоя", а также одержала победу в лыжной гонке на 15 км. Помимо этого, спортсменка стала двукратным серебряным призером в биатлоне на 12,5 км и лыжной гонке на 7,5 км.

Шесть медалей завоевала Михалина Лысова: она победила в биатлоне на дистанциях 6 км и 12,5 км среди спортсменок с нарушением зрения, выиграла "серебро" в лыжных спринте и гонке на 7,5 км и биатлоне на 10 км, а также стала бронзовым призером в лыжной гонке на 15 км.

Две золотые и три серебряные медали внесла в общекомандную копилку наград Анна Миленина: она выиграла лыжный спринт и биатлонную гонку на 12,5 в классе "стоя", а также стала серебряным призером в биатлоне на дистанциях 6 км и 10 км и в лыжных гонках на 15 км.

Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую награду в суперкомбинации в классе "стоя". К награде высшего достоинства он добавил "серебро" в гигантском слаломе.

Марта Зайнуллина стала серебряным призером в биатлоне на дистанции 10 км в классе "сидя", а также завоевала "бронзу" в лыжных спринте и гонке на 7,5 км.

Горнолыжник Валерий Редкозубов выиграл две бронзовые награды: в суперкомбинации и слаломе среди спортсменов с нарушением зрения.

Бронзовым призером стала также Ирина Гуляева в биатлонной гонке на 10 км в классе "сидя".

"Результаты наших паралимпийцев превзошли все ожидания", - заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

По словам министра, "команда выступала в сильно усеченном составе". "Например, россияне не участвовали в мужских лыжных видах спорта, но свой твердый характер и блестящие выступления показали наши спортсменки в биатлоне и лыжных гонках. Все ребята хорошо подготовились к Играм. В каждом старте, где участвовали российские спортсмены, они всегда попадали в пятерку лучших. Наши паралимпийцы возвращаются из Пхенчхана героями", - подчеркнул министр.

20 марта президент России Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами - победителями и призерами XII Паралимпийских зимних игр в Пхенчхане и вручит им государственные награды.

Впрочем, накануне Игр президент в приветствии паралимпийцам заявил, что не сомневается, что российские спортсмены "с честью справятся с поставленными задачами" и "порадуют болельщиков своими достижениями".

Глава государства пообещал, что страна сделает "все, чтобы защитить доброе имя наших спортсменов, которые благодаря таланту, работоспособности и силе духа неизменно показывают выдающиеся результаты, становятся чемпионами и призерами самых престижных международных соревнований".

Напомним, что членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено с августа 2016 года. Поэтому допущенные к Играм 2018 года спортсмены выступали в Пхенчхане без российского флага, герба и гимна в нейтральной форме.

Кстати, для паралимпийцев, не попавших на Игры 2018 года, также организованы соревнования, которые стартуют в подмосковном Пересвете уже на текущей неделе.

Местом проведения турнира по следж-хоккею станет ледовая арена парк-отеля "Пересвет", а соревнования по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых пройдет на базе Физкультурно-спортивного лыжно-биатлонного клуба имени А.Г.Легкова.

Соревнования по следж-хоккею будут проходить в рамках II круга чемпионата России. В них примут участие семь команд: СХК "Югра" - Ханты-Мансийский АО, СХК "Удмуртия" - Удмуртская Республика, СХК "Феникс" - Московская область, Сборная команда Москвы, СХК "Ястребы" - Оренбургская область, СХК "Башкирские Пираты" - Республика Башкортостан, сборная команда Санкт-Петербурга.

В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону выступят спортсмены, не принявшие участие в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.

Обозреватель Анастасия Николаева

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